Ajker Patrika
অন্য খেলা

বাংলাদেশ-পাকিস্তান দ্বিতীয় ওয়ানডে দেখবেন কোথায়

ক্রীড়া ডেস্ক    
মিরপুরে আজ সিরিজের দ্বিতীয় ওয়ানডেতে মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ-পাকিস্তান। ছবি: ক্রিকইনফো

পাকিস্তানের বিপক্ষে ৩ ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজে ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে বাংলাদেশ। মিরপুরে শেরেবাংলায় পরশু ২০৯ বল হাতে রেখে ৮ উইকেটের বিশাল জয় পেয়েছে মেহেদী হাসান মিরাজের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ। একই মাঠে আজ বাংলাদেশ সময় বেলা ২টা ১৫ মিনিটে মাঠে গড়াবে সিরিজের দ্বিতীয় ওয়ানডে। ম্যাচটি সরাসরি সম্প্রচার করবে টি-স্পোর্টস। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।

ক্রিকেট খেলা সরাসরি

দ্বিতীয় ওয়ানডে

বাংলাদেশ-পাকিস্তান

বেলা ২টা ১৫ মিনিট

সরাসরি

টি স্পোর্টস

বিষয়:

খেলাঅন্য খেলাটিভিতে আজকের খেলা
