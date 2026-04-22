ভয়ংকর পিচের কারণে ওয়েস্ট ইন্ডিজে ম্যাচ বাতিল

ওয়েস্ট ইন্ডিজের ঘরোয়া ক্রিকেটের এক ম্যাচ আচমকাই বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। বিপজ্জনক পিচের কারণে এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। অ্যান্টিগায় স্যার ভিভিয়ান রিচার্ডস ক্রিকেট স্টেডিয়ামে লিওয়ার্ড আইল্যান্ডস-ত্রিনিদাদ এন্ড টোবাগোর ম্যাচে ঘটেছে এমন ঘটনা।
লিওয়ার্ড আইল্যান্ডস-ত্রিনিদাদ এন্ড টোবাগো ম্যাচের তৃতীয় দিনের প্রথম সেশনেই আম্পায়ার খেলা পরিত্যক্ত ঘোষণা করতে বাধ্য হন। পিচে অসমান বাউন্সের কারণে ব্যাটারদের খেলতে বেশ বেগ পেতে হয়। শুধু খেলাই নয়, বল অসমান বাউন্স করার ফলে ব্যাটাররা ঝুঁকির মুখে পড়েন। ত্রিনিদাদের জেইডেন সিলসের একটি ডেলিভারি আচমকা বেশি লাফিয়ে উঠে লিওয়ার্ড আইল্যান্ডসের ব্যাটার জেরেমিয়া লুইসের হেলমেটে সজোরে আঘাত করে।
আঘাত পাওয়ার পরই লুইস মাটিতে পড়ে যান। এর পর উঠে তিনি নিজের হেলমেট মাটিতে ফেলে সেটাতে লাথি মেরে মাঠ ছাড়েন। তাঁকে দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। যদিও তাঁর অবস্থা স্থিতিশীল।
লুইসের ঘটনার ঠিক আগেই তার একটি বাউন্সারে দীর্ঘদেহী অলরাউন্ডার রাকিম কর্নওয়াল কাঁধে আঘাত পান। তিন বল পরেই উইকেটরক্ষক জাহমার হ্যামিলটনের গ্লাভসে বল লেগে ক্যাচ আউট হয়েছেন। এই ঘটনার পরই আম্পায়াররা ম্যাচ চালানো নিরাপদ নয় বলে সিদ্ধান্ত নেন। পরবর্তীতে ক্রিকেট ওয়েস্ট ইন্ডিজ় জানিয়েছে, পিচের অনিয়মিত আচরণ এবং খেলোয়াড়দের নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে ম্যাচটি ড্র ঘোষণা করা হয়েছে। লিওয়ার্ডসের দ্বিতীয় ইনিংসের সাত উইকেটের সবই নিয়েছেন সিলস।
অ্যান্টিগার পিচ নিয়ে ক্রিকেট ওয়েস্ট ইন্ডিজ এক বিবৃতিতে বলেছে, ‘পিচ নিরাপদ অবস্থায় ফেরানো সম্ভব ছিল না। সেটা করলে ম্যাচের ভারসাম্যও নষ্ট হতে পারত। তাই নিয়ম মেনেই ম্যাচ পরিত্যক্ত করা হয়।’ উল্লেখ্য, এই মাঠেই আগামী ১৭-২০ মে চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনাল হওয়ার কথা।
চার বছর কাজ করার পর আইসিসির ক্রিকেট বিষয়ক জেনারেল ম্যানেজারের পদ থেকে সরে দাঁড়াচ্ছেন ওয়াসিম খান।১ ঘণ্টা আগে
বিনোদনমূলক মাদক নিয়েছিলেন। আর সেটাই কাল হয়ে যেতে বসেছে মোহাম্মদ নাওয়াজের। ডোপ টেস্টে ‘পজিটিভ’ হওয়ার পর এই অলরাউন্ডারের বিরুদ্ধে বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু করেছে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি)।১ ঘণ্টা আগে
কিং পাওয়ার স্টেডিয়ামে যখন ইংল্যান্ডের দ্বিতীয় স্তরের ফুটবল লিগ চ্যাম্পিয়নশিপে লেস্টার সিটি এবং হাল সিটি ম্যাচের শেষ বাঁশি বেজেছে তখন স্কোরলাইন ২-২, সেসময় নিশ্চয়ই মন খারাপ হামজা চৌধুরীর। আর হামজার সঙ্গে মন খারাপ কোটি কোটি বাংলাদেশি ফুটবলপ্রেমীর।১ ঘণ্টা আগে
জয় দিয়ে সিরিজ শুরু করেছিল বাংলাদেশ। ৩ উইকেটে জয়ে সিরিজে এগিয়ে গিয়েছিল স্বাগতিকেরা। কিন্তু দ্বিতীয় ম্যাচেই মুদ্রার উল্টা পিঠ দেখল নিগার সুলতানা জ্যোতির দল। এ যাত্রায় তাদের বিপক্ষে ৪ উইকেটের জয় তুলে নিয়েছে শ্রীলঙ্কা।২ ঘণ্টা আগে