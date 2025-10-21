Ajker Patrika
> খেলা
> ক্রিকেট

আবারও ব্যাটিংয়ে বাংলাদেশ, একাদশে চার স্পিনার

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ২১ অক্টোবর ২০২৫, ১৩: ৩৩
টস জিতে ব্যাটিং নিয়েছে বাংলাদেশ। ছবি: বিসিবি
টস জিতে ব্যাটিং নিয়েছে বাংলাদেশ। ছবি: বিসিবি

শনিবার মিরপুরের প্রথম ওয়ানডেতে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে ৭৪ রানে হারিয়ে তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজে ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে বাংলাদেশ। একই মাঠে আজ দ্বিতীয় ম্যাচ জিতলে এক ম্যাচ হাতে রেখেই সিরিজ নিশ্চিত করবে মেহেদী হাসান মিরাজের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ। আগেরবার টস হেরে ব্যাটিং পেলেও এবার মিরাজ টস জিতে ব্যাটিং নিয়েছেন।

মিরপুরের ঘূর্ণি উইকেটে ওয়েস্ট ইন্ডিজ প্রথম ওয়ানডেতে মারাত্মক হাঁসফাঁস করেছে। সেই চিন্তা মাথায় রেখেই স্পিন নির্ভর একাদশ সাজিয়েছে দুই দল। তাসকিন আহমেদের পরিবর্তে একাদশে এসেছেন নাসুম আহমেদ। নাসুমের সঙ্গে স্বীকৃত স্পিনার হিসেবে আছেন আরেক বাঁহাতি স্পিনার তানভীর ইসলাম, লেগস্পিনার রিশাদ হোসেন ও অধিনায়ক মিরাজ। সাইফ হাসানও খন্ডকালীন স্পিনার হিসেবে কার্যকরী হতে পারেন। আর ওয়েস্ট ইন্ডিজের একাদশে আছেন চার স্পিনার খারি পিয়ের, গুড়াকেশ মতি, আকিল হোসেন, রস্টন চেজ। যাঁদের মধ্যে চেজ স্পিন বোলিং অলরাউন্ডার।

ওয়েস্ট ইন্ডিজ আজ দ্বিতীয় ওয়ানডেতে একাদশে দুই পরিবর্তন এনেছে। জেইডেন সিলস ও রোমারিও শেফার্ডের পরিবর্তে একাদশে এসেছেন আকিল ও আকিম আগুস্তে। আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে ৫ ম্যাচ খেললেও আগুস্তের আজ ওয়ানডেতে অভিষেক হয়েছে। রাত ১টার সময় ঢাকায় পা রেখে মাঠে নেমে পড়েছেন আকিল। বাংলাদেশের ব্যাটিং লাইনআপে টপ অর্ডারে আছেন সাইফ হাসান, সৌম্য সরকার ও নাজমুল হোসেন শান্ত। মিডল অর্ডারে তাওহীদ হৃদয়, নুরুল হাসান সোহানের সঙ্গে আছেন মাহিদুল ইসলাম অঙ্কন। আগের ম্যাচে ওয়ানডে অভিষেকে ৪৬ রান করেছিলেন অঙ্কন।

উইন্ডিজ আজ জিতলে সিরিজে ১-১ সমতা হবে। তখন তৃতীয় ওয়ানডে হয়ে যাবে সিরিজ নির্ধারণী। মিরপুরে পরশু বাংলাদেশ সময় বেলা দেড়টায় শুরু হবে বাংলাদেশ-ওয়েস্ট ইন্ডিজ ওয়ানডে সিরিজের তৃতীয় ম্যাচ।

বাংলাদেশের একাদশ

সৌম্য সরকার, সাইফ হাসান, নাজমুল হোসেন শান্ত, তাওহীদ হৃদয়, মেহেদী হাসান মিরাজ (অধিনায়ক), মাহিদুল ইসলাম অঙ্কন, নুরুল হাসান (উইকেটরক্ষক), রিশাদ হোসেন, নাসুম আহমেদ, তানভীর ইসলাম, মোস্তাফিজুর রহমান

