প্রস্তুতি ম্যাচে যে বার্তা পেলেন লিটনরা

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
সিলেটে প্রস্তুতি ম্যাচে দুরকম বার্তাই পেয়েছেন লিটনরা। ফাইল ছবি
নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজের আগে নিজেদের ঝালিয়ে নিতে আজ সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে লাল ও সবুজ দলে ভাগ হয়ে খেলেছে জাতীয় দল। ম্যাচটা ছিল নেহাতই ঝালিয়ে নেওয়ার। তবে ক্রিকেটাররা খেলেছেন যথেষ্ট সিরিয়াস মুডে। ব্যাটাররা খেলেছেন মুক্ত শট, যেন পাওয়ার হিটিং কোচ জুলিয়ান উডের ক্লাসের কার্যকারিতা দেখানোর জোর চেষ্টা!

লাল দলের সাত বোলার দিয়েছেন ২৫ ওয়াইড ও ১ নো বল। খালেদ আহমেদ, তানজিম সাকিব, নাহিদ রানা, রিশাদ হোসেন যেভাবে অনিয়ন্ত্রিত বোলিং করেছেন, তাতে প্রতিপক্ষের ব্যাটারদের বাড়তি সুবিধাই হয়েছে! খালেদ কিছুটা সাফল্য পেয়েছেন বটে, ৪ উইকেটের মধ্যে ৩টিই তাঁর ঝুলিতে। তবে ৪ ওভারে বিলিয়েছেন ৪৪ রান। নাহিদ রানা পাননি কোনো উইকেট, বরং শুরুর ওভারেই দিয়েছেন টানা পাঁচ ওয়াইড।

এশিয়া কাপ স্কোয়াডে থাকা তানজিম সাকিবের পারফরম্যান্সও ভালো নয়। ৩ ওভারে দিয়েছেন ৪৩ রান, পাননি কোনো উইকেট। রিশাদ হোসেনও প্রত্যাশা পূরণ করতে ব্যর্থ। ৪ ওভারে মাত্র ৪টি ডট বল, রান দিয়েছেন ৪১। একমাত্র ব্যতিক্রম মোস্তাফিজুর রহমান। অভিজ্ঞ এই পেসার প্রথমে ওপেনিং ওভার, পরে ডেথ বোলিংয়ে ৩ ওভারে দিয়েছেন ১৪ রান, তুলে নিয়েছেন আহরার আমিন পিয়ালের গুরুত্বপূর্ণ উইকেট। তার সঙ্গে বাকি পেসারদের পার্থক্য স্পষ্ট।

সবুজ দলের মাহফুজুর রহমান রবিন এসেছেন হাইপারফরম্যান্স (এইচপি) থেকে। ২৭ বলে করেছেন ৪৪ রান। নির্বাচকেরা দেখলেন, কী দারুণ সম্ভাবনা লুকিয়ে আছে এই তরুণের ভেতর। অন্য প্রান্তে সৌম্য সরকার ব্যাট চালালেন পুরোনো ভঙ্গিমায়। এশিয়া কাপে জায়গা হয়নি, তবে তাঁর ২৯ বলে ৪১ রানের ইনিংস এসেছে সপ্রতিভ সব শটে।

শেষদিকে সবুজ দলের অধিনায়ক জাকের আলী অনিক খেললেন ক্যামিও, ২৩ বলে অপরাজিত ছিলেন ৩৫ রান করে। ২০ ওভারে নীল দলের সংগ্রহ দাঁড়ায় ২০৩। জবাবে লাল দল প্রথম ১০ ওভারে তুলতে পারে ৩ উইকেটে ৮৭। শেষ পর্যন্ত লাল দল অলআউট ১৩৬ রানে, লিটনরা হেরে গেছেন ৬৭ রানে। সবুজ দলের ব্যাটিং বিভাগ রান তুলেছে অবলীলায়,৯টি ছক্কা দেখা গেছে প্রথম ইনিংসে। তবে লাল দলের ব্যাটিংটা হয়নি ভালো। এখানে রানপাহাড়ে চাপা পড়ে কক্ষচ্যুত হওয়ার বার্তাই যেন মিলেছে।

সিলেট আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে বসে প্রধান নির্বাচক গাজী আশরাফ হোসেন লিপু আর ক্রিকেট পরিচালনা বিভাগের চেয়ারম্যান নাজমুল আবেদীন ফাহিম প্রস্তুতি ম্যাচটা দেখেছেন। ব্যাটিং ঝলক তাঁদের আশা দেখিয়েছে। তবে বোলারদের বার্তা হয়ে থাকল, দ্রুত রপ্ত করতে হবে রানপ্রসবা উইকেটে নিয়ন্ত্রিত বোলিংয়ের কৌশল। আর বড় লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে কীভাবে চাপ নিতে হবে, সে বার্তাও পেয়েছেন লিটনরা। বাংলাদেশকে চ্যালেঞ্জ জানাতে আগামীকালই বাংলাদেশে আসার কথা নেদারল্যান্ডসের।

বিষয়:

খেলাক্রিকেট
