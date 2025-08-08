Ajker Patrika
সেঞ্চুরির উৎসব কিউইদের, জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে সর্বোচ্চ রানের রেকর্ড

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ০৮ আগস্ট ২০২৫, ২১: ৪০
তৃতীয় টেস্ট সেঞ্চুরি করেছেন রাচিন রবীন্দ্র। ছবি: জিম্বাবুয়ে ক্রিকেট
তৃতীয় টেস্ট সেঞ্চুরি করেছেন রাচিন রবীন্দ্র। ছবি: জিম্বাবুয়ে ক্রিকেট

প্রথম ইনিংসে জিম্বাবুয়ের ১২৫ রানের বিপরীতে নিউজিল্যান্ডের লিড কত হলে যথেষ্ট ছিল? দুই টেস্টে পারফরম্যান্স বিবেচনায় ৩০০-৩৫০ তাড়া করে আবার নিউজিল্যান্ডকে লক্ষ্য ছুড়ে দেওয়া—নিশ্চয় সহজ হতো না জিম্বাবুয়ের জন্য। কিন্তু হাতে সময় থাকায় কিউই ব্যাটাররা রীতিমতো ছেলেখেলা শুরু করেছেন স্বাগতিক বোলারদের নিয়ে! পাড়ার বোলার বানিয়ে জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে টেস্টে নিজেদের সর্বোচ্চ স্কোর গড়ল অতিথিরা। সেঞ্চুরির উৎসব করে দ্বিতীয় দিন শেষে ৩ উইকেটে ৬০১ রান তুলেছে নিউজিল্যান্ড। লিড দাঁড়াল ৪৭৬।

একেক করে দেড় শ রানের ইনিংস খেলেছেন ডেভন কনওয়ে (১৫৩), হেনরি নিকোলস (১৫০*) ও রাচিন রবীন্দ্র (১৬৫*)। জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে নিউজিল্যান্ডের আগের সর্বোচ্চ স্কোর ছিল ৫৮২, সেটিও ছিল বুলাওয়েতে। সব দলের মিলিয়ে কিউইদের ৬০১ রানের ইনিংস জায়গা করেছে তালিকায় ছয় নম্বরে। আজ তৃতীয় দিন সুযোগ রয়েছে নিউজিল্যান্ডের অবস্থান আরও সমৃদ্ধ করার। জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে টেস্টে সর্বোচ্চ ইনিংস ৭৩৫, সেটি ২০০৩ সালে করেছিল অস্ট্রেলিয়া।

চতুর্থ উইকেটে ২৫৬ রানের অবিচ্ছিন্ন জুটি গড়েছেন রাচিন-নিকোলস। টেস্টে চতুর্থ উইকেটে নিউজিল্যান্ডের পক্ষে তৃতীয় সর্বোচ্চ রানের জুটি এটি। জেসি রাইডার-রস টেলরের ২৭১ রানের জুটি দ্বিতীয় সর্বোচ্চ, নিকোলস-উইলিয়ামসনের ৩৬৯ রানের জুটি সর্বোচ্চ। জিম্বাবুয়ের হয়ে মুজারাবানি, মাসেকেসা ও গোয়ান্ডু একটি করে উইকেট নিয়েছেন।

শেষ ১২ ওভারে জিম্বাবুয়ে তোলে ১০০ রান। ৫০০ থেকে ৬০০-তে নিয়ে যায় স্কোর। সেঞ্চুরির পর ব্যাটিং তাণ্ডব চালান রাচিন। ১৩৯ বলে ১৬৫ রানে অপরাজিত আছেন তিনি। ইনিংসে মেরেছেন ২১টি চার ও ২টি ছক্কা। জিম্বাবুয়ে ওভারপ্রতি রান তুলেছে ৬.৬২ হারে।

জিম্বাবুয়ে ক্রিকেটক্রিকেটনিউজিল্যান্ড ক্রিকেট
