নাহিদ রানার দল কি পিএসএলের শিরোপা জিততে পারবে

আজ মাঠে গড়াবে পাকিস্তান সুপার লিগের (পিএসএল) এবারের মৌসুমের ফাইনাল। শিরোপা নির্ধারণী ম্যাচে নবাগত হায়দরাবাদ কিংসমেনের বিপক্ষে মাঠে নামবে বাবর আজম-নাহিদ রানাদের পেশোয়ার জালমি। ম্যাচটি শুরু হবে বাংলাদেশ সময় রাত ৮টায় । এ ছাড়া আজ টিভিতে আছে আরও বেশ কিছু ম্যাচ। এক নজরে আজকের টিভি সূচি।
ক্রিকেট
আইপিএল
হায়দরাবাদ-কলকাতা
বিকেল ৪টা, সরাসরি
গুজরাট-পাঞ্জাব
রাত ৮টা, সরাসরি
স্টার স্পোর্টস ১ ও ৩
পিএসএল
হায়দরাবাদ-পেশোয়ার
রাত ৮টা, সরাসরি
টি স্পোর্টস
ফুটবল
ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ
বোর্নমাউথ-ক্রিস্টাল প্যালেস
সন্ধ্যা ৭টা, সরাসরি
ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড-লিভারপুল
রাত ৮টা ৩০ মিনিট, সরাসরি
অ্যাস্টন ভিলা-টটেনহাম হটস্পার
রাত ১২টা, সরাসরি
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
বুন্দেসলিগা
সেন্ট পাউলি-মেইঞ্জ
সন্ধ্যা ৭টা ৩০ মিনিট, সরাসরি
মনশেনগ্ল্যাডবাখ-ডর্টমুন্ড
রাত ৯টা ৩০ মিনিট, সরাসরি
ফ্রেইবুর্গ-ভলফসবুর্গ
রাত ১১টা ৩০ মিনিট, সরাসরি
সনি টেন ২
