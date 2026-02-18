রিয়ালের জয় ছাপিয়ে আলোচনায় বর্ণবাদের ঘটনা

চ্যাম্পিয়নস লিগের প্লে অফের প্রথম লেগের ম্যাচে কাঙ্ক্ষিত জয় তুলে নিয়েছে রিয়াল মাদ্রিদ। বেনফিকার মাঠ থেকে ১-০ গোলের জয় নিয়ে ফিরেছে লস ব্লাঙ্কোসরা। এই জয়ে লিগ পর্বে ৪-২ গোলের হারের প্রতিশোধ নিল রিয়াল। তাদের জয় ছাপিয়ে আলোচনায় ওঠে এসেছে বর্ণবাদের ঘটনা।
লিসবনের এস্তাদিও দা লুজে সুযোগ নষ্টের ভীড়ে প্রথমার্ধে জালের দেখা পায়নি রিয়াল। সুযোগ হাতছাড়া করেছে বেনফিকাও। বিরতি থেকে ফেরার ৪ মিনিটের মাথায় ব্যবধান গড়ে দেওয়া গোলটির দেখা পায় সফরকারীরা। সতীর্থ কিলিয়ান এমবাপ্পের বাড়ানো বল নিয়ে ডি বক্সে ঢুকেন ভিনিসিয়ুস জুনিয়র। এরপর দারুণ এক শটে দূরের পোস্টে লক্ষ্যভেদ করেন; কিছুই করার ছিল না বেনফিকার গোলরক্ষক এনাতোলি ত্রুবিনের।
এই গোলকে কেন্দ্র করেই সব বিতর্কের শুরু। রিয়ালকে এগিয়ে নিয়ে স্বাগতিক দর্শকদের সামনে আপত্তিকর উদযাপন করেন ভিনিসিয়ুস। তাতে শাস্তি পেতে হয়েছে তাঁকে; দেখেছেন হলুদ কার্ড। ঘটনা সেখানেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। প্রতিপক্ষ শিবির থেকে কিছু একটা শোনে রেফারির কাছে ছুটে যেতে দেখা যায় ভিনিসিয়ুসকে। ধারাভাষ্যকারদের ধারণা ছিল, হয়তো বর্ণবাদী আচরণের শিকার হয়েছেন ব্রাজিলিয়ান তারকা।
এমন অস্থিরতার মধ্যেই ডাগআউটে চলে যান ভিনিসিয়ুস। সেখান গিয়ে বেনফিকার প্রধান কোচ হোসে মরিনহোকে কথা বলতে দেখা যায়। শেষ পর্যন্ত রিয়ালের কোচিং স্টাফের সদস্যরা ক্ষুব্ধ ভিনিসিয়ুসকে বুঝিয়ে মাঠে ফেরত পাঠান। ততক্ষণে ১০ মিনিট পার হয়ে গেছে। খেলা শুরু হওয়ার পরও পরিস্থিতি স্বাভাবিক ছিল না। ভিনিসিয়ুস বল পেলেই দুয়ো দিয়েছেন প্রতিপক্ষের দর্শকেরা। সব মিলিয়ে অস্বস্তিকর একটা ম্যাচ-ই যেন পার করলেন এই উইঙ্গার।
বিতর্কে জড়িয়ে আছে মরিনহোর নামও। নির্ধারিত সময়ের ৫ মিনিট আগে বেনফিকার মিডফিল্ডার রিচার্ড রিওসকে বক্সে ফেলে দেন ভিনিসিয়ুস। বিষয়টি মেনে নিতে না পেরে ক্ষোভ প্রকাশ করেন মরিনহো। এ জন্য এই কোচকে হলুদ কার্ড দেখান রেফারি। তাতেও থামেননি দ্য স্পেশাল ওয়ান; কিছু একটা বলেই যাচ্ছিলেন তিনি। শেষ পর্যন্ত দ্বিতীয় হলুদ কার্ড দেখিয়ে মরিনহোকে ডাগআউট থেকে বের করে দেন ম্যাচ পরিচালক।
বিএনপির নিরঙ্কুশ জয়ের পরও নির্বাচনে নিজ আসনে তিনি হেরে যাওয়ায় সংশয়টা তৈরি হয়েছিল। নির্বাচনে হেরে গেলেও টেকনোক্র্যাট কোটায় যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী হয়েছেন জাতীয় ফুটবল দলের সাবেক অধিনায়ক ও গোলরক্ষক আমিনুল হক। আজ থেকে দাপ্তরিক কাজ শুরু হওয়ার কথা তাঁর। শপথ নিয়েই গতকাল শোনালেন স্বপ্নের কথা। আশ্বাস দিলেন২৩ মিনিট আগে
২০২৩ ওয়ানডে বিশ্বকাপে একটি মাত্র ম্যাচেই হেরেছিল ভারত; সে হারই তাদের জন্য রূপ নিয়েছিল বিষাদে। ফাইনালে আয়োজকদের ৬ উইকেট হারিয়ে শ্রেষ্ঠত্বের মুকুট পরেছিল অস্ট্রেলিয়া। শিরোপা জয়ের পর বিতর্কিত উদযাপন করেন মিচেল মার্শ। ক্রিকেট বিধাতা বোধহয় বিষয়টা মোটেও ভালোভাবে নিতে পারেননি। তার প্রমাণ সবশেষ চারটি আইসিসি২৯ মিনিট আগে
সুপার এইটে বাকি রয়েছে আর একটি জায়গা। পাকিস্তান কি সই জায়গা নিতে পারবে? টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে আজ এটিই সবচেয়ে বড় প্রশ্ন। বাঁচা-মরার লড়াইয়ে গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচে আজ নামিবিয়ার মুখোমুখি হবে সালমান আলী আগার দল। কলম্বোর সিংহলিজ স্পোর্টস ক্লাব (এসএসসি) মাঠে ম্যাচটি শুরু হবে বাংলাদেশ সময় বেলা সাড়ে ৩টায়।২ ঘণ্টা আগে
আড়াই বছর ধরে কারাগারে বন্দী পাকিস্তানের ১৯৯২ ওয়ানডে বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক ইমরান খান। তাঁর স্বাস্থ্যের অবনতির খবরে ক্রিকেট মহল উদ্বিগ। দেশটির সাবেক প্রধানমন্ত্রীর অসুস্থতার খবর নিয়ে যখন আলোচনা তুঙ্গে, তখন পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের (পিসিবি) চেয়ারম্যান মহসিন নাকভি ভিত্তিহীন প্রোপাগান্ডা১৩ ঘণ্টা আগে