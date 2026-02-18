Ajker Patrika
পাকিস্তানকে হারিয়ে নামিবিয়া কি অঘটনের জন্ম দেবে

সুপার এইটে বাকি রয়েছে আর একটি জায়গা। পাকিস্তান কি সেই জায়গা নিতে পারবে? টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে আজ এটিই সবচেয়ে বড় প্রশ্ন। বাঁচা-মরার লড়াইয়ে গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচে আজ নামিবিয়ার মুখোমুখি হবে সালমান আলী আগার দল। কলম্বোর সিংহলিজ স্পোর্টস ক্লাব (এসএসসি) মাঠে ম্যাচটি শুরু হবে বাংলাদেশ সময় বেলা সাড়ে ৩টায়। সুপার এইটে জায়গা করে নিতে হলে এই ম্যাচে জয়ের কোনো বিকল্প নেই পাকিস্তানের সামনে।

গ্রুপ ‘এ’তে তিন ম্যাচে তিন জয় নিয়ে ভারত ইতিমধ্যে সুপার এইট নিশ্চিত করেছে। যুক্তরাষ্ট্র তাদের সব ম্যাচ শেষ করে ৪ পয়েন্ট নিয়ে রয়েছে দুইয়ে, রানরেটও বেশ শক্ত তাদের +০.৭৮৭। পাকিস্তান ৩ ম্যাচে ২ জয় ও ১ হারে ৪ পয়েন্ট পেলেও ভারতের কাছে বড় ব্যবধানে হারায় তাদের -০.৪০৩ রান রেটই বাদ পড়ার শঙ্কাকে তুলে ধরেছে। তাই নামিবিয়ার কাছে হারলেই গতবারের মতো এবারও বিশ্বকাপের গ্রুপ পর্ব থেকে ফসকে পড়তে হবে। তবে সুখবর হলো, আবহাওয়ার পূর্বাভাস অনুযায়ী কলম্বোয় আজ বৃষ্টির সম্ভাবনা ৬৫ শতাংশ। তাই ম্যাচ পরিত্যক্ত হলে সুপার এইটে উঠে যাবে পাকিস্তান। এ ছাড়া আজ টিভিতে আছে আরও বেশ কিছু ম্যাচ। একনজরে আজকের টিভি সূচি।

ক্রিকেট

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ

দ.আফ্রিকা-আরব আমিরাত

সরাসরি, বেলা সাড়ে ১১টা

পাকিস্তান-নামিবিয়া

সরাসরি, বেলা সাড়ে ৩টা

ভারত-নেদারল্যান্ডস

সরাসরি, সন্ধ্যা সাড়ে ৭টা

টি স্পোর্টস

ফুটবল

চ্যাম্পিয়নস লিগ

অলিম্পিয়াকোস-লেভারকুজেন

সরাসরি, রাত ২টা

সনি টেন ৫

ক্লাব ব্রুগা-আতলেতিকো

সরাসরি, রাত ২টা

সনি টেন ১

বোদো-ইন্টার

সরাসরি, রাত ২টা

সনি টেন ২

প্রিমিয়ার লিগ

উলভস-আর্সেনাল

সরাসরি, রাত ২টা

স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

