ভয়ংকর পিচের কারণে ওয়েস্ট ইন্ডিজে ম্যাচ বাতিল

ক্রীড়া ডেস্ক    
পিচের ভয়ংকর অবস্থার কারণে ম্যাচ বাতিল করা হয়েছে। ছবি: সংগৃহীত

ওয়েস্ট ইন্ডিজের ঘরোয়া ক্রিকেটের এক ম্যাচ আচমকাই বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। বিপজ্জনক পিচের কারণে এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। অ্যান্টিগায় স্যার ভিভিয়ান রিচার্ডস ক্রিকেট স্টেডিয়ামে লিওয়ার্ড আইল্যান্ডস-ত্রিনিদাদ এন্ড টোবাগোর ম্যাচে ঘটেছে এমন ঘটনা।

লিওয়ার্ড আইল্যান্ডস-ত্রিনিদাদ এন্ড টোবাগো ম্যাচের তৃতীয় দিনের প্রথম সেশনেই আম্পায়ার খেলা পরিত্যক্ত ঘোষণা করতে বাধ্য হন। পিচে অসমান বাউন্সের কারণে ব্যাটারদের খেলতে বেশ বেগ পেতে হয়। শুধু খেলাই নয়, বল অসমান বাউন্স করার ফলে ব্যাটাররা ঝুঁকির মুখে পড়েন। ত্রিনিদাদের জেইডেন সিলসের একটি ডেলিভারি আচমকা বেশি লাফিয়ে উঠে লিওয়ার্ড আইল্যান্ডসের ব্যাটার জেরেমিয়া লুইসের হেলমেটে সজোরে আঘাত করে।

আঘাত পাওয়ার পরই লুইস মাটিতে পড়ে যান। এর পর উঠে তিনি নিজের হেলমেট মাটিতে ফেলে সেটাতে লাথি মেরে মাঠ ছাড়েন। তাঁকে দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। যদিও তাঁর অবস্থা স্থিতিশীল।

লুইসের ঘটনার ঠিক আগেই তার একটি বাউন্সারে দীর্ঘদেহী অলরাউন্ডার রাকিম কর্নওয়াল কাঁধে আঘাত পান। তিন বল পরেই উইকেটরক্ষক জাহমার হ্যামিলটনের গ্লাভসে বল লেগে ক্যাচ আউট হয়েছেন। এই ঘটনার পরই আম্পায়াররা ম্যাচ চালানো নিরাপদ নয় বলে সিদ্ধান্ত নেন। পরবর্তীতে ক্রিকেট ওয়েস্ট ইন্ডিজ় জানিয়েছে, পিচের অনিয়মিত আচরণ এবং খেলোয়াড়দের নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে ম্যাচটি ড্র ঘোষণা করা হয়েছে। লিওয়ার্ডসের দ্বিতীয় ইনিংসের সাত উইকেটের সবই নিয়েছেন সিলস।

অ্যান্টিগার পিচ নিয়ে ক্রিকেট ওয়েস্ট ইন্ডিজ এক বিবৃতিতে বলেছে, ‘পিচ নিরাপদ অবস্থায় ফেরানো সম্ভব ছিল না। সেটা করলে ম্যাচের ভারসাম্যও নষ্ট হতে পারত। তাই নিয়ম মেনেই ম্যাচ পরিত্যক্ত করা হয়।’ উল্লেখ্য, এই মাঠেই আগামী ১৭-২০ মে চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনাল হওয়ার কথা।

পাঠকের আগ্রহ

ইউনূস সরকারের করা বাণিজ্য চুক্তিতে যা আছে, পড়ুন পুরো চুক্তিটি

ইউনূস সরকারের করা বাণিজ্য চুক্তিতে যা আছে, পড়ুন পুরো চুক্তিটি

মাছের শরীরে বিষাক্ত ধাতু

মাছের শরীরে বিষাক্ত ধাতু

রিজিকে বরকত আসে যে ৫ আমলে

রিজিকে বরকত আসে যে ৫ আমলে

বিদ্যুৎ পরিস্থিতি: লোডশেডিংয়ের যন্ত্রণার মধ্যে বাড়তি বিলের ভয়

বিদ্যুৎ পরিস্থিতি: লোডশেডিংয়ের যন্ত্রণার মধ্যে বাড়তি বিলের ভয়

মালয়েশিয়ায় নিখোঁজ হয়ে ১৫ বছর জঙ্গলে কাটানো আমির দেশে ফিরছেন

মালয়েশিয়ায় নিখোঁজ হয়ে ১৫ বছর জঙ্গলে কাটানো আমির দেশে ফিরছেন

সম্পর্কিত

ভয়ংকর পিচের কারণে ওয়েস্ট ইন্ডিজে ম্যাচ বাতিল

ভয়ংকর পিচের কারণে ওয়েস্ট ইন্ডিজে ম্যাচ বাতিল

আইসিসির চাকরি ছাড়ছেন পিসিবির সাবেক সিইও

আইসিসির চাকরি ছাড়ছেন পিসিবির সাবেক সিইও

মাদক পরীক্ষায় ধরা পড়ে তদন্তের মুখে পাকিস্তানি ক্রিকেটার

মাদক পরীক্ষায় ধরা পড়ে তদন্তের মুখে পাকিস্তানি ক্রিকেটার

একসময়ের চ্যাম্পিয়ন হামজাদের কেন এই পতন

একসময়ের চ্যাম্পিয়ন হামজাদের কেন এই পতন