Ajker Patrika
ক্রিকেট

নাহিদ রানার দল কি পিএসএলের শিরোপা জিততে পারবে

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ০৩ মে ২০২৬, ১১: ৪৪
নাহিদ রানার দল কি পিএসএলের শিরোপা জিততে পারবে
ফাইনাল খেলতে আবার পাকিস্তান গেছেন রানা। ফাইল ছবি

আজ মাঠে গড়াবে পাকিস্তান সুপার লিগের (পিএসএল) এবারের মৌসুমের ফাইনাল। শিরোপা নির্ধারণী ম্যাচে নবাগত হায়দরাবাদ কিংসমেনের বিপক্ষে মাঠে নামবে বাবর আজম-নাহিদ রানাদের পেশোয়ার জালমি। ম্যাচটি শুরু হবে বাংলাদেশ সময় রাত ৮টায় । এ ছাড়া আজ টিভিতে আছে আরও বেশ কিছু ম্যাচ। এক নজরে আজকের টিভি সূচি।

ক্রিকেট

আইপিএল

হায়দরাবাদ-কলকাতা

বিকেল ৪টা, সরাসরি

গুজরাট-পাঞ্জাব

রাত ৮টা, সরাসরি

স্টার স্পোর্টস ১ ও ৩

পিএসএল

হায়দরাবাদ-পেশোয়ার

রাত ৮টা, সরাসরি

টি স্পোর্টস

ফুটবল

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ

বোর্নমাউথ-ক্রিস্টাল প্যালেস

সন্ধ্যা ৭টা, সরাসরি

ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড-লিভারপুল

রাত ৮টা ৩০ মিনিট, সরাসরি

অ্যাস্টন ভিলা-টটেনহাম হটস্পার

রাত ১২টা, সরাসরি

স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

বুন্দেসলিগা

সেন্ট পাউলি-মেইঞ্জ

সন্ধ্যা ৭টা ৩০ মিনিট, সরাসরি

মনশেনগ্ল্যাডবাখ-ডর্টমুন্ড

রাত ৯টা ৩০ মিনিট, সরাসরি

ফ্রেইবুর্গ-ভলফসবুর্গ

রাত ১১টা ৩০ মিনিট, সরাসরি

সনি টেন ২

বিষয়:

খেলাক্রিকেটপিএসএলপাকিস্তান ক্রিকেটনাহিদ রানা
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

‘ছোট ভাইকে না মেরে ভাত খাবে না বড় ভাই’

আওয়ামী লীগের সাবেক ছয়বারের এমপি মোসলেম উদ্দিন মারা গেছেন

মাছ ধরতে গিয়ে এক জেলে যেভাবে খুঁজে পেলেন বৃষ্টির মরদেহ

আইন অনুযায়ী নিয়মিত শিক্ষার্থীদের ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভর্সিটিতে যুক্ত করা হবে

ঢাকায় ভিসা কার্যক্রম পুনরায় চালুর উদ্যোগ ভারতের: ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসের প্রতিবেদন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

নরসিংদীতে ছোট ভাইয়ের হাতে বড় ভাই খুন, আটক ২

নরসিংদীতে ছোট ভাইয়ের হাতে বড় ভাই খুন, আটক ২

মাছ ধরতে গিয়ে এক জেলে যেভাবে খুঁজে পেলেন বৃষ্টির মরদেহ

মাছ ধরতে গিয়ে এক জেলে যেভাবে খুঁজে পেলেন বৃষ্টির মরদেহ

আওয়ামী লীগের সাবেক ছয়বারের এমপি মোসলেম উদ্দিন মারা গেছেন

আওয়ামী লীগের সাবেক ছয়বারের এমপি মোসলেম উদ্দিন মারা গেছেন

‘ছোট ভাইকে না মেরে ভাত খাবে না বড় ভাই’

‘ছোট ভাইকে না মেরে ভাত খাবে না বড় ভাই’

ঢাকায় ভিসা কার্যক্রম পুনরায় চালুর উদ্যোগ ভারতের: ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসের প্রতিবেদন

ঢাকায় ভিসা কার্যক্রম পুনরায় চালুর উদ্যোগ ভারতের: ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসের প্রতিবেদন

সম্পর্কিত

নিজেদের কাজ সেরে রিয়ালের দিকে তাকিয়ে বার্সা

নিজেদের কাজ সেরে রিয়ালের দিকে তাকিয়ে বার্সা

বাবরকে ছাড়াই বাংলাদেশে পাকিস্তান দল

বাবরকে ছাড়াই বাংলাদেশে পাকিস্তান দল

নাহিদ রানার দল কি পিএসএলের শিরোপা জিততে পারবে

নাহিদ রানার দল কি পিএসএলের শিরোপা জিততে পারবে

‘১৫ বছর খেলেও বাফুফের কাছ থেকে সাপোর্ট পাইনি’

‘১৫ বছর খেলেও বাফুফের কাছ থেকে সাপোর্ট পাইনি’