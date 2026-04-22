আইসিসির চাকরি ছাড়ছেন পিসিবির সাবেক সিইও

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ২২ এপ্রিল ২০২৬, ১৭: ১৭
পদত্যাগ করছেন ওয়াসিম খান। ছবি: ক্রিকইনফো

চার বছর কাজ করার পর আইসিসির ক্রিকেট বিষয়ক জেনারেল ম্যানেজারের পদ থেকে সরে দাঁড়াচ্ছেন ওয়াসিম খান।

২০২২ সালের মে মাসে জিওফ অ্যালার্ডিস আইসিসির প্রধান নির্বাহীর (সিইও) দায়িত্ব গ্রহণ করার পর তাঁর জায়গায় আসেন ওয়াসিম। এর আগে তিনি প্রায় তিন বছর পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের (পিসিবি) প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন ওয়াসিম।

ইংল্যান্ডে জন্মগ্রহণ করা ওয়াসিম এক সময় নিয়মিত কাউন্টি ক্রিকেট খেলেছেন। ১৯৯৫ সালে ওয়ারউইকশায়ারের কাউন্টি শিরোপা জয়ের মৌসুমে তিনি দলের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য ছিলেন এবং পুরো মৌসুমে প্রায় ৫০ গড়ে রান করেন। প্রশাসনিক কার্যক্রমে যথেষ্ট নাম কুড়িয়েছেন তিনি। লেস্টারশায়ার কাউন্টির প্রধান নির্বাহী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। এর আগে ক্রিকেট ফাউন্ডেশনে কাজ করেন। সেখানে তাঁর উদ্যোগে ‘চান্স টু শাইন’ প্রকল্পটি যুক্তরাজ্যের অন্যতম শীর্ষ জাতীয় ক্রিকেট দাতব্য সংস্থায় পরিণত হয়।

আইসিসিতে তাঁর চাকরির সময় অন্যতম বড় চ্যালেঞ্জ ছিল ক্রমশ ঠাসা হয়ে ওঠা ক্রিকেট সূচি—বিশেষ করে টি-টোয়েন্টি ও টি-টেন লিগের বিস্তারে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের জন্য জায়গা সংকুচিত হয়ে পড়া। তবে তাঁর সময়েই চূড়ান্ত হওয়া সর্বশেষ ভবিষ্যৎ সফর কর্মসূচির (২০২৩–২৭) আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। একই সময়ে প্রথমবারের মতো নারীদের ফিউচার ট্যুরস প্রোগ্রামও উন্মোচন করা হয়।

ওয়াসিম জুনের শেষে দায়িত্ব ছাড়বেন। জুলাই থেকে নতুন দায়িত্বে যোগ দেওয়ার কথা রয়েছে। গত দুই বছরে আইসিসির বেশ কয়েকজন শীর্ষ কর্মকর্তার বিদায়ের ধারাবাহিকতায় তাঁর এই পদত্যাগ ঘটছে। তাঁদের পদত্যাগের পর স্থলাভিষিক্ত কর্মকর্তাদের বেশির ভাগই ভারতীয়।

