‘জিন’ বুমরার খারাপ দিনের অপেক্ষায় নিউজিল্যান্ড

সেমিফাইনালে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে দুর্দান্ত বোলিং করে প্রশংসায় ভাসছেন যশপ্রীত বুমরা। দক্ষিণ আফ্রিকার সাবেক অধিনায়ক ফাফ ডু প্লেসি তো তাঁকে কাল্পনিক ‘আলাদিন ও আশ্চর্য প্রদীপ’ গল্পের জিনের সঙ্গেই তুলনা করেছেন। ধারাভাষ্যকার হার্শা ভোগলে বুমরাকে আখ্যা দিয়েছেন ভারতের ‘ডায়মন্ড’ হিসেবে।
আরেক ধারাভাষ্যকার ড্যানিয়েল নরক্রসের কাছে বুমরা এখন ‘বোলিংয়ের স্যার ডন ব্র্যাডম্যান’। গ্লেন ফিলিপসও এই পেসারের সামর্থ্য সম্পর্কে বেশ ভালোভাবেই জানেন। তবে একজন মানুষ হিসেবে বুমরার খারাপ দিন দেখার অপেক্ষায় নিউজিল্যান্ডের এই ব্যাটার। সেই দিনটা ফাইনালেই আসবে, এমন আশায় আছেন ফিলিপস।
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ফাইনালে আগামীকাল ভারতের বিপক্ষে মাঠে নামবে নিউজিল্যান্ড। তার আগে বুমরাহকে নিয়ে ফিলিপস বলেন, ‘অবশ্যই বুমরাহ অসাধারণ বোলার। তার বোলিংয়ে অনেক বৈচিত্র্য আছে। ডেথ ওভারে অবিশ্বাস্যরকম ব্লক হোলে বল করে যায়। তবে সে-ও মানুষ। আমাদের বাকিদের মতো তারও বাজে দিন যেতে পারে। আশা করি, তার বিপক্ষে আমাদের একটা ভালো দিন কাটবে।’
দুর্দান্ত ছন্দে থাকায় বুমরাকে নিয়ে সতীর্থদের সতর্ক থাকার পরামর্শও দিয়েছেন ফিলিপস, ‘একজন বোলারের বাজে দিন আসতে পারে। বুমরার ক্ষেত্রে যদি তা-ই হয়, তাহলে আমাদের সেই সুযোগটা নিতে হবে। তবে সে ভালো বোলিং করলে অবশ্যই অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে আমাদের মানিয়ে নিতে হবে।’
ফাইনালে বুমরার খারাপ দিন দেখার আশাটা অবশ্য অযৌক্তিক হবে না নিউজিল্যান্ডর জন্য। কেবল এই একটা দলের বিপক্ষেই নিজের সহজাত পারফরম্যান্স দেখাতে পারেন না ভারতীয় বোলার। ৯৪ টি-টোয়েন্টির ৯১ ইনিংসে বল হাতে ১১৭ উইকেট নিয়েছেন তিনি। ওভারপ্রতি খরচ করেছেন ৬.৫৫ রান; প্রতি উইকেট নিতে দিয়েছেন ১৮.৫৭ রান। সেখানে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে এই সংস্করণে প্রতি উইকেটের জন্য বুমরার খরচ ২৩.৩৭ রান। ৭.৫ ইকোনমিতে ১৪ ম্যাচে নিয়েছেন ১৬ উইকেট। তবে নামটা যেহেতু বুমরা—ফাইনালে ভারতের পেস আক্রমণের এই পতাকাবাহক জ্বলে উঠলে আরও একবার শিরোপা ছাড়াই ফাইনাল শেষ করতে হবে নিউজিল্যান্ডকে।
ওয়ানডে কিংবা টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ইতিহাসে এখন পর্যন্ত যৌথভাবে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার নজির নেই। তবে চলমান টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ফাইনালে প্রকৃতি বাধা হয়ে দাঁড়ালে তেমন কিছু হতে পারে। আইসিসির প্লেয়িং কন্ডিশন বলছে সে কথাই।২৩ মিনিট আগে
লা লিগায় জয়ের ধারায় ফিরেছে রিয়াল মাদ্রিদ। সেল্তা ভিগোর মাঠ থেকে ২-১ গোলের জয় নিয়ে ফিরেছে প্রতিযোগিতার রেকর্ড চ্যাম্পিয়নরা। এই জয়ে আত্মবিশ্বাস বেড়েছে রিয়ালের প্রধান কোচ আলভারো আরবেলোয়ার। শিরোপার লড়াইয়ে বাকি ম্যাচগুলোকে যুদ্ধের মতো মনে হচ্ছে তাঁর কাছে।২ ঘণ্টা আগে
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ফাইনালে জায়গা করে নিয়েছে নিউজিল্যান্ড ও ভারত। শিরোপা জেতার মিশনে আগামীকাল মাঠে নামবে দুই দল। আহমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠেয় ম্যাচটিতে ভারতকে এগিয়ে রাখছেন দক্ষিণ আফ্রিকার দুই সাবেক ক্রিকেটার এবি ডি ভিলিয়ার্স এবং ডেল স্টেইন।৩ ঘণ্টা আগে
ওয়ানডেতে নিজেকে হারিয়ে খুঁজছেন লিটন দাস। গত বছরের জুলাইয়ের পর আর এই সংস্করণে খেলা হয়নি টি-টোয়েন্টি দলের অধিনায়কের। এরপরও লিটনকে পরিকল্পনার বাইরে রাখছে না বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। বরং এই উইকেটরক্ষক ব্যাটারকে নিয়ে বড় স্বপ্নই দেখছেন বিসিবির ক্রিকেট পরিচালনা বিভাগের প্রধান নাজমুল আবেদীন ফাহিম।১৫ ঘণ্টা আগে