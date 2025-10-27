আইন ভঙ্গ করাকে কি আপনি স্বাধীনতা বলবেন, ক্রিকেটার হাসান মাহমুদের প্রশ্ন

ক্রীড়া ডেস্ক
ব্যাটারিচালিত অটোরিকশা কারণে ঢাকা শহরে সমস্যা নতুন কিছু নয়। অলিগলি তো বটেই, প্রধান সড়কেও অটোরিকশার প্রচলন বাড়ছে ক্রমশ। কখনো কখনো রাস্তার উল্টো লেনেও দেখা যায় তা। ফলে দুর্ঘটনাও ঘটছে । অটোরিকশা চালকদের এমন বেপরোয়া চলাচল দেখে ঢাকার আইনশৃঙ্খলা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন হাসান মাহমুদ।
এ ধরনের বাহন নিয়ে নিরাপত্তার ঝুঁকির অভিযোগ উঠেছে কয়েকবার। এনিয়ে অবশ্য পক্ষে-বিপক্ষে মত আছে অনেকের। হাসানের মতটা বিপক্ষের দিকে। নিজের অফিশিয়াল ফেসবুক পেজে হাসান লিখেছেন, ‘ঢাকার রাস্তাঘাটে অটোরিকশা যে পরিমাণে রং-সাইড দিয়ে ঢুকে স্বাভাবিক চলাচলের রাস্তা বন্ধ করে দিচ্ছে, কারো কোনো মাথা ব্যাথা নেই। যারা শিক্ষিত তারাও চুপ থাকে, যাদের ন্যূনতম বিবেক আছে তারাও কিছু বলছে না। আইন শৃঙ্খলা বাহিনীও এই ব্যাপারে কোন উদ্যোগ নিচ্ছে না। আমরা স্বাধীন দেশের নাগরিক। তাহলে কি আইন ভঙ্গ করাকে আপনি স্বাধীনতা বলবেন?’
হাসান বাংলাদেশের হয়ে সবশেষ খেলেছেন ১৪ অক্টোবর আফগানিস্তানের বিপক্ষে সিরিজের তৃতীয় ওয়ানডেতে। সেই ম্যাচে ৬ ওভারে ৫৭ রানে নিয়েছেন ২ উইকেট। ২০০ রানে হেরে বাংলাদেশ ৩-০ ব্যবধানে আফগানদের কাছে ওয়ানডে সিরিজে ধবলধোলাই হয়েছে। আফগান সিরিজের পর ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজেও ছিল হাসানের নাম। কিন্তু এক ম্যাচেও একাদশে সুযোগ পাননি তিনি। মিরপুরে কালো মাটির উইকেটে বাংলাদেশ ওয়ানডে সিরিজ জিতেছে ২-১ ব্যবধানে।
শ্রীলঙ্কা, পাকিস্তান, নেদারল্যান্ডস, আফগানিস্তান—টানা চার টি-টোয়েন্টি সিরিজ জয়ের আত্মবিশ্বাস নিয়ে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টিতে খেলতে নেমেছে বাংলাদেশ। উইন্ডিজ সিরিজ দিয়েই অধিনায়ক হিসেবে ফিরেছেন লিটন দাস। কিন্তু তাঁর প্রত্যাবর্তনের ম্যাচ জয়ে রাঙাতে পারল না বাংলাদেশ।
ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে সবশেষ তিন টি-টোয়েন্টির তিনটিতে জিতেছে বাংলাদেশ। ২০২৪-এর ডিসেম্বরে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে তাদের মাঠে ৩-০ ব্যবধানে বাংলাদেশ ধবলধোলাই করেছিল লিটনের নেতৃত্বে। চট্টগ্রামের বীরশ্রেষ্ঠ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান স্টেডিয়ামে বাংলাদেশের বিপক্ষে সিরিজের প্রথম টি-টোয়েন্টিতে অধরা জয়ের খোঁজে