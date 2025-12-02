ব্রিসবেন টেস্টের একাদশ থেকে বাদ পড়লেন খাজা, কারণ কী

ক্রীড়া ডেস্ক
ব্রিসবেন টেস্টের দুই দিন আগে একাদশ দিয়েছে অস্ট্রেলিয়া। চোট পাওয়ায় অ্যাশেজ সিরিজের দ্বিতীয় ম্যাচে উসমান খাজার খেলা নিয়ে শঙ্কা তৈরি হয়েছিল। অবশেষে সে শঙ্কাই সত্যি হলো। তারকা ব্যাটারকে ছাড়াই ব্রিসবেন টেস্ট খেলতে নামবে অস্ট্রেলিয়া।
ব্রিসবেনের গ্যাবায় ৪ ডিসেম্বর অ্যাশেজ সিরিজের দ্বিতীয় টেস্ট শুরু হবে। পিঠের চোট থেকে সুস্থ হতে না পারায় সে ম্যাচের একাদশে খাজাকে রাখেনি অস্ট্রেলিয়া। ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া (সিএ) বিষয়টি নিশ্চিত করেছে। একাদশে না থাকলেও দলের বাইরে যাচ্ছেন না এই ওপেনার। দলের সঙ্গে থেকেই সুস্থ হওয়ার লড়াই চালিয়ে যাবেন ৩৮ বছর বয়সী ক্রিকেটার। এক বিবৃতিতে অস্ট্রেলিয়া ক্রিকেটের নিয়ন্ত্রক সংস্থা জানিয়েছে, খাজা তাঁর পুনর্বাসনপ্রক্রিয়া অব্যাহত রাখার জন্য দলের সঙ্গেই থাকবেন।
পার্থ টেস্টে ইংল্যান্ডকে ৮ উইকেটে হারিয়েছে অস্ট্রেলিয়া। অপটাস স্টেডিয়ামে সে ম্যাচেই পিঠের চোট পান খাজা। একমাত্র ইনিংসে তাঁর ব্যাট থেকে আসে মাত্র ২ রান। চোটের কারণে দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাটিংয়ে নামতে পারেননি খাজা। এবার বাদ পড়লেন দ্বিতীয় টেস্টের একাদশ থেকেই। ১৭ ডিসেম্বর অ্যাডিলেড ক্রিকেট গ্রাউন্ডে সিরিজের তৃতীয় টেস্ট শুরু হবে। সুস্থ হওয়ার জন্য দুই সপ্তাহের বেশি সময় পাচ্ছেন খাজা।
খাজা চোটে পড়ায় পার্থ টেস্টের দ্বিতীয় ইনিংসে জ্যাক ওয়েদারাল্ডের সঙ্গে ওপেনিং করতে নামেন ট্রাভিস হেড। তাঁর ৮৩ বলে ১৮৩ রানের ইনিংসে মাত্র দুদিনেই ইংল্যান্ডকে হারায় অস্ট্রেলিয়া। খাজা না থাকায় ব্রিসবেন টেস্টেও ইনিংসের গোড়াপত্তন করতে নামবেন হেড।
খাজা সুস্থ না হলেও স্কোয়াডে কোনো পরিবর্তন আনেনি সিএ। অতিরিক্ত ব্যাটার হিসেবে স্কোয়াডে আছেন বিউ ওয়েবস্টার, জস ইংলিশরা। হেড ওপেনিং করলে মিডলঅর্ডারে শূন্যতা তৈরি হবে। ধারণা করা হচ্ছে, ওয়েবস্টারকে দিয়ে সেই শূন্যতা পূরণ করতে পারে স্বাগতিকেরা।
চট্টগ্রামের জহুর আহমেদ চৌধুরী স্টেডিয়ামে আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে সিরিজের প্রথম টি-টোয়েন্টিতে ব্যাটারদের ব্যর্থতায় ৩৯ রানে হেরেছে বাংলাদেশ। একই মাঠে দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টিতে লিটন দাসের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ ৪ উইকেটে জিতলেও শেষ মুহূর্তে এলোমেলো ব্যাটিং করতে দেখা গেছে। আজ চট্টগ্রামে সিরিজ নির্ধারণী তৃতীয় টি-টোয়েন্টিতে বাংলাদেশের নিয়ন্ত্রিত বোলিংয়ে মড়ক লাগে আয়ারল্যান্ডের ইনিংসে।
