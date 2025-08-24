Ajker Patrika
> খেলা
> ক্রিকেট

‘নির্বাচন ঘিরে ক্রিকেটকে কলুষিত করার চেষ্টা চলছে’

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
ফাইল ছবি
ফাইল ছবি

বিসিবির বর্তমান পরিচালনা কমিটির মেয়াদ শেষ হতে দেড় মাস বাকি। এর মধ্যেই নয় মাসে দুইবার সভাপতি পরিবর্তন হয়েছে। এখন দায়িত্বে আছেন সাবেক জাতীয় অধিনায়ক আমিনুল ইসলাম বুলবুল। তিনি নিজেও ঘোষণা দিয়েছেন, মেয়াদ শেষে নির্বাচন আয়োজন করে দায়িত্ব হস্তান্তর করবেন।

তবে বিসিবি নির্বাচনের পরিবর্তে অ্যাডহক কমিটি গঠনের গুঞ্জনে উদ্বিগ্ন ঢাকার ক্লাব সংগঠকেরা। আজ বিসিবির মিডিয়া সেন্টারে ‘ঢাকা ক্রিকেট ক্লাব অর্গানাইজেশন অ্যাসোসিয়েশন’ ব্যানারে সংবাদ সম্মেলন করে ৭৬ ক্লাবের সংগঠকেরা দ্রুত নির্বাচনের দাবি জানান। নতুন এ ক্লাব সংগঠনের আহ্বায়ক ও বিসিবির সাবেক যুগ্ম সম্পাদক রফিকুল ইসলাম বাবু স্পষ্ট করে বলেন, ‘কোনো অ্যাডহক কমিটি মেনে নেওয়া হবে না। অক্টোবরের শুরুতেই গঠনতন্ত্র মেনে নির্বাচন দিতে হবে। প্রয়োজনে নতুন পরিচালনা কমিটি পরে সংশোধনী আনবে।’

বাবু আরও বলেন, ‘এবার ক্লাব সংগঠকেরা আগের চেয়ে অনেক বেশি ঐক্যবদ্ধ। ক্লাব সংগঠকেরা ক্রিকেটের জন্য অনেক পরিশ্রম করেন। অর্থ লগ্নি করেন। বিনিময়ে তারা বিগত বছরে বিসিবি পক্ষ থেকে তেমন কিছুই পাননি। এবার তাদের স্বার্থের দিকটি যেন দেখা হয় সেই হিসাবে পরবর্তী বিসিবি নির্বাচনে সভাপতি মনোনয়নে ভূমিকা রাখার ঘোষণা দেন।’

বাবু মনে করেন, বিসিবির নির্বাচন ঘিরে ক্রিকেটকে কলুষিত করার চেষ্টা চলছে। তাঁর দাবি, ‘সাম্প্রতিককালে আমরা জানতে পেরেছি যে অ্যাডহক কমিটি করে বোর্ড পরিচালনার একটি পরিকল্পনা চলছে। এখানে আমি বলব যে, আইসিসির নিয়মে কিংবা বিসিবির যে গঠনতন্ত্র আছে সেখানে কি পরিস্থিতিতে অ্যাডহক কমিটি, সেটা উল্লেখ করা আছে। এ ধরনের কোনো সুযোগ আছে কি না আমার জানা নেই। অ্যাডহক কমিটি করতে কোনো ধরনের পরিবেশ, পরিস্থিতি তৈরি হলে করা যেতে পারে। এখন কি সেই পরিবেশ আছে? অবশ্যই নেই। এখন একটি সুন্দর নির্বাচন দরকার। যারা অ্যাডহক কমিটির পরিকল্পনা করছে তারাই ষড়যন্ত্র করছে, ক্রিকেটকে কলুষিত করার চেষ্টা করছে।’

সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ঢাকার ক্লাব ক্রিকেট সংগঠকেরা বর্তমান গঠনতন্ত্র অনুযায়ী নির্বাচন চান। তাঁরা মনে করেন, হুট করে কেউ ইচ্ছা করলে এনএসসি কিংবা ক্রিকেট বোর্ড গঠনতন্ত্র পরিবর্তন করার ক্ষমতা রাখে না।

বিষয়:

খেলাক্রিকেট
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

বিএসএফের হাতে আটক বাংলাদেশি পুলিশ কর্মকর্তার পরিচয় মিলেছে

মালয়েশিয়ায় স্থায়ী বসবাসের সুযোগ, আবেদন ফি মাত্র ১৪ হাজার টাকা

বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত কাইরান কাজীর বিষয়ে ইলন মাস্কের মন্তব্যে বিস্ময়

অমীমাংসিত বিষয় সমাধানে পাকিস্তানের দাবি নাকচ করল সরকার

যুক্তরাষ্ট্রের কৌশল বোঝার ভুলের খেসারত দিচ্ছে ভারত

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

অনুপ্রবেশকালে আটক জ্যেষ্ঠ পুলিশ কর্মকর্তার পরিচয় প্রকাশ করছে না ভারত

অনুপ্রবেশকালে আটক জ্যেষ্ঠ পুলিশ কর্মকর্তার পরিচয় প্রকাশ করছে না ভারত

বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত কাইরান কাজীর বিষয়ে ইলন মাস্কের মন্তব্যে বিস্ময়

বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত কাইরান কাজীর বিষয়ে ইলন মাস্কের মন্তব্যে বিস্ময়

নবীজির চোখে যারা শ্রেষ্ঠ মানুষ

নবীজির চোখে যারা শ্রেষ্ঠ মানুষ

যুক্তরাষ্ট্রের কৌশল বোঝার ভুলের খেসারত দিচ্ছে ভারত

যুক্তরাষ্ট্রের কৌশল বোঝার ভুলের খেসারত দিচ্ছে ভারত

বুড়িগঙ্গা থেকে তরুণ-তরুণীর হাত বাঁধা লাশ উদ্ধার

বুড়িগঙ্গা থেকে তরুণ-তরুণীর হাত বাঁধা লাশ উদ্ধার

সম্পর্কিত

‘নির্বাচন ঘিরে ক্রিকেটকে কলুষিত করার চেষ্টা চলছে’

‘নির্বাচন ঘিরে ক্রিকেটকে কলুষিত করার চেষ্টা চলছে’

উন্মোচিত হলো এশিয়া কাপের বাংলাদেশ দলের জার্সি

উন্মোচিত হলো এশিয়া কাপের বাংলাদেশ দলের জার্সি

নেপালকে হারিয়ে বাংলাদেশের জয়ে ফেরা

নেপালকে হারিয়ে বাংলাদেশের জয়ে ফেরা

৪০ মিটার দৌড়েই পড়ে গেলেন ইমরানুর

৪০ মিটার দৌড়েই পড়ে গেলেন ইমরানুর