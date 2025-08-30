তামিমের নেতৃত্বে ইংল্যান্ড সিরিজের দলে আছেন যাঁরা

ক্রীড়া ডেস্ক
আজিজুল হাকিম তামিমের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৯ দল দারুণ খেলছে। শ্রীলঙ্কায় সিরিজ ড্র, দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে সিরিজ জয়ের পর জিম্বাবুয়েতে ত্রিদেশীয় সিরিজ জয়—বাংলাদেশের যুবাদের জয়যাত্রা চলছেই। তামিমদের এবারের গন্তব্য ইংল্যান্ড।
ইংল্যান্ড অনূর্ধ্ব-১৯ দলের বিপক্ষে সিরিজের জন্য বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি) গতকাল দল ঘোষণা করেছে। তামিমকে অধিনায়ক করে ১৫ সদস্যের মূল দল দেওয়া আছে। এই ১৫ ক্রিকেটারের সঙ্গে আছেন ৫ স্ট্যান্ডবাই ক্রিকেটার। মূল ১৫ জনের দলে পরিচিত ক্রিকেটাররাই আছেন। টপ অর্ডারে তামিমের সঙ্গে থাকছেন জাওয়াদ আবরার, কালাম সিদ্দিকীর মতো ব্যাটাররা। তামিমের মতো তাঁরাও নিয়মিত রান করছেন। বাংলাদেশ অধিনায়কের খণ্ডকালীন স্পিন বোলিং কার্যকরী হয়ে উঠতে পারে।
ইংল্যান্ড সিরিজের দলে আছেন দুই উইকেটরক্ষক ব্যাটার মোহাম্মদ আবদুল্লাহ ও মোহাম্মদ ফরিদ হাসান ফয়সাল। অলরাউন্ডার, বোলিং লাইনআপও শক্তিশালী। সামিউন বশির রাতুল, দেবাশীষ সরকার দেবা, রিজান হোসেনের মতো অলরাউন্ডার আছেন ইংল্যান্ড সিরিজের দলে। জিম্বাবুয়ে-দক্ষিণ আফ্রিকাকে নিয়ে গত মাসে হওয়া অনূর্ধ্ব-১৯ ত্রিদেশীয় ওয়ানডে সিরিজে রিজান ৭ ম্যাচে নিয়েছেন ১০ উইকেট। সেই সিরিজে করেন ১৮২ রান। যার মধ্যে হারারে স্পোর্টস ক্লাবে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ফাইনালে পুরোদস্তুর অলরাউন্ড পারফরম্যান্স করেছেন। শিরোপা নির্ধারণী ম্যাচে ৯৫ রানের পাশাপাশি বোলিংয়ে নিয়েছেন ৫ উইকেট।
ইংল্যান্ড সিরিজে লেগস্পিনার স্বাধীন ইসলামের সঙ্গে সাদ ইসলাম রাজিন, সানজিদ মজুমদার, আল ফাহাদের মতো পেসাররা আছেন। গত মাসে জিম্বাবুয়েতে ত্রিদেশীয় অনূর্ধ্ব-১৯ সিরিজে সর্বোচ্চ ১৪ উইকেট নেন আল ফাহাদ। ৫ সেপ্টেম্বর লাফবোরোতে শুরু হবে বাংলাদেশ-ইংল্যান্ড পাঁচ ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ। একই ভেন্যুতে দ্বিতীয় ওয়ানডে ৭ সেপ্টেম্বর। ১০ সেপ্টেম্বর ব্রিস্টলে হবে তৃতীয় ওয়ানডে। সিরিজের শেষ দুই ওয়ানডের ভেন্যু বেকেনহাম। ১২ ও ১৪ সেপ্টেম্বর হবে চতুর্থ ও পঞ্চম ওয়ানডে।
ইংল্যান্ড সিরিজের জন্য বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৯ দল
জাওয়াদ আবরার, আজিজুল হাকিম (অধিনায়ক), সামিউন বশির, দেবাশীষ সরকার, রিজান হোসেন, আল ফাহাদ, স্বাধীন ইসলাম, মোহাম্মদ আবদুল্লাহ, মোহাম্মদ ফরিদ হাসান ফয়সাল, কালাম সিদ্দিকী, সানজিদ মজুমদার, রিফাত বেগ, শাহরিয়ার আল আমিন, সাদ ইসলাম, ফারহান শাহরিয়ার
স্ট্যান্ডবাই: আহমেদ শাহরিয়ার, ফারজান আহমেদ, শাহরিয়ার আজমির, রাফি উজ্জামান, মোহাম্মদ সবুজ
আজিজুল হাকিম তামিমের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৯ দল দারুণ খেলছে। শ্রীলঙ্কায় সিরিজ ড্র, দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে সিরিজ জয়ের পর জিম্বাবুয়েতে ত্রিদেশীয় সিরিজ জয়—বাংলাদেশের যুবাদের জয়যাত্রা চলছেই। তামিমদের এবারের গন্তব্য ইংল্যান্ড।
ইংল্যান্ড অনূর্ধ্ব-১৯ দলের বিপক্ষে সিরিজের জন্য বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি) গতকাল দল ঘোষণা করেছে। তামিমকে অধিনায়ক করে ১৫ সদস্যের মূল দল দেওয়া আছে। এই ১৫ ক্রিকেটারের সঙ্গে আছেন ৫ স্ট্যান্ডবাই ক্রিকেটার। মূল ১৫ জনের দলে পরিচিত ক্রিকেটাররাই আছেন। টপ অর্ডারে তামিমের সঙ্গে থাকছেন জাওয়াদ আবরার, কালাম সিদ্দিকীর মতো ব্যাটাররা। তামিমের মতো তাঁরাও নিয়মিত রান করছেন। বাংলাদেশ অধিনায়কের খণ্ডকালীন স্পিন বোলিং কার্যকরী হয়ে উঠতে পারে।