নামে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। টি-টোয়েন্টি উইন্ডিজের প্রিয় সংস্করণ হলেও ঘরের মাঠে ‘ফেবারিট’ তকমা নিয়েই খেলতে নেমে বাংলাদেশ। কিন্তু ব্যাটিং ব্যর্থতার পুরোনো রোগ থেকে যে বাংলাদেশ বের হতে পারছেই না। সাইফ হাসান, লিটন, তাওহীদ হৃদয়, নুরুল হাসান সোহানের মতো স্বীকৃত ব্যাটাররা ব্যর্থ হয়েছেন। তানজিম হাসান সাকিব, নাসুম আহমেদরা পেটালেও সেটা জয়ের জন্য যথেষ্ট হয়নি। প্রথম টি-টোয়েন্টিতে বাংলাদেশ হেরেছে ১৬ রানে।
১৬৬ রানের লক্ষ্যে নেমে প্রথম ওভারেই কোনো উইকেট না হারিয়ে ১২ রান করে ফেলে বাংলাদেশ। ইনিংসের তৃতীয় ও চতুর্থ বলে আকিল হোসেনকে জার ও ছক্কা মেরেছেন তানজিদ হাসান তামিম। দ্বিতীয় ওভারের প্রথম বলে জেইডেন সিলসকেও চার মারেন তানজিদ তামিম। কিন্তু বেশি বেপরোয়া হতে গিয়েই নিজের উইকেটটা হারান তামিম (১৫)। ইনিংসের দ্বিতীয় বলে রোমারিও শেফার্ড মিড অন থেকে উল্টোদিকে ঘুরে অসাধারণ এক ক্যাচ ধরেন।
তামিমের বিদায়ে বাংলাদেশের স্কোর হয়ে যায় ১.২ ওভারে ১ উইকেটে ১৫ রান। উদ্বোধনী জুটি ভাঙার পর খেই হারাতে থাকে স্বাগতিকেরা। নিয়মিত বিরতিতে উইকেট হারাতে থাকা বাংলাদেশ ১২ ওভারে ৬ উইকেটে ৭৭ রানে পরিণত হয়। লিটন (৫), সাইফ (৮), নুরুল হাসান সোহান (৫), শামীম হোসেন পাটোয়ারী (১), হৃদয় (২৮) কেউই দায়িত্বশীল ব্যাটারের পরিচয় দিতে পারেননি। যেখানে ১২তম ওভারের পঞ্চম বলে হৃদয়ের ভুলে তানজিম হাসান সাকিব রানআউট হতে হতে বেঁচে গিয়েছেন। ঠিক তার পরের বলে সিলসের স্লোয়ার বাউন্সারে পুল করতে গিয়ে কী করলেন হৃদয়, সেটা তিনিই (হৃদয়) ভালো বলতে পারবেন। এজ হওয়া বল শর্ট ফাইন লেগে দুইবারের চেষ্টায় ধরেছেন আকিল হোসেন। ২৫ বল খেলে ২ চারে হৃদয় করেছেন ২৮ রান।
হাতে ৪ উইকেট নিয়ে শেষ ৮ ওভারে ৮৯ রান তখন বাংলাদেশের জন্য অনেক দূরের পথ মনে হচ্ছিল। তবে নাসুম আহমেদ ও তানজিম হাসান সাকিবের ব্যাটিংয়ে আবারও আশা জাগে স্বাগতিকদের। সপ্তম উইকেটে তাঁরা (নাসুম-তানজিম সাকিব) ২৩ বলে ৪০ রানের জুটি গড়েছেন। তবে ১৬তম ওভারের পঞ্চম বলে তানজিম হাসান সাকিব আউট হয়ে গেলে জয়ের আশা অনেকটাই শেষ হয়ে যায় বাংলাদেশের। ২৭ বলে ৩ চার ও ১ ছক্কায় ৩৩ রান করেন তানজিম সাকিব।
শেষের দিকে মোস্তাফিজ-তাসকিন পেটালেও হারের ব্যবধানটাই কমাতে পেরেছে শুধু। ২০তম ওভারের চতুর্থ বলে শেফার্ডকে ছক্কা মারার পরও আউট হয়েছেন তাসকিন। কারণ, ছক্কা মারার আগেই তাসকিন উইকেটে পা দিয়ে হিট উইকেট হয়েছেন। ১৯.৪ ওভারে ১৪৯ রানে গুটিয়ে গেছে বাংলাদেশ। তানজিম সাকিবের ৩৩ রানই ইনিংস সর্বোচ্চ। আর ১৩ বলে ৩ চার ও ১ ছক্কায় ২০ রানের ক্যামিও ইনিংস খেলেছেন নাসুম আহমেদ। ওয়েস্ট ইন্ডিজের সিলস, হোল্ডার তিনটি করে উইকেট নিয়েছেন।
