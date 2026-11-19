মুশফিকের ভবিষ্যৎ নিয়ে কী বললেন শান্ত
ছন্দে নেই মুশফিকুর রহিম। ফিফটি তো দূরে থাক। সদ্য শেষ হওয়া দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে প্রথম টেস্টে দুই ইনিংস মিলেও তাঁর ব্যাট থেকে আসেনি ফিফটি। ৯ উইকেটে হেরে যখন দেওয়ালে পিঠ ঠেকে গিয়েছে, সেই অবস্থায় মুশফিককে বাদ দিয়ে একাদশে পরিবর্তন আনা সম্ভব? অধিনায়ক নাজমুল হোসেন শান্ত এর উত্তর দিয়েছেন কৌশলে।
সবশেষ সিলেটে এ বছরের মে মাসে পাকিস্তানের বিপক্ষে সেঞ্চুরির পর ৬ টেস্টে কোনো ফিফটি করতে পারেননি মুশফিক। এই টেস্টের পর যে ১১ ইনিংস ব্যাটিং করেছেন, তার মধ্যে সর্বোচ্চ ৪৯ রান এসেছে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে দ্বিতীয় টেস্টে। বাংলাদেশ-ওয়েস্ট ইন্ডিজ এই টেস্ট ম্যাচও হয়েছে সিলেটে। আর যে জোহানেসবার্গে বাংলাদেশ ৯ উইকেটে হেরেছে, সেখানে মুশফিক করেছেন ২২ রান। যার মধ্যে প্রথম ইনিংসে মেরেছেন গোল্ডেন ডাক।
সেঞ্চুরিয়নে ২৩ নভেম্বর সিরিজের দ্বিতীয় টেস্টে মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ-দক্ষিণ আফ্রিকা। সিরিজ বাঁচাতে এই ম্যাচ জয়ের কোনো বিকল্প নেই এখন বাংলাদেশের। মুশফিককে একাদশ থেকে বাদ দেওয়া বা টেস্ট থেকে ড্রপ করার দুঃসাহস কি বাংলাদেশের রয়েছে—আজ হারের পর শান্ত বলেন, ‘আমরা টস জিতে ব্যাটিং করেছি। এটাই প্রথমে অনেক বড় সাহসের ব্যাপার। এখন পর্যন্ত আমার মনে হয় যে মুশফিক ভাই বাংলাদেশ ক্রিকেটের জন্য যতটুকু করেছেন বা এখনো যেভাবে করছেন, আমার বিশ্বাস যে তার অনেক কিছু দেওয়ার বাকি আছে এখনো। যেভাবে তিনি দিনের পর দিন পরিশ্রম করছেন, দলের জন্য খেলছেন, বিশেষ করে কঠিন সময়ে রান করেন।’
জাকের সবশেষ টেস্ট খেলেছেন মিরপুরে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে। সেটা মুমিনুল হক ছিটকে যাওয়ায় কনকাশন বদলি হিসেবে খেলেছেন। এমনকি লিটনের পরিবর্তে তখন উইকেটরক্ষকের দায়িত্বও পালন করেছেন। এবার দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে সিরিজেও জাকেরকে নেওয়া হয়েছে। কদিন আগে দক্ষিণ আফ্রিকা ‘এ’ দলের বিপক্ষে বাংলাদেশ ‘এ’ দলের হয়েও করেন ৯৪ রান। তাঁর প্রসঙ্গ আসতে শান্ত উত্তর দিলেন কৌশলে। বাংলাদেশ অধিনায়ক ৯ উইকেটে হারের পর সংবাদ সম্মেলনে বলেন, ‘একটা জিনিস আপনাদেরও একটু মাথায় রাখতে হবে কার সঙ্গে আপনি কাকে তুলনা করছেন। আশা করি, জাকের আলী যখন ১০০ টেস্ট খেলবে ইনশা আল্লাহ সে মুশফিক ভাইয়ের চেয়েও ভালো করবেন।’
বাংলাদেশের একমাত্র ক্রিকেটার হিসেবে ১০০-এর বেশি টেস্ট খেলেছেন মুশফিক। এখন পর্যন্ত ক্রিকেটের রাজকীয় সংস্করণে ১০৮ ম্যাচ খেলেছেন। এ বছরের মে মাসে পাকিস্তানের বিপক্ষে যে ১৩৭ রানের ইনিংস খেলেছিলেন, সেটা এসেছে দ্বিতীয় ইনিংসেই। সেই টেস্টে ৭৮ রানে জিতে পাকিস্তানকে ধবলধোলাই করেছিল বাংলাদেশ। ২৫৩ রান করে সিরিজসেরার পুরস্কার জিতেছিলেন মুশফিক।
শান্তর আশা, ছন্দে থাকা মুশফিক শিগগিরই ফর্মে ফিরবেন। জোহানেসবার্গে হারের পর সংবাদ সম্মেলনে বাংলাদেশ অধিনায়ক বলেন, ‘আপনি যখনই দেখবেন যে দল বিপদে থাকলে তিনি বড় রান করেন। এ ব্যাপারে আমার কোনো সন্দেহ নেই যে তিনি যত দিন খেলবেন, দলের উপকারে আসবেন। যখন জাকের আলীর সুযোগ আসবে, সেভাবে খেলবে।’
ওয়ানডে, টি-টোয়েন্টিকে আগেই বিদায় বলা মুশফিক কেবল টেস্টই খেলছেন। এখন পর্যন্ত ১০৮ টেস্টের ক্যারিয়ারে ৭০৬২ রান করেছেন। ১৪ সেঞ্চুরির পাশাপাশি করেন ৩০ ফিফটি।