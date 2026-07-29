Ajker Patrika
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ক্রিকেট

হৃদয়ের ক্যাচ নিয়ে এক লাখ টাকা পাচ্ছেন দর্শক

ক্রীড়া ডেস্ক    
হৃদয়ের ক্যাচ নিয়ে এক লাখ টাকা পাচ্ছেন দর্শক
৮ বলে ৩১ রানের ইনিংস খেলেছেন এই ব্যাটার। ছবি: সংগৃহীত

ইনিংসের শেষদিকে নেমে কলম্বো স্ট্রাইকার্সের বোলারদের ওপর রীতিমতো টর্নেডো চালিয়েছেন তাওহীদ হৃদয়। লঙ্কা প্রিমিয়ার লিগে (এলপিএল) মৌসুমে নিজের দ্বিতীয় ম্যাচে মাত্র ৮ বলে ৩১ রানে অপরাজিত থেকে মাঠ ছাড়েন জাফনা কিংসের এই ব্যাটার। প্রতিপক্ষের বোলাররা তাঁকে আউট করতে না পারলেও মাঠের বাইরে হৃদয়ের ক্যাচ নিয়ে আলোচনায় এসেছেন এক দর্শক।

প্রথম ২ বলে ১ রান নেওয়া হৃদয় ঝড়টা বইয়ে দেন ইনিংসের শেষ ওভারে। পাকিস্তানি পেসার শাহনেওয়াজ দাহানির করা সে ওভারে চার ছক্কার পাশাপাশি একটি চার মারেন। পঞ্চম বলটা মিডঅফের ওপর দিয়ে সীমানা ছাড়া করেন বাংলাদেশি ব্যাটার।

বল সীমানা ছাড়া করলেও হৃদয়ের ক্যাচ লুফে নেন এক ফিল্ডার। ভাইরাল হওয়া এক ভিডিওতে দেখা যায়, ক্যাচ নিয়ে কিছুক্ষণ বাকি দর্শকদের সঙ্গে উল্লাস করতে থাকেন তিনি। হৃদয়ের এই ক্যাচ নেওয়ার জন্য ১ লাখ টাকা পাচ্ছেন ওই দর্শক। এই খবর শুনে ভীষণ খুশি হৃদয়। সেটা সামাজিক মাধ্যমেও প্রকাশ করেছেন তারকা ব্যাটার।

নিজের ভেরিফাইড ফেসবুক পেজে ক্যাচ নেওয়া ওই ভিডিও পোস্ট করেছেন হৃদয়। ক্যাপশনে লিখেছেন, ‘ভাই, নিজের চেয়েও তোমার জন্য আমি বেশি খুশি। ওই ক্যাচটার জন্য তুমি ১ লাখ টাকা পাবে—এ খবরটা শুনে ঠিক কী অনুভূতি হয়েছিল, সেটা ভাষায় প্রকাশ করতে পারছি না। অনেক ভালোবাসা রইল।’

হৃদয়ের ঝোড়ো ব্যাটিংয়ের দিনে ১৯ রানে জিতেছে জাফনা। আগে ব্যাট করে ২০২ রান তোলে ফ্র্যাঞ্চাইজিটি। জবাবে ১৮৩ রানের বেশি করতে পারেনি কলম্বো।

এলপিএলে এবারের আসরে নিজের প্রথম ম্যাচেও ব্যাট হাতে ঝড় তুলেছেন হৃদয়। ক্যান্ডির বিপক্ষে ২১ বলে ৩৫ রানের ইনিংস খেলেন তিনি।

বিষয়:

খেলাক্রিকেটবাংলাদেশ ক্রিকেটতাওহীদ হৃদয়
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