এর আগে প্রথম টি-টোয়েন্টিতে টস জিতে আগে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ওয়েস্ট ইন্ডিজ অধিনায়ক শাই হোপ। রয়েসয়ে শুরু করতে থাকা ক্যারিবীয়দের স্কোর এক পর্যায়ে ছিল ১২.২ ওভারে ৩ উইকেটে ৮২ রান। যেখানে ১৩তম ওভারের প্রথম ও দ্বিতীয় বলে ব্র্যান্ডন কিং (৩৩) ও শারফেন রাদারফোর্ডকে (০) ফিরিয়েছেন তাসকিন আহমেদ। টানা দুই বলে উইকেট হারানোর কোনো রকম চাপ অনুভব করেনি উইন্ডিজ। চতুর্থ উইকেটে ৪৬ বলে ৮৩ রানের অবিচ্ছেদ্য জুটি গড়েন শাই হোপ ও রভম্যান পাওয়েল। নির্ধারিত ২০ ওভারে ৩ উইকেটে ১৬৫ রান করেছে উইন্ডিজ। ইনিংস সর্বোচ্চ ৪৬ রান করেন হোপ। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৪৪ রান করেন পাওয়েল। দুজনেই সমান ২৮ বল খেলেছেন। তিনিই পেয়েছেন ম্যাচসেরার পুরস্কার।
২০২৫ নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপ বাংলাদেশের জন্য কেটেছে ভুলে যাওয়ার মতোই। ৭ ম্যাচের মধ্যে জিতেছে কেবল এক ম্যাচ। উপরন্তু শ্রীলঙ্কা, দক্ষিণ আফ্রিকা ও ইংল্যান্ডের বিপক্ষে জয়ের সম্ভাবনা জাগিয়েও জিততে পারেনি নিগার সুলতানা জ্যোতির নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ।
বাজে টুর্নামেন্ট কাটালেও জ্যোতিরা একেবারে খালি হাতে ফিরছেন না। আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থার (আইসিসি) কাছ থেকে তারা পাচ্ছে ৬ কোটি ৮৩ লাখ টাকা। যেখানে অংশগ্রহণ ফি হিসেবেই বাংলাদেশ পেয়ে যাচ্ছে আড়াই লাখ ডলার। বাংলাদেশি মুদ্রায় ৩ কোটি ৩ লাখ টাকা। টুর্নামেন্টে এক ম্যাচ জেতায় পাচ্ছে ৪১ লাখ ৬১ হাজার টাকা। আর সপ্তম স্থানে থেকে টুর্নামেন্ট শেষ করায় পাচ্ছে আরও ২ লাখ ৮০ হাজার ডলার (৩ কোটি ৩৯ লাখ টাকা)। কারণ, লিগ পর্বে সপ্তম ও অষ্টম স্থানে থেকে টুর্নামেন্ট শেষ করা দলের প্রত্যেকেই পাবে ৩ কোটি ৩৯ লাখ টাকা করে। বাংলাদেশ, পাকিস্তান দুই দলেরই সমান ৩ পয়েন্ট হলেও নেট রানরেটের কারণে এগিয়ে বাংলাদেশ। সাত ও আটে থাকা বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের নেট রানরেট -০.৫৭৮ ও -২.৬৫১।
