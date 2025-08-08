সেঞ্চুরির উৎসব কিউইদের, জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে সর্বোচ্চ রানের রেকর্ড

ক্রীড়া ডেস্ক
প্রথম ইনিংসে জিম্বাবুয়ের ১২৫ রানের বিপরীতে নিউজিল্যান্ডের লিড কত হলে যথেষ্ট ছিল? দুই টেস্টে পারফরম্যান্স বিবেচনায় ৩০০-৩৫০ তাড়া করে আবার নিউজিল্যান্ডকে লক্ষ্য ছুড়ে দেওয়া—নিশ্চয় সহজ হতো না জিম্বাবুয়ের জন্য। কিন্তু হাতে সময় থাকায় কিউই ব্যাটাররা রীতিমতো ছেলেখেলা শুরু করেছেন স্বাগতিক বোলারদের নিয়ে! পাড়ার বোলার বানিয়ে জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে টেস্টে নিজেদের সর্বোচ্চ স্কোর গড়ল অতিথিরা। সেঞ্চুরির উৎসব করে দ্বিতীয় দিন শেষে ৩ উইকেটে ৬০১ রান তুলেছে নিউজিল্যান্ড। লিড দাঁড়াল ৪৭৬।
একেক করে দেড় শ রানের ইনিংস খেলেছেন ডেভন কনওয়ে (১৫৩), হেনরি নিকোলস (১৫০*) ও রাচিন রবীন্দ্র (১৬৫*)। জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে নিউজিল্যান্ডের আগের সর্বোচ্চ স্কোর ছিল ৫৮২, সেটিও ছিল বুলাওয়েতে। সব দলের মিলিয়ে কিউইদের ৬০১ রানের ইনিংস জায়গা করেছে তালিকায় ছয় নম্বরে। আজ তৃতীয় দিন সুযোগ রয়েছে নিউজিল্যান্ডের অবস্থান আরও সমৃদ্ধ করার। জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে টেস্টে সর্বোচ্চ ইনিংস ৭৩৫, সেটি ২০০৩ সালে করেছিল অস্ট্রেলিয়া।
চতুর্থ উইকেটে ২৫৬ রানের অবিচ্ছিন্ন জুটি গড়েছেন রাচিন-নিকোলস। টেস্টে চতুর্থ উইকেটে নিউজিল্যান্ডের পক্ষে তৃতীয় সর্বোচ্চ রানের জুটি এটি। জেসি রাইডার-রস টেলরের ২৭১ রানের জুটি দ্বিতীয় সর্বোচ্চ, নিকোলস-উইলিয়ামসনের ৩৬৯ রানের জুটি সর্বোচ্চ। জিম্বাবুয়ের হয়ে মুজারাবানি, মাসেকেসা ও গোয়ান্ডু একটি করে উইকেট নিয়েছেন।
শেষ ১২ ওভারে জিম্বাবুয়ে তোলে ১০০ রান। ৫০০ থেকে ৬০০-তে নিয়ে যায় স্কোর। সেঞ্চুরির পর ব্যাটিং তাণ্ডব চালান রাচিন। ১৩৯ বলে ১৬৫ রানে অপরাজিত আছেন তিনি। ইনিংসে মেরেছেন ২১টি চার ও ২টি ছক্কা। জিম্বাবুয়ে ওভারপ্রতি রান তুলেছে ৬.৬২ হারে।
প্রথম ইনিংসে জিম্বাবুয়ের ১২৫ রানের বিপরীতে নিউজিল্যান্ডের লিড কত হলে যথেষ্ট ছিল? দুই টেস্টে পারফরম্যান্স বিবেচনায় ৩০০-৩৫০ তাড়া করে আবার নিউজিল্যান্ডকে লক্ষ্য ছুড়ে দেওয়া—নিশ্চয় সহজ হতো না জিম্বাবুয়ের জন্য। কিন্তু হাতে সময় থাকায় কিউই ব্যাটাররা রীতিমতো ছেলেখেলা শুরু করেছেন স্বাগতিক বোলারদের নিয়ে! পাড়ার বোলার বানিয়ে জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে টেস্টে নিজেদের সর্বোচ্চ স্কোর গড়ল অতিথিরা। সেঞ্চুরির উৎসব করে দ্বিতীয় দিন শেষে ৩ উইকেটে ৬০১ রান তুলেছে নিউজিল্যান্ড। লিড দাঁড়াল ৪৭৬।
