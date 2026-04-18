কেন আইপিএল ছেড়ে পিএসএল খেলছেন মঈন

ক্রীড়া ডেস্ক    
কেন আইপিএল ছেড়ে পিএসএল খেলছেন মঈন
করাচি কিংসের হয়ে পিএসএল খেলছেন মঈন। ছবি: সংগৃহীত

ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগের (আইপিএল) পথে না হেঁটে এবার পাকিস্তান সুপার লিগ (পিএসএল) খেলছেন মঈন আলী। বিষয়টি নিয়ে গত কিছু দিন ধরেই আলোচনা হচ্ছে ক্রিকেটাঙ্গনে। অবশেষে বিষয়টি পরিষ্কার করলেন ইংল্যান্ডের এই তারকা অলরাউন্ডার।

কলকাতা নাইট রাইডার্সের হয়ে গত মৌসুমে আইপিএল খেলেছেন মঈন। এবার তাঁর ঠিকানা পিএসএলের দল করাচি কিংস। আইপিএল চলে টানা দুই মাস ধরে। সেদিক থেকে তুলনামূলক কম সময়েই শেষ হয়ে যায় পিএসএল। এটা আইপিএল ছেড়ে পাকিস্তানের লিগে খেলার অন্যতম কারণ বলে জানিয়েছেন মঈন।

এক পডকাস্টে মঈন বলেন, ‘কয়েকটি কারণ আছে (আইপিএল বাদ দিয়ে পিএসএল খেলার পেছনে)। আমার বয়স এখন ৩৮। আমি এখনো খেলতে চাই, ভালো করতে চাই এবং যতটা সম্ভব ক্যারিয়ারটা দীর্ঘ করতে চাই। করাচি আমার সিদ্ধান্তে বড় ভূমিকা রেখেছে। প্রতিযোগিতাটা (পিএসএল) ছোট। যা আমার ও আমার পরিবারের জন্য বেশি সুবিধাজনক।’

২ কোটি রুপিতে গত মৌসুমে মঈনকে দলে ভেড়ায় কলকাতা। সেবার ৬ ম্যাচের বেশি মাঠে নামার সুযোগ হয়নি তাঁর। সুযোগ কম পাওয়াটাও এই ক্রিকেটারকে আইপিএল থেকে দূরে থাকতে প্রভাবিত করেছে। মঈন বলেন, ‘গত বছর আইপিএলে আমি অর্ধেক ম্যাচ খেলেছি। ব্যাটিংয়ের সুযোগ পেয়েছি মাত্র দুবার। ক্যারিয়ারের এই পর্যায়ে আমি মাঠে থাকতে চাই, ব্যাট করতে চাই। মনে হচ্ছে ক্যারিয়ারের শেষ দিকে এসে আমি ভালো ক্রিকেট খেলছি, তাই চালিয়ে যেতে চাই।’

পিএসএল খেলার আগ্রহ প্রসঙ্গে মঈন বলেন, ‘কোথাও জায়গা নিশ্চিত নয় (ক্যারিয়ার), এখানেও (পিএসএল) না। আমি শুধু ক্রিকেটটা উপভোগ করতে চাই। অনেকদিন ধরেই পিএসএলে খেলার ইচ্ছা ছিল। দুর্ভাগ্যজনকভাবে এটি আইপিএলের সময়ের সঙ্গে মিলে যায়। তাই এতদিন সম্ভব হয়নি।’

