ট্রফির ওপর পা রাখাটাই কি অভিশাপ হলো অস্ট্রেলিয়ার

২০২৩ ওয়ানডে বিশ্বকাপে একটি মাত্র ম্যাচেই হেরেছিল ভারত; সে হারই তাদের জন্য রূপ নিয়েছিল বিষাদে। ফাইনালে আয়োজকদের ৬ উইকেট হারিয়ে শ্রেষ্ঠত্বের মুকুট পরেছিল অস্ট্রেলিয়া। শিরোপা জয়ের পর বিতর্কিত উদযাপন করেন মিচেল মার্শ। ক্রিকেট বিধাতা বোধহয় বিষয়টা মোটেও ভালোভাবে নিতে পারেননি। তার প্রমাণ সবশেষ চারটি আইসিসি টুর্নামেন্টে অজিদের হতাশাজনক পারফরম্যান্স।
ফাইনাল জেতার পর ড্রেসিংরুমে চেয়ারে বসে ট্রফির ওপর পা রেখে উদযাপন করেন মার্শ। সে সময় তাঁর হাতে ছিল বিয়ারের বোতল। এমন একটি ছবি আবার সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে পোস্ট করেন মার্শ। তাতেই তুমুল সমালোচনা শুরু হয়। এমন কাণ্ডে মার্শকে তোপ দাগেন ভক্ত-সমর্থক থেকে শুরু করে বর্তমান-সাবেক ক্রিকেটাররা। মার্শকে নিয়ে সে সমালোচনা থেমেছে অনেক আগেই। কিন্তু সে ঘটনার পর থেকে বৈশ্বিক মঞ্চে নিজেদের হারিয়ে খুঁজছে অস্ট্রেলিয়া। গত আড়াই বছরে চারটি আইসিসির টুর্নামেন্ট খেললেও একবারও শিরোপা ঘরে তুলতে পারেনি দলটি।
এই সময়কালে অস্ট্রেলিয়ার সর্বোচ্চ অর্জন ফাইনাল। ২০২৩-২৫ চক্রের বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে ওঠলেও দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে হেরে রানার্সআপ হয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছে তাদের। ২০২৫ চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে তাদের যাত্রা থেমেছে সেমিফাইনাল থেকে; ভারতের কাছে হেরে। এর আগে ২০২৪ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে তো অস্ট্রেলিয়ার পারফরম্যান্স ছিল আরও বেশি হতাশাজনক। গ্রুপ পর্ব থেকেই বাড়ি ফিরতে হয়েছিল ২০২১ সালের চ্যাম্পিয়নদের।
চলমান টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপেও একই স্মৃতি ফিরিয়ে এনেছে অস্ট্রেলিয়া। গ্রুপ পর্ব থেকেই বিদায় নিয়েছে মার্শের দল। আয়ারল্যান্ডকে হারিয়ে টুর্নামেন্ট শুরু করলেও জিম্বাবুয়ে ও শ্রীলঙ্কার কাছে হেরে বাদ পড়ার শঙ্কায় পড়ে যায় তারা। গতকাল জিম্বাবুয়ে-আয়ারল্যান্ডের ম্যাচটি বৃষ্টিতে পরিত্যক্ত হওয়ায় অস্ট্রেলিয়ার সুপার এইটে ওঠার সব সমীকরণ শেষ হয়েছে।
আরও একবার আইসিসির টুর্নামেন্ট থেকে ব্যর্থ হয়ে ফেরার পর নতুন করে আলোচনায় এসেছে ২০২৩ ওয়ানডে বিশ্বকাপে মার্শের ওই উদযাপন। নেটিজেনদের মতে, এমন বিতর্কিত উদযাপনই কাল হয়েছে অস্ট্রেলিয়ার জন্য। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে কেউ কেউ বলছেন, বিশ্বকাপ ট্রফির প্রতি অসম্মানের ফল পাচ্ছে দলটি। অনেকে আবার আরেকটু বাড়িয়ে বলছেন–অতিরিক্ত অহংকারের কারণেই ভুগতে হচ্ছে অস্ট্রেলিয়াকে। তবে বাকিদের চেয়ে অস্ট্রেলিয়ার এমন দুঃসময়ে বেশি খুশি ভারতীয় ভক্তরা। বিভিন্ন পোস্টের মাধ্যমে নিজেদের খুশির বিষয়টি প্রকাশ করছেন ভারতীয়রা।
বিএনপির নিরঙ্কুশ জয়ের পরও নির্বাচনে নিজ আসনে তিনি হেরে যাওয়ায় সংশয়টা তৈরি হয়েছিল। নির্বাচনে হেরে গেলেও টেকনোক্র্যাট কোটায় যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী হয়েছেন জাতীয় ফুটবল দলের সাবেক অধিনায়ক ও গোলরক্ষক আমিনুল হক। আজ থেকে দাপ্তরিক কাজ শুরু হওয়ার কথা তাঁর। শপথ নিয়েই গতকাল শোনালেন স্বপ্নের কথা। আশ্বাস দিলেন২৩ মিনিট আগে
চ্যাম্পিয়নস লিগের প্লে অফের প্রথম লেগের ম্যাচে কাঙ্ক্ষিত জয় তুলে নিয়েছে রিয়াল মাদ্রিদ। বেনফিকার মাঠ থেকে ১-০ গোলের জয় নিয়ে ফিরেছে লস ব্লাঙ্কোসরা। এই জয়ে লিগ পর্বে ৪-২ গোলের হারের প্রতিশোধ নিল রিয়াল। তাদের জয় ছাপিয়ে আলোচনায় ওঠে এসেছে বর্ণবাদের ঘটনা।১ ঘণ্টা আগে
সুপার এইটে বাকি রয়েছে আর একটি জায়গা। পাকিস্তান কি সই জায়গা নিতে পারবে? টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে আজ এটিই সবচেয়ে বড় প্রশ্ন। বাঁচা-মরার লড়াইয়ে গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচে আজ নামিবিয়ার মুখোমুখি হবে সালমান আলী আগার দল। কলম্বোর সিংহলিজ স্পোর্টস ক্লাব (এসএসসি) মাঠে ম্যাচটি শুরু হবে বাংলাদেশ সময় বেলা সাড়ে ৩টায়।২ ঘণ্টা আগে
আড়াই বছর ধরে কারাগারে বন্দী পাকিস্তানের ১৯৯২ ওয়ানডে বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক ইমরান খান। তাঁর স্বাস্থ্যের অবনতির খবরে ক্রিকেট মহল উদ্বিগ। দেশটির সাবেক প্রধানমন্ত্রীর অসুস্থতার খবর নিয়ে যখন আলোচনা তুঙ্গে, তখন পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের (পিসিবি) চেয়ারম্যান মহসিন নাকভি ভিত্তিহীন প্রোপাগান্ডা১৩ ঘণ্টা আগে