বাংলাদেশ-আয়ারল্যান্ড সিরিজের প্রথম দুই টি-টোয়েন্টি সন্ধ্যার সময় হলেও আজ চট্টগ্রামে তৃতীয় টি-টোয়েন্টি হয়েছে দিনের আলোয়। বাংলাদেশ সময় বেলা ২টায় শুরু হওয়া ম্যাচে আয়ারল্যান্ড আগে ব্যাটিং নিয়ে চোখে সর্ষেফুল দেখেছে। সিরিজ নির্ধারণী তৃতীয় টি-টোয়েন্টিতে বাংলাদেশকে ১১৮ রানের লক্ষ্য দিয়েছে আয়ারল্যান্ড।
সিরিজ নির্ধারণী তৃতীয় টি-টোয়েন্টিতে টস জিতে আগে ব্যাটিং নিয়েছেন আয়ারল্যান্ড অধিনায়ক পল স্টার্লিং। ইনিংসের প্রথম ওভারে বোলিংয়ে আসা শেখ মেহেদী হাসানের ওভার থেকে একাই ১৩ রান নিয়েছেন স্টার্লিং। যার মধ্যে তিনটি চার মেরেছেন আইরিশ অধিনায়ক। আয়ারল্যান্ডের বিধ্বংসী শুরুর পেছনে বাংলাদেশের পিচ্ছিল ফিল্ডিংয়েরও অবদান রয়েছে। তৃতীয় ওভারের তৃতীয় বলে মোহাম্মদ সাইফউদ্দিনকে তুলে মারতে যান স্টার্লিং। উল্টো দিকে দৌড়েও আকাশে দীর্ঘক্ষণ ভেসে থাকা বল তালুবন্দী করতে পারেননি সাইফউদ্দিন। স্টার্লিংয়ের রান তখন ১৫ ও আইরিশদের স্কোর ১৮। দলীয় ৩৮ রানে ভেঙে যায় আইরিশদের উদ্বোধনী জুটি। চতুর্থ ওভারের শেষ বলে টিম টেক্টরকে (১৭) অসাধারণ এক ডেলিভারিতে বোল্ড করেন শরীফুল ইসলাম।
উদ্বোধনী জুটি ভাঙার পর যখন সাইফউদ্দিন বোলিংয়ে আসেন, সেই ওভারে ১২ রান নিয়েছে আয়ারল্যান্ড। প্রথম ৫ ওভারে ১ উইকেটে ৫০ রান করে আইরিশরা। এখান থেকেই সফরকারীদের ইনিংসে ভাঙনের শুরু। ষষ্ঠ ওভারের তৃতীয় বলে হ্যারি টেক্টরকে (৫) বোল্ড করেন মোস্তাফিজুর রহমান। হ্যারি টেক্টর পা দিয়েও বাঁচাতে পারেননি নিজের উইকেট। দুই টেক্টর ভাইয়ের বিদায়ে ৫.২ ওভারে ২ উইকেটে ৫০ রানে পরিণত হয় আয়ারল্যান্ড। ৫১ রানে ২ উইকেট হারিয়ে পাওয়ারপ্লে (প্রথম ৬ ওভারের) খেলা শেষ করেছে।
দুই টপ অর্ডার ব্যাটারের বিদায়ের পর আয়ারল্যান্ডের ইনিংসে যে ধস নেমেছে, তাতে শুরুর ৮-এর ওপরে রাখা রানরেট ধরে রাখতে পারেনি দলটি। নিয়মিত বিরতিতে উইকেট হারাতে থাকা আইরিশরা ১৯.৫ ওভারে ১১৭ রানে গুটিয়ে গেছে। ইনিংস শেষে তাদের রানরেট ৫.৮৯। আয়ারল্যান্ডের ইনিংসে সর্বোচ্চ ৩৮ রান এসেছে অধিনায়ক স্টার্লিংয়ের ব্যাট থেকে। ২৭ বলের ইনিংসে মেরেছেন ৫ চার ও ১ ছক্কা। মোস্তাফিজুর রহমান ও রিশাদ হোসেন নিয়েছেন তিনটি করে উইকেট। মোস্তাফিজ ৩ ওভারে খরচ করেন ১১ রান। শরীফুল পেয়েছেন ২ উইকেট। শেখ মেহেদী হাসান ও সাইফউদ্দিন নিয়েছেন একটি করে উইকেট।
২০২৬ বিশ্বকাপকে সামনে রেখে ফিটনেস ইস্যুতে কোনো ছাড় দিতে চান না কার্লো আনচেলত্তি। তাই বিশ্ব ফুটবলের ২৩ তম আসরে জায়গা করে নেওয়াটা বেশ কঠিনই হতে পারে নেইমার, ভিনিসিয়ুস জুনিয়রদের জন্য। আনচেলত্তির সোজাসাপ্টা কথা, শতভাগ ফিট না হলে এই দুই ফুটবলারকে বিশ্বকাপ দলের জন্য বিবেচনা করবেন না তিনি।
ফিটনেস ইস্যুতে আনচেলত্তি কতটা সতর্ক, সেটার প্রমাণ ইতোমধ্যে দিয়েছেন তিনি। গত মে মাসে ব্রাজিল জাতীয় দলের কোচ হয়ে আসেন। এরপর বিশ্বকাপ বাছাইপর্ব এবং প্রীতি ম্যাচের জন্য বেশ কয়েকবার দল দিয়েছেন এই ইতালিয়ান কোচ। চোটের কারণে এখন পর্যন্ত আনচেলত্তির অধীনে ব্রাজিলের স্কোয়াডে ডাক পাননি নেইমার।