আইসিসি গত ১ সেপ্টেম্বর এক মিডিয়া বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছিল, ২০২৫ নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপে সব মিলিয়ে থাকছে ১ কোটি ৩৮ লাখ ৮০ হাজার ডলারের অর্থ পুরস্কার। বাংলাদেশি মুদ্রায় সেটা ১৬৮ কোটি ৩৫ লাখ টাকা। মেয়েদের ওয়ানডে বিশ্বকাপে এটা সর্বোচ্চ প্রাইজমানির রেকর্ড। এবারের চ্যাম্পিয়ন দল পাবে ৪৪ লাখ ৮০ হাজার ডলার। বাংলাদেশি মুদ্রায় সেটা ৫৪ কোটি ৩৪ লাখ টাকা। রানার্সআপ দল পাচ্ছে ২২ লাখ ২৪ হাজার ডলার (২৭ কোটি ১৭ লাখ টাকা)। দুই সেমিফাইনালিস্ট পাচ্ছে ১১ লাখ ২০ হাজার ডলার করে। বাংলাদেশি মুদ্রায় সেটা ১৩ কোটি ৫৮ লাখ টাকা।
আট দলের টুর্নামেন্টে পঞ্চম, ষষ্ঠ এই দুই দল পাচ্ছে ৭ লাখ ডলার করে। বাংলাদেশি মুদ্রায় সেটা ৮ কোটি ৪৯ লাখ টাকা। পাঁচ ও ছয়ে থেকে ২০২৫ নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপ শেষ করেছে শ্রীলঙ্কা ও নিউজিল্যান্ড। লঙ্কা ও নিউজিল্যান্ডের পয়েন্ট ৫ ও ৪। হাইব্রিড মডেলে ভারত ও শ্রীলঙ্কায় হচ্ছে এবারের বিশ্বকাপ। পাকিস্তান তাদের সাত ম্যাচের সাতটিই খেলেছে কলম্বোর প্রেমাদাসায়। যে তিন পয়েন্ট পাকিস্তান পেয়েছে, সবই বৃষ্টির কারণে।
১৩ পয়েন্ট নিয়ে অস্ট্রেলিয়া লিগ পর্ব শেষ করেছে পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষে থেকে। দুই, তিন ও চারে থাকা ইংল্যান্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা ও ভারতের পয়েন্ট ১১, ১০ ও ৭। গুয়াহাটিতে পরশু বাংলাদেশ সময় বেলা সাড়ে তিনটায় শুরু হবে প্রথম সেমিফাইনাল। এই ম্যাচে মুখোমুখি হবে ইংল্যান্ড-দক্ষিণ আফ্রিকা। ভারত-অস্ট্রেলিয়া দ্বিতীয় সেমিফাইনাল হবে বৃহস্পতিবার।
বেড়েছে হারের ব্যবধান। তবু সন্তুষ্ট বাংলাদেশ কোচ পিটার বাটলার। এমন অসহায় আত্মসমর্পণের ব্যাখা করতে গিয়ে বরং প্রশংসার ফুলঝুড়িই ফুটল তাঁর কণ্ঠে।
‘শিক্ষা সফরের’ প্রথম প্রীতি ম্যাচে ৩-০ গোলে হারের পর আজ দ্বিতীয় ম্যাচে থাইল্যান্ডের কাছে ৫-১ গোলে হেরেছে বাংলাদেশ। বাটলারের দাবি, ব্যাংককের ব্যাংমদ স্টেডিয়ামে ১০ বার খেললে ৯ বারই হারতে হত। ম্যাচ শেষে তিনি বলেন, ‘আমি কাউকে দোষারোপ করি না, আবার অজুহাতও খুঁজি না। থাইল্যান্ডে এই টার্ফে আমরা দশবার খেললে নয়বারই হারব।’
বাটলার আগেই অনুমান করেছিলেন বেঞ্চের শক্তি পরখ করে নেবে থাইল্যান্ড। হয়েছেও তা-ই, স্বাগতিকেরা মাঠে নামল ৭ পরিবর্তন নিয়ে। বাংলাদেশ কোচ বলেন, ‘আগেও বলছিলাম, শারীরিক দিক থেকেও তারা আমাদের মেয়েদের চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী ও ফিট।’
হতাশ না থেকে বাটলার বরং তাকিয়ে রয়েছেন আগামীর দিকে, ‘আমি হতাশ নই। কিছু গোল আমরা যেভাবে হজম করেছি, সেটা নিয়ে আফসোস আছে। কিন্তু আমি সামনে এগিয়ে চলার ব্যাপারে খুবই ইতিবাচক। আমি জানি আমাদের সমস্যাগুলো কী এবং কীভাবে সেগুলোর সমাধান করা যায়। এভাবেই এই ম্যাচের ফলগুলো দেখছি।’
