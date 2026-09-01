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টালমাটাল পাকিস্তান ক্রিকেট: বাদ পড়লেন ৭ ক্রিকেটার, নির্বাচকের পদত্যাগ

ক্রীড়া ডেস্ক    
টালমাটাল পাকিস্তান ক্রিকেট: বাদ পড়লেন ৭ ক্রিকেটার, নির্বাচকের পদত্যাগ
ইংল্যান্ডের কাছে সিরিজ হেরে তোপের মুখে বাবর আজমের দল। ছবি: সংগৃহীত

ইংল্যান্ডের বিপক্ষে টানা দুই টেস্টে একপেশে হারের পর টালমাটাল পাকিস্তান ক্রিকেটে একের পর এক বড় পরিবর্তন আসছে। সিরিজের মাঝপথেই সাত ক্রিকেটারকে দল থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। সবশেষ নির্বাচক কমিটি থেকে পদত্যাগ করলেন মিসবাহ উল হক।

আগামী ৯ সেপ্টেম্বর বার্মিংহামের এজবাস্টনে শুরু হবে ইংল্যান্ড-পাকিস্তানের তৃতীয় ও শেষ টেস্ট। সেই ম্যাচকে সামনে রেখে পাকিস্তান দলে ব্যাপক রদবদল করা হয়েছে। হেডিংলিতে প্রথম টেস্টে ইনিংস ব্যবধানে এবং লর্ডসে দ্বিতীয় টেস্টে ১৯৪ রানে হেরে সিরিজে ২-০ ব্যবধানে পিছিয়ে আছে সফরকারীরা। দুই ম্যাচে পাকিস্তানের চারটি ইনিংসই শেষ হয়েছে ২০০ রানের আগেই।

ব্যর্থতার পর দল থেকে বাদ পড়েছেন মোহাম্মদ রিজওয়ান, ইমাম উল হক, সালমান আলী আগা, আলি উসমান, খুররম শাহজাদ, আমির জামাল ও মোহাম্মদ আওয়াইস জাফর। তাঁদের মধ্যে প্রথম পাঁচজন চলতি সিরিজে খেলার সুযোগ পেয়েছিলেন। আমির জামাল ও আওয়াইস কোনো ম্যাচ না খেলেই দেশে ফিরছেন।

তাঁদের পরিবর্তে সাত ক্রিকেটারকে দলে ডেকেছে পিসিবি। টেস্ট খেলার অভিজ্ঞতা থাকা ব্যাটার সাইম আইয়ুব ও আবদুল্লাহ ফজলের সঙ্গে প্রথমবারের মতো টেস্ট দলে জায়গা পেয়েছেন পাঁচ ক্রিকেটার—স্পিন অলরাউন্ডার আরাফাত মিনহাস, বাঁহাতি পেসার মোহাম্মদ ইমরান জুনিয়র, উইকেটকিপার সাঈদ বেগ এবং অলরাউন্ডার মোহাম্মদ ইমরান ও রাজাউল্লাহ।

দল নির্বাচনে এই ব্যাপক পরিবর্তনের মধ্যেই নির্বাচক কমিটি থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন মিসবাহ। সংশ্লিষ্ট সূত্র জানিয়েছে, ই-মেইলের মাধ্যমে পিসিবির কাছে পদত্যাগপত্র পাঠিয়েছেন পাকিস্তানের সাবেক অধিনায়ক।

সূত্রের দাবি, ইংল্যান্ড সফরের টেস্ট দল নির্বাচনের আগে পরামর্শ না করায় অসন্তুষ্ট ছিলেন মিসবাহ। দলের বাজে পারফরম্যান্স নিয়েও উদ্বিগ্ন ছিলেন তিনি।

একটি সূত্র জানিয়েছে, ‘ইংল্যান্ডে টেস্ট ম্যাচ খেলতে যাওয়ার জন্য খেলোয়াড়দের পাঠানোর আগে মিসবাহ উল হকের সঙ্গে পরামর্শ করা হয়নি। এ কারণেই তিনি নির্বাচক কমিটি থেকে পদত্যাগ করেছেন।’

এর আগে পিসিবি দলের কোচিং কাঠামোতেও পরিবর্তনের ইঙ্গিত দিয়েছিল। সাদা বলের প্রধান কোচ মাইক হেসনকে টেস্ট দলের কার্যক্রমের সঙ্গে যুক্ত করার কথা ছিল। এই আলোচনার মাঝেই প্রধান কোচ সরফরাজ আহমেদ ও তাঁর সহকারী উমর গুলকে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। তাঁদের জায়গায় পাকিস্তানের সাদা বলের কোচ হেসন এবং অস্ট্রেলিয়ার সাবেক পেসার অ্যাশলি নফকে দায়িত্ব পেয়েছেন।

সিরিজের মাঝপথে এমন ব্যাপক পরিবর্তনকে ভালোভাবে দেখছেন না পাকিস্তানের সাবেক অধিনায়ক ও পিসিবির সাবেক চেয়ারম্যান রমিজ রাজা। তাঁর মতে, এই সিদ্ধান্ত পাকিস্তান ক্রিকেটে আতঙ্কেরই বহিঃপ্রকাশ।

বিবিসি রেডিও ফাইভ লাইভকে রমিজ বলেন, ‘আমি নিজেকে বোঝানোর চেষ্টা করছি যে সবকিছু ঠিক আছে, কিন্তু আসলে তা নয়। এটি শুধু দেখায় যে পাকিস্তান ক্রিকেট আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে। ফল পাওয়া যাবে—এর নিশ্চয়তা কোথায়? এদের কয়েকজন তো কখনো টেস্ট ক্রিকেটই খেলেনি। কেন এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো, সে সম্পর্কে আমার কোনো ধারণা নেই।’

বিষয়:

খেলাক্রিকেটপাকিস্তান ক্রিকেট
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