সবশেষ ২০২৩ সালের অক্টোবর ব্রাজিলের জার্সিতে খেলেছেন নেইমার। চোটের কারণে এরপর থেকেই দলের বাইরে আছেন এই অভিজ্ঞ ফরোয়ার্ড। সম্প্রতি চোট নিয়ে মাঠে নেমে গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে সান্তোসকে জিতিয়েছেন তিনি। একটি করে গোল এবং অ্যাসিস্ট করেছেন সাবেক আল হিলাল তারকা। নেইমারের যোগ্যতা নিয়ে কোনো প্রশ্ন নেই আনচেলত্তির। কিন্তু তাঁর বার্তা স্পষ্ট; শতভাগ ফিট না হলে দলে জায়গা হবে না।
এক সাক্ষাৎকারে আনচেলত্তি বলেন, ‘নেইমার ও ভিনিসিয়ুস যদি ৯০ শতাংশ ফিট থাকে তাহলেও আমি ২০২৬ বিশ্বকাপের জন্য অন্য কোনো খেলোয়াড়েক বেছে নেব। আমাদের দলে অনেক ভালো খেলোয়াড় আছে। নেইমারকে শতভাগ ফিট থাকতে হবে। ভিনিসিয়ুসের জন্যও এটা প্রযোজ্য। যদি সে শতভাগ ফিট না থাকে তাহলে আমি অন্য কাউকে দলে ডাকব যে শতভাগ ফিট। দলে প্রতিদ্বন্দ্বিতা অনেক বেশি। বিশেষ করে আক্রমণভাগে।’
ফিটনেসের বিচারে তারকা খ্যাতিকেও প্রাধান্য দিতে রাজি নন আনচেলত্তি। তিনি বলেন, ‘নেইমার একজন প্রতিভাবান ফুটবলার। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত সে বারবার চোটের পড়ে। এজন্য সে শারীরিকভাবে ভালো অবস্থায় থাকতে পারে না। প্রতিভার দিক থেকে সে দলের বাকিদের থেকে আলাদা।’
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
যেকোনো আন্তর্জাতিক ম্যাচের আগে সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলাটা একধরনের রীতি। জাতীয় স্টেডিয়ামে আজ সন্ধ্যা ৭টায় প্রথমবারের মতো আজারবাইজানের মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ নারী ফুটবল দল। অথচ এই ম্যাচের আগের দিন কোচ কিংবা ফুটবলার কাউকেই সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলার সুযোগ করে দেয়নি বাফুফে। এমনকি সকাল ৬টায় দলের যে অনুশীলন হয়েছে, সেটাও জানিয়েছে দুপুরের দিকে।
ত্রিদেশীয় সিরিজের প্রথম ম্যাচে মালয়েশিয়ার কাছে ১-০ গোলে হারের পর যারপরনাই ক্ষুব্ধ ছিলেন বাংলাদেশ কোচ পিটার বাটলার। তাঁর হাইলাইন ডিফেন্স কৌশল সেই ম্যাচে দলকে ডোবালেও কোনো সমালোচনা শুনতে নারাজ তিনি। এমনকি বাফুফের নারী উইংয়ের প্রধান মাহফুজা আক্তার কিরণও তাঁর এই কৌশলে সন্তুষ্ট নন। বিপরীতে বাটলারের জবাব, ‘মিস কিরণের আধুনিক ফুটবল নিয়ে কোনো ধারণা নেই।’
এশিয়ান কাপে নাম লেখানোর পর থেকে শুধু হারের মুখ দেখে যাচ্ছে বাংলাদেশ। থাইল্যান্ড সফরে হেরেছে টানা দুই ম্যাচ। এর পর থেকেই কাঠগড়ায় বাটলারের হাইলাইন ডিফেন্স। দুই সেন্টারব্যাক কোহাতি কিসকু ও অধিনায়ক আফঈদা খন্দকার পারফর্ম করছেন না প্রত্যাশা অনুযায়ী। সেদিকে না গিয়ে বাটলারের অভিযোগ বরং বাইরে থেকে কেউ দলের পরিবেশ নষ্ট করার চেষ্টা করছে। তাতেই বোঝা যায়, দলের ভেতর খুব একটা স্বস্তির আবহ বিরাজ করছে না। আগামী বছরের মার্চে অস্ট্রেলিয়ায় এশিয়ান কাপ খেলতে যাওয়ার আগে এমন কিছু নিশ্চয়ই সুখকর নয়।