ইংল্যান্ড সিরিজের দলে আছেন দুই উইকেটরক্ষক ব্যাটার মোহাম্মদ আবদুল্লাহ ও মোহাম্মদ ফরিদ হাসান ফয়সাল। অলরাউন্ডার, বোলিং লাইনআপও শক্তিশালী। সামিউন বশির রাতুল, দেবাশীষ সরকার দেবা, রিজান হোসেনের মতো অলরাউন্ডার আছেন ইংল্যান্ড সিরিজের দলে। জিম্বাবুয়ে-দক্ষিণ আফ্রিকাকে নিয়ে গত মাসে হওয়া অনূর্ধ্ব-১৯ ত্রিদেশীয় ওয়ানডে সিরিজে রিজান ৭ ম্যাচে নিয়েছেন ১০ উইকেট। সেই সিরিজে করেন ১৮২ রান। যার মধ্যে হারারে স্পোর্টস ক্লাবে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ফাইনালে পুরোদস্তুর অলরাউন্ড পারফরম্যান্স করেছেন। শিরোপা নির্ধারণী ম্যাচে ৯৫ রানের পাশাপাশি বোলিংয়ে নিয়েছেন ৫ উইকেট।
ইংল্যান্ড সিরিজে লেগস্পিনার স্বাধীন ইসলামের সঙ্গে সাদ ইসলাম রাজিন, সানজিদ মজুমদার, আল ফাহাদের মতো পেসাররা আছেন। গত মাসে জিম্বাবুয়েতে ত্রিদেশীয় অনূর্ধ্ব-১৯ সিরিজে সর্বোচ্চ ১৪ উইকেট নেন আল ফাহাদ। ৫ সেপ্টেম্বর লাফবোরোতে শুরু হবে বাংলাদেশ-ইংল্যান্ড পাঁচ ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ। একই ভেন্যুতে দ্বিতীয় ওয়ানডে ৭ সেপ্টেম্বর। ১০ সেপ্টেম্বর ব্রিস্টলে হবে তৃতীয় ওয়ানডে। সিরিজের শেষ দুই ওয়ানডের ভেন্যু বেকেনহাম। ১২ ও ১৪ সেপ্টেম্বর হবে চতুর্থ ও পঞ্চম ওয়ানডে।
ইংল্যান্ড সিরিজের জন্য বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৯ দল
জাওয়াদ আবরার, আজিজুল হাকিম (অধিনায়ক), সামিউন বশির, দেবাশীষ সরকার, রিজান হোসেন, আল ফাহাদ, স্বাধীন ইসলাম, মোহাম্মদ আবদুল্লাহ, মোহাম্মদ ফরিদ হাসান ফয়সাল, কালাম সিদ্দিকী, সানজিদ মজুমদার, রিফাত বেগ, শাহরিয়ার আল আমিন, সাদ ইসলাম, ফারহান শাহরিয়ার
স্ট্যান্ডবাই: আহমেদ শাহরিয়ার, ফারজান আহমেদ, শাহরিয়ার আজমির, রাফি উজ্জামান, মোহাম্মদ সবুজ
বাংলাদেশের ক্রিকেটারদের কল্যাণ সংগঠন কোয়াবের নির্বাচনে শেষপর্যন্ত লড়াইটা সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছে শুধুই সভাপতি পদে। এ পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন জাতীয় দলের সাবেক ক্রিকেটার সেলিম শাহেদ ও বর্তমান সময়ের দেশের অভিজ্ঞ ব্যাটার মোহাম্মদ মিঠুন। অন্য ১০টি পদে প্রার্থী একক থাকায় কোনো ভোট হচ্ছে না।১২ ঘণ্টা আগে
সমীকরণ খুব একটা কঠিন ছিল না ভারতের জন্য। আরও নির্দিষ্ট করে বললে তা সহজ করে দিয়েছে বাংলাদেশই। ভুটানের বিপক্ষে অর্পিতা-প্রীতিরা ১-১ গোলের ড্র নিয়ে মাঠ ছাড়ায় অনুমিত ছিল আজই হবে শিরোপার নিষ্পত্তি। হয়েছেও তাই।১৪ ঘণ্টা আগে
টি-টোয়েন্টি সংস্করণে সময়টা ভালো যাচ্ছে বাংলাদেশের। শ্রীলঙ্কা ও পাকিস্তানের বিপক্ষে সিরিজ জয়ে আত্মবিশ্বাস রয়েছে তুঙ্গে। এশিয়া কাপের আগে শেষবারের মতো ঝালিয়ে নিতে কাল সিলেটে প্রথম টি-টোয়েন্টিতে নেদারল্যান্ডসের মুখোমুখি হবে লিটন দাসের দল।১৫ ঘণ্টা আগে
ডারউইনে অস্ট্রেলিয়ার রাজ্য দল দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ধুঁকছে বাংলাদেশ ‘এ’। বাংলাদেশের ব্যাটাররা যেখানে রান করতে সংগ্রাম করছেন, দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়া সেখানে রানের পাহাড় গড়েছে। ব্যাটিং-বোলিংয়ে দুর্দান্ত দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে এখন ইনিংস পরাজয়ের লজ্জার সামনে দাঁড়িয়ে বাংলাদেশ।১৭ ঘণ্টা আগে