একেক করে দেড় শ রানের ইনিংস খেলেছেন ডেভন কনওয়ে (১৫৩), হেনরি নিকোলস (১৫০*) ও রাচিন রবীন্দ্র (১৬৫*)। জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে নিউজিল্যান্ডের আগের সর্বোচ্চ স্কোর ছিল ৫৮২, সেটিও ছিল বুলাওয়েতে। সব দলের মিলিয়ে কিউইদের ৬০১ রানের ইনিংস জায়গা করেছে তালিকায় ছয় নম্বরে। আজ তৃতীয় দিন সুযোগ রয়েছে নিউজিল্যান্ডের অবস্থান আরও সমৃদ্ধ করার। জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে টেস্টে সর্বোচ্চ ইনিংস ৭৩৫, সেটি ২০০৩ সালে করেছিল অস্ট্রেলিয়া।
চতুর্থ উইকেটে ২৫৬ রানের অবিচ্ছিন্ন জুটি গড়েছেন রাচিন-নিকোলস। টেস্টে চতুর্থ উইকেটে নিউজিল্যান্ডের পক্ষে তৃতীয় সর্বোচ্চ রানের জুটি এটি। জেসি রাইডার-রস টেলরের ২৭১ রানের জুটি দ্বিতীয় সর্বোচ্চ, নিকোলস-উইলিয়ামসনের ৩৬৯ রানের জুটি সর্বোচ্চ। জিম্বাবুয়ের হয়ে মুজারাবানি, মাসেকেসা ও গোয়ান্ডু একটি করে উইকেট নিয়েছেন।
শেষ ১২ ওভারে জিম্বাবুয়ে তোলে ১০০ রান। ৫০০ থেকে ৬০০-তে নিয়ে যায় স্কোর। সেঞ্চুরির পর ব্যাটিং তাণ্ডব চালান রাচিন। ১৩৯ বলে ১৬৫ রানে অপরাজিত আছেন তিনি। ইনিংসে মেরেছেন ২১টি চার ও ২টি ছক্কা। জিম্বাবুয়ে ওভারপ্রতি রান তুলেছে ৬.৬২ হারে।
ফুটবলের দেশ ক্রোয়েশিয়া। ইউরোপের এই দেশ খেলে ক্রিকেটও। দেশটির টি-টোয়েন্টির অধিনায়ক জ্যাক ভুকুসিচ তো একটা বিশ্ব রেকর্ডই গড়ে ফেললেন!২ ঘণ্টা আগে
গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হয়ে ত্রিদেশীয় সিরিজের ফাইনাল আগেই নিশ্চিত করেছে বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৯ দল। আজ হারারে স্পোর্টস ক্লাবে নিয়মরক্ষার ম্যাচে স্বাগতিক জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে মাঠে নেমেছিল আজিজুল হাকিম তামিমের দল। ফাইনালের আগে স্বাগতিকদের গুঁড়িয়ে দিয়ে দারুণ প্রস্তুতিও সেরে নিল তারা। রাউন্ড রবিন পদ্ধতির...২ ঘণ্টা আগে
অস্ট্রেলিয়ার সাবেক কিংবদন্তি পেসার গ্লেন ম্যাকগ্রা ২০২৫-২৬ অ্যাশেজে ইংল্যান্ডকে ধবলধোলাই হওয়ার ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন। তাঁর মতে, সিরিজে অস্ট্রেলিয়া ৫-০ ব্যবধানে জয় পাবে।২ ঘণ্টা আগে
লাওসের পর এবার অনূর্ধ্ব-২০ এশিয়ান কাপ বাছাইয়ে পূর্ব তিমুরকেও হারাল বাংলাদেশ। তৃষ্ণা রানীর হ্যাটট্রিকে ৮-০ গোলের জয় পেয়েছে পিটার বাটলারের দল। টুর্নামেন্টে সবচেয়ে বড় পরীক্ষায় পরশু দক্ষিণ কোরিয়ার মুখোমুখি হবে তারা। জিতলে পাবে থাইল্যান্ডে মূলপর্বে খেলার টিকিট।৩ ঘণ্টা আগে