মাঠের চেয়ে মাঠের বাইরের ঘটনা নিয়েই এখন আলোচনা সয়লাব। তা ভুলিয়ে দিতে পারে আজারবাইজানের (৭৪) বিপক্ষে জয়। র্যাঙ্কিংয়ে ৩০ ধাপ এগিয়ে দলের বিপক্ষেও যে বাটলার হাইলাইন ডিফেন্স খেলাবেন, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এমনকি আজারবাইজান কোচ আসগারোভ সিয়াসাতও সেটা জানেন। গতকাল তিনি বলেন, ‘বাংলাদেশের ম্যাচের বিষয়ে বলতে গেলে আমাদের যদি বলতে হয়, আমরা তাদের খেলার পরিকল্পনা, দলগত ঐক্য, শক্তিশালী দিক এবং দুর্বল দিকগুলো জানি। আমরা জানি, তাদের শক্তিশালী দিক হলো তারা আক্রমণে যাওয়ার সময় ভালো কাজ করে এবং তাদের দ্রুতগতির খেলোয়াড় আছে।’
প্রথম ম্যাচে মালয়েশিয়ার বিপক্ষে ২-০ গোলের জয় পেয়েছে আজারবাইজান। বাংলাদেশও মালয়েশিয়াকে হারাতে পারত বলে মনে করেন সিয়াসাত। তিনি বলেন, ‘আমি মনে করি, যদি বাংলাদেশ দল তাদের শেষ ম্যাচের সময় পাওয়া সব সুযোগ ব্যবহার করতে পারত, তবে তারা ম্যাচের স্কোর পরিবর্তন করতে পারত এবং জিততে পারত।’
আয়ারল্যান্ডের কাছে হেরে টি-টোয়েন্টি সিরিজ শুরু করেছিল বাংলাদেশ। ঘুরে দাঁড়িয়ে সিরিজের দ্বিতীয় ম্যাচ জিতে সমতায় ফেরে লিটন দাসের দল। সিরিজ নির্ধারণী ম্যাচে মাঠে নেমেছে দুই দল। চট্টগ্রামে টস জিতেছেন সফরকারী দলের অধিনায়ক পল স্টার্লিং। আগে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তিনি।
সিরিজের দ্বিতীয় টি–টোয়েন্টিতেও টস আগে ব্যাট করতে নেমেছিল আয়ারল্যান্ড। এর আগে প্রথম ম্যাচে টস জেতে সফরকারীদের ব্যাটিংয়ের পাঠান লিটন। অর্থাৎ সিরিজের তিনটি ম্যাচেই আগে ব্যাট করছে আইরিশরা।
তিনটি পরিবর্তন নিয়ে মাঠে নেমেছে বাংলাদেশ। একাদশে ফেরানো হয়েছে শামীম পাটোয়ারি, রিশাদ হোসেন ও শরিফুল ইসলামকে। দ্বিতীয় ম্যাচের একাদশ থেকে বাদ পড়েছেন নুরুল হাসান সোহান, নাসুম আহমেদ ও তানজিম সাকিব।
ব্যাটিং ব্যর্থতায় প্রথম টি–টোয়েন্টিতে ৩৯ রানে হেরে যায় বাংলাদেশ। ঘুরে দাঁড়িয়ে দ্বিতীয় ম্যাচে ৪ উইকেটের জয় তুলে নেয় বাংলাদেশ। প্রথম দুই ম্যাচ শেষে বাংলাদেশ ও আয়ারল্যান্ড ১-১ সমতায় থাকায় সিরিজের শেষ ম্যাচটি অলিখিত ফাইনালে রূপ নিয়েছে। আজ যারা জিতবে তাদের হাতেই উঠবে সিরিজের ট্রফি। অনুমিতভাবেই বাংলাদেশ-আয়ারল্যান্ডের শেষ টি-টোয়েন্টি ঘিরে তৈরি হয়েছে বাড়তি উত্তেজনা।
দুই দলের একাদশ:
বাংলাদেশ: তানজিদ হাসান, পারভেজ হোসেন ইমন, সাইফ হাসান, লিটন দাস (অধিনায়ক), তৌহিদ হৃদয়, শামীম হোসেন, মেহেদী হাসান, রিশাদ হোসেন, মোহাম্মদ সাইফউদ্দিন, শরিফুল ইসলাম ও মোস্তাফিজুর রহমান।
আয়ারল্যান্ড: পল স্টার্লিং (অধিনায়ক), টিম টেক্টর, হ্যারি টেক্টর, লোরকান টাকার (উইকেটরক্ষক), কার্টিস ক্যাম্ফার, জর্জ ডকরেল, গ্যারেথ ডেলানি, মার্ক অ্যাডায়ার, ক্রেগ ইয়ং, ম্যাথু হামফ্রিস ও বেন হোয়াইট।