ওয়েস্ট ইন্ডিজ : ব্র্যান্ডন কিং, আলিক অ্যাথানাজে, আকিম আগুস্তে, কেসি কার্টি, শাই হোপ (অধিনায়ক ও উইকেটরক্ষক), শেরফেন রাদারফোর্ড, জাস্টিন গ্রিভস, রোস্টন চেজ, গুড়াকেশ মতি, খারি পিয়েরে, আকিল হোসেন

বিষয়:

খেলাক্রিকেটবাংলাদেশ ক্রিকেটওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেট
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

আজকের রাশিফল: আপন গোপন তথ্য সামলে রাখুন, প্রচুর ভালোবাসুন

আজকের রাশিফল: আপন গোপন তথ্য সামলে রাখুন, প্রচুর ভালোবাসুন

অর্থবছরের চতুর্থ একনেকে উঠছে ১২ প্রকল্প

অর্থবছরের চতুর্থ একনেকে উঠছে ১২ প্রকল্প

জুবায়েদ হত্যায় ‎সন্দেহভাজন ছেলেকে যে কারণে থানায় দেন মা, জানালেন স্বজনেরা

জুবায়েদ হত্যায় ‎সন্দেহভাজন ছেলেকে যে কারণে থানায় দেন মা, জানালেন স্বজনেরা

সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা নিশ্চিত করার আহ্বান

সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা নিশ্চিত করার আহ্বান

পরীক্ষায় সফল ৮০০ কিলোমিটার পাল্লার ব্রহ্মস, আরও যেসব অস্ত্রে শক্তি বাড়াচ্ছে ভারত

পরীক্ষায় সফল ৮০০ কিলোমিটার পাল্লার ব্রহ্মস, আরও যেসব অস্ত্রে শক্তি বাড়াচ্ছে ভারত

সম্পর্কিত

সুখবরের ২৪ ঘণ্টা না পেরোতেই আফ্রিদির এই অবস্থা

সুখবরের ২৪ ঘণ্টা না পেরোতেই আফ্রিদির এই অবস্থা

বাংলাদেশের বিদায়ঘণ্টা বাজিয়ে লঙ্কানদের দুশ্চিন্তা এখন পাকিস্তানকে নিয়ে

বাংলাদেশের বিদায়ঘণ্টা বাজিয়ে লঙ্কানদের দুশ্চিন্তা এখন পাকিস্তানকে নিয়ে

সিরিজ জয়ের লক্ষ্যে নামছে বাংলাদেশ, খেলা দেখবেন কোথায়

সিরিজ জয়ের লক্ষ্যে নামছে বাংলাদেশ, খেলা দেখবেন কোথায়

আফগানিস্তানের ‘হোম’ ম্যাচ আয়োজন করবে বাংলাদেশ, প্রতিপক্ষ কারা

আফগানিস্তানের ‘হোম’ ম্যাচ আয়োজন করবে বাংলাদেশ, প্রতিপক্ষ কারা

> খেলা
> ক্রিকেট

সুখবরের ২৪ ঘণ্টা না পেরোতেই আফ্রিদির এই অবস্থা

ক্রীড়া ডেস্ক    
অধিনায়কত্ব পাওয়ার ২৪ ঘণ্টা না পেরোতেই শূন্য রানে আউট হয়েছেন শাহিন শাহ আফ্রিদি।
অধিনায়কত্ব পাওয়ার ২৪ ঘণ্টা না পেরোতেই শূন্য রানে আউট হয়েছেন শাহিন শাহ আফ্রিদি।

রাওয়ালপিন্ডিতে পাকিস্তান-দক্ষিণ আফ্রিকা দ্বিতীয় টেস্ট চলার মাঝেই সুখবর পেয়েছেন শাহিন শাহ আফ্রিদি। তিনি এখন পাকিস্তানের ওয়ানডে দলের অধিনায়ক। সুখবর পাওয়ার পর কোথায় সেই উপলক্ষ্যটা রাঙাবেন তিনি। উল্টো রাওয়ালপিন্ডির গ্যালারিতে থাকা দর্শকদের হতাশ করেছেন তিনি।

