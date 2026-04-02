কৌশলের ওস্তাদসহ মোস্তাফিজকে আর কী কী নামে ডাকল লাহোর

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ০৩ এপ্রিল ২০২৬, ১৫: ৪৮
আট বছর পর পিএসএলে ফিরে বোলিং ভেলকি দেখাচ্ছেন মোস্তাফিজুর রহমান। ছবি: লাহোরের ফেসবুক পেজ

টি-টোয়েন্টিতে সময়টা দারুণ যাচ্ছে মোস্তাফিজুর রহমানের। আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে তো বটেই, পাকিস্তান সুপার লিগ (পিএসএল), লঙ্কা প্রিমিয়ার লিগ (এলপিএল), আন্তর্জাতিক লিগ টি-টোয়েন্টিতে তিনি দেখাচ্ছেন তাঁর ভেলকি। ব্যাটারদের ফাঁসাচ্ছেন নিজের মায়াজালে। তাঁর জাদুকরী বোলিংয়ে মুগ্ধ লাহোর কালান্দার্স।

আট বছর পর পিএসএলে মোস্তাফিজ ফিরেছেন পুরোনো দল লাহোর কালান্দার্স। রান বন্যার পিএসএলে তিনি বোলিং করেছেন ৫-এর কম ইকোনমিতে (৪.৮৮)। পরিস্থিতি অনুযায়ী বোলিং করে ব্যাটারদের বোকা বানাচ্ছেন বাংলাদেশের এই বাঁহাতি পেসার। লাহোর নিজেদের অফিশিয়াল ফেসবুক পেজে তাঁর চারটি ছবি পোস্ট করেছে। কৌশলের ওস্তাদ, বরফের মতো ঠাণ্ডা, ডেথ ওভারের বিশেষজ্ঞ, কাটারের জাদুকর—এই চার উপাধি মোস্তাফিজকে দিয়েছে লাহোর। বাংলাদেশিদের জন্য উপাধিগুলোর বাংলা অনুবাদও করেছে ফ্র্যাঞ্চাইজিটি। ক্যাপশনে লাহোর লিখেছে, ‘মোস্তাফিজুর রহমান। আপনি আসলে এমনই।’

লাহোরের দুটি ম্যাচের দুটিতেই একাদশে ছিলেন মোস্তাফিজ। টুর্নামেন্টে এখন পর্যন্ত ৮ ওভারে ৩৯ রানে ২ উইকেট নিয়েছেন। উইকেট পেয়েছেন একটি করে। তাঁর ২ উইকেটের দুটিই এসেছে প্রতিপক্ষের ইনিংসের প্রথম ১০ ওভারের মধ্যে। এখন পর্যন্ত ৪৮ বলের মধ্যে ১৮ বল ডট দিয়েছেন। স্লোয়ার-কাটারে ব্যাটাররা এতটাই বিভ্রান্ত হচ্ছেন যে ব্যাটে-বলে ঠিকমতো সংযোগই করতে পারছেন না তাঁরা। বিশেষ করে, মোস্তাফিজ ডেথ ওভারে ব্যাটারদের কাছে বনে যান মৃত্যুদূত। টুর্নামেন্টে তাঁর ১৮ ডটের সাতটিই দিয়েছেন শেষের দিকে এসে। গুরুত্বপূর্ণ সময়ে উইকেট না পেলেও রানের লাগাম টেনে ধরছেন এই বাঁহাতি পেসার।

২৬ মার্চ টুর্নামেন্টের উদ্বোধনী ম্যাচে হায়দরাবাদ কিংসমেনকে ৬৯ রানে হারিয়েছে মোস্তাফিজের লাহোর কালান্দার্স। সেই ম্যাচে ব্যাটিং-বোলিং দুই বিভাগেই লাহোর অসাধারণ খেলেছে। পরবর্তীতে ২৯ মার্চ করাচি কিংসের বিপক্ষে ১২৯ রানের পুঁজি নিয়ে লাহোর প্রায়ই জিতেই গিয়েছিল। মোস্তাফিজ এই ম্যাচে ৪ ওভারে ১৯ রানে নেন ১ উইকেট। কিন্তু বল টেম্পারিংয়ের ৫ রানের খেসারত দিয়ে ম্যাচটা লাহোর হেরে যায় ৪ উইকেট।

লাহোর কালান্দার্সে খেলছেন মোস্তাফিজের জাতীয় দলের সতীর্থ পারভেজ হোসেন ইমন। সচরাচর টপ অর্ডারে ব্যাটিং করলেও পিএসএলে দুটি ম্যাচে তিনি চার নম্বরে খেলেছেন। সর্বসাকল্যে করেছেন ২৬ রান। দুই ম্যাচে এক জয় ও এক হারে দুই পয়েন্ট নিয়ে পয়েন্ট টেবিলের চারে লাহোর। টুর্নামেন্টে অংশ নিচ্ছে আট দল। আগামীকাল নিজেদের তৃতীয় ম্যাচে লাহোর খেলতে নামবে মুলতান সুলতানসের বিপক্ষে।

চৈত্রসংক্রান্তিতে রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবানে সাধারণ ছুটি

ক্রুকে উদ্ধারে কী কী প্রযুক্তি ব্যবহার করল যুক্তরাষ্ট্র, ইরানিরা কেন খুঁজে পেল না

ইরানের বিক্ষোভকারীদের অস্ত্র পাঠিয়েছিলাম, কুর্দিরা মেরে দিয়েছে: ট্রাম্প

সড়ক পরিবহনমন্ত্রী আ.লীগের মন্ত্রীদের মতো উত্তর দিয়েছেন: বিএনপির এমপি মনিরুল

৪৮১ ভুয়া মুক্তিযোদ্ধার গেজেট বাতিল: মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রী

যশোর: কৌশলে সরকারি গাছ নিধন, নেই তদারকি

অবৈধ দখল উচ্ছেদে দর বেড়েছে ফুটপাতের

পৌনে ৪ হাজার কোটির প্রকল্প সীমান্ত সড়কে

সরকারি কর্মচারীদের আন্দোলন ঠেকাতে আইন পাস, ‘অসদাচরণে’ কঠোর শাস্তির বিধান

৭ দিনের মধ্যে সরাতে হবে অবৈধ নাইট কোচ কাউন্টার

ক্রিকেটারদের সঙ্গে কী কথা হয়েছে বিসিবি সভাপতির

বাফুফের নজরে আরও ৬ প্রবাসী

‘আন্তর্জাতিক ক্রিকেট শেখার জায়গা না’

বিপর্যস্ত ইতালির পাশে দাঁড়াতে কি সৌদি ছাড়বেন ইতালিয়ান কিংবদন্তি

