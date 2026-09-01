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ক্রিকেট

বাংলাদেশ সিরিজে ব্যর্থতার পর দল থেকেই বাদ অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেটার

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ০১ সেপ্টেম্বর ২০২৬, ১৫: ২৯
বাংলাদেশ সিরিজে ব্যর্থতার পর দল থেকেই বাদ অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেটার
দক্ষিণ আফ্রিকা ও জিম্বাবুয়ে সিরিজের দল থেকে বাদ পড়লেন মারনাস লাবুশেন। ছবি: ক্রিকইনফো

দীর্ঘদিন ধরেই হাসছে না মারনাস লাবুশেনের ব্যাট। সদ্য সমাপ্ত বাংলাদেশের বিপক্ষে টেস্ট সিরিজেও চলল তাঁর ব্যর্থতার ধারাবাহিকতা। সমালোচকদের তোপের মুখে পড়া অস্ট্রেলিয়ার এই ক্রিকেটার অবশেষে বাদ পড়লেন দল থেকেই।

লাবুশেন অবশ্য বাদ পড়েছেন অস্ট্রেলিয়ার ওয়ানডে দল থেকে। দক্ষিণ আফ্রিকা-জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজের জন্য ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া (সিএ) যে দল ঘোষণা করেছে, সেখানে তাঁর জায়গা হয়নি। অবাক করার ব্যাপার হলো লাবুশেনের সবশেষ ওয়ানডেও বাংলাদেশের বিপক্ষে। জুনে বাংলাদেশের কাছে ২-১ ব্যবধানে ওয়ানডে সিরিজ হেরেছে অস্ট্রেলিয়া। সেই সিরিজে তিন ম্যাচ মিলিয়ে করেন ৮৫ রান। যার মধ্যে একটিতে ছিল ৫৫ রানের ইনিংস।

দক্ষিণ আফ্রিকা-জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজের জন্য অস্ট্রেলিয়া ঘোষণা করেছে ১৭ সদস্যের দল। যার মধ্যে প্যাট কামিন্স, মিচেল স্টার্ক শুধু প্রোটিয়া সিরিজেই থাকছেন। বাকি ১৫ ক্রিকেটার উভয় সিরিজের দলেই আছেন। ওয়ানডেতে প্রথমবার ডাক পেয়েছেন জোয়েল ডেভিস। জুনে বাংলাদেশের বিপক্ষে তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজে ৭.২৫ ইকোনমিতে নিয়েছেন ৪ উইকেট। অলিভার পিককে আরও একবার সুযোগ দেওয়া আছে। যেখানে পাকিস্তানের বিপক্ষে মে-জুনে তিন ওয়ানডে মিলিয়ে করেছেন ৪৫ রান। বাংলাদেশ সিরিজের এক ওয়ানডেতে তাঁর ব্যাট থেকে এসেছে ২৭ রান।

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জুনে বাংলাদেশ সফরে লাবুশেন এক ম্যাচে ৫৫ রান করলেও ট্রাভিস হেড ও মিচেল মার্শ ওয়ানডেতে ফেরায় জায়গা হারিয়েছেন তিনি (লাবুশেন)। উপরন্তু নির্বাচকেরা তরুণ প্রজন্মের ক্রিকেটারদের ওপর আস্থা রেখেছেন। এসব কারণেই লাবুশেন পিছিয়ে পড়েছেন। তাছাড়া দক্ষিণ আফ্রিকা-জিম্বাবুয়ে সিরিজে দুই অধিনায়কের নেতৃত্বে খেলবে অস্ট্রেলিয়া। প্রোটিয়া সিরিজে নেতৃত্ব দেবেন প্যাট কামিন্স। জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে অস্ট্রেলিয়ার ওয়ানডে দলের অধিনায়ক মিচেল মার্শ।

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দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজে কামিন্স-স্টার্কের থাকার কারণ নিশ্চিতভাবেই টেস্ট। ২৪, ২৭ ও ৩০ সেপ্টেম্বর তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ শেষে অস্ট্রেলিয়া-দক্ষিণ আফ্রিকা খেলবে টেস্ট সিরিজ। তবে অস্ট্রেলিয়ার সংবাদমাধ্যম নিউজ কর্প আজ জানিয়েছে, টেস্টে লাবুশেনের জায়গা নিরাপদ। যদিও এই সংস্করণে সবশেষ ফিফটি পেয়েছেন গত বছরের ডিসেম্বরে। টানা ১০ ইনিংস কোনো ফিফটি না পাওয়া লাবুশেন বাংলাদেশের বিপক্ষে টেস্ট সিরিজে তিন ইনিংস মিলিয়ে করেছেন ৩৬ রান।

দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট সিরিজের দল আগামী সপ্তাহে ঘোষণা করা হবে।সাংবাদিকদের সিএর প্রধান নির্বাচক জর্জ বেইলি বলেন, ‘দল এখনো চূড়ান্ত করার প্রক্রিয়ায় রয়েছে। টেস্ট দল কেমন হবে, তা নিয়ে আমরা এখনো কাজ করছি। তবে আমি বলতে পারি, আমরা আলাদাভাবে সংস্করণগুলো বিবেচনা করি।’

১৫, ১৮ ও ২০ সেপ্টেম্বর হবে অস্ট্রেলিয়া-জিম্বাবুয়ে তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ। তিনটি ওয়ানডেই হবে হারারেতে। সেপ্টেম্বরের শেষেই তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ খেলবে অস্ট্রেলিয়া-দক্ষিণ আফ্রিকা। সাদা বলের সিরিজ শেষে টেস্টে মুখোমুখি হবে দুই দল। যা তাদের জন্য ২০২৫-২৭ টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ চক্রে ফাইনালে ওঠার লড়াইয়ে অনেক গুরুত্বপূর্ণ।

৯ অক্টোবর ডারবানে শুরু হচ্ছে অস্ট্রেলিয়া-দক্ষিণ আফ্রিকা তিন ম্যাচের টেস্ট সিরিজ। যা দুই দলের জন্যই ১৮ অক্টোবর পোর্ট এলিজাবেথে শুরু হবে দ্বিতীয় টেস্ট। তৃতীয় টেস্ট কেপ টাউনে মাঠে গড়াবে ২৭ অক্টোবর। ২০২৫-২৭ টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ চক্রের প্রথম তিনে থাকা অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা ও নিউজিল্যান্ডের সফলতার হার ৮০, ৭৫ ও ৭২.২২ শতাংশ। অস্ট্রেলিয়া কদিন আগে ঘরের মাঠে ১-১ সমতায় টেস্ট সিরিজ ড্র করে বাংলাদেশের বিপক্ষে।

দক্ষিণ আফ্রিকা ও জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজে অস্ট্রেলিয়া দল

হ্যাভিয়ার বার্টলেট, অ্যালেক্স ক্যারি,কুপার কনোলি,প্যাট কামিন্স (শুধু দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে), মিচেল স্টার্ক (শুধু দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে), জোয়েল ডেভিস, নাথান এলিস, ক্যামেরন গ্রিন,জশ হ্যাজলউড, ট্রাভিস হেড, জশ ইংলিস,স্পেনসার জনসন, মিচেল মার্শ,অলিভার পিক,ম্যাথু রেনশ, বিলি স্ট্যানলেক, অ্যাডাম জাম্পা

বিষয়:

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