পাকিস্তান-দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজের দ্বিতীয় টেস্ট গতকাল শুরু হয়েছে রাওয়ালপিন্ডিতে। প্রথম দিনের খেলা শেষেই পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি) আনুষ্ঠানিকভাবে জানিয়েছে, ওয়ানডের নেতৃত্বভার এখন শাহিনের কাঁধে। কিন্তু এমন সুখবর উদযাপনের সুযোগটাই তাঁকে দিলেন না কেশব মহারাজ। চলমান রাওয়ালপিন্ডি টেস্টে পাকিস্তানের প্রথম ইনিংসের ১১০তম ওভারে বোলিংয়ে আসেন মহারাজ। প্রোটিয়া বাঁহাতি স্পিনারকে স্লগ করতে গিয়ে বোল্ড হয়ে যান শাহিন। ৭ বল খেলেও শাহিন রানের খাতা খুলতে পারেননি।

দক্ষিণ আফ্রিকা ম্যাচের মাঝপথে পাকিস্তানের অধিনায়ক পরিবর্তনদক্ষিণ আফ্রিকা ম্যাচের মাঝপথে পাকিস্তানের অধিনায়ক পরিবর্তন

টেস্টে এই নিয়ে ১১ বার শূন্য রানে আউট হয়েছেন শাহিন। তিনি ডাক মারার পর পাকিস্তানের স্কোর হয়ে যায় ১০৯.৩ ওভারে ৮ উইকেটে ৩২৩ রান। যেখানে আজ রাওয়ালপিন্ডিতে দ্বিতীয় দিনের খেলা পাকিস্তান শুরু করেছিল ৫ উইকেটে ২৫৯ রানে। তাদের নামের পাশে তখন ৯১ ওভার। দ্বিতীয় দিনে ১৩৬ বল খেলতে পেরেছে স্বাগতিকেরা। প্রথম ইনিংসে ১১৩.৪ ওভারে ৩৩৩ রানে গুটিয়ে গেছে পাকিস্তান। প্রোটিয়া বাঁহাতি স্পিনার মহারাজ ৪২.৪ ওভারে ১০২ রানে ৭ উইকেট নিয়েছেন।

এর আগে লাহোরে প্রথম টেস্টেও শাহিন শূন্য রানে আউট হয়েছিলেন। সেই টেস্ট ৯৩ রানে জিতে দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজে ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে যায় পাকিস্তান। এরপর সীমিত ওভারের ক্রিকেটে মুখোমুখি হবে দুই দল। তিনটি করে ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি খেলবে পাকিস্তান-দক্ষিণ আফ্রিকা। এই সিরিজ দিয়েই ওয়ানডেতে অধিনায়কত্ব শুরু করবেন শাহিন।

মোহাম্মদ রিজওয়ানকে ওয়ানডে অধিনায়কত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়ার আলোচনা চলছিল অনেক দিন ধরেই। শেষ পর্যন্ত সেটাই হলো সত্যি। পাকিস্তান-দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজের মাঝপথেই রিজওয়ান হারিয়েছেন ওয়ানডের নেতৃত্ব। রিজওয়ানের পরিবর্তে যে শাহিন ওয়ানডে অধিনায়ক হয়েছেন, দুজনই রাওয়ালপিন্ডি টেস্টে খেলছেন।

আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে এর আগেও অধিনায়কত্ব করেছিলেন শাহিন। ২০২৪ সালের জানুয়ারিতে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে পাঁচ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজে পাকিস্তানকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু সেই সিরিজ ৪-১ ব্যবধানে হেরেছিল পাকিস্তান। তখন আফ্রিদিকে অধিনায়কত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল।ফের সাদা বলের ক্রিকেটে পাকিস্তানের নেতৃত্বভার তুলে দেওয়া হয়েছিল বাবর আজমের কাঁধে। পরবর্তীতে গত বছরের অক্টোবরে বাবর পাকিস্তান দলের নেতৃত্বই ছেড়ে দিয়েছিলেন। পাকিস্তান এখন তিন সংস্করণে তিন অধিনায়কের অধীনে খেলছে। টেস্ট ও টি-টোয়েন্টির অধিনায়ক শান মাসুদ ও সালমান আলী আঘা। সালমানের নেতৃত্বে কদিন আগে পাকিস্তান টি-টোয়েন্টি সংস্করণের এশিয়া কাপে রানার্সআপ হয়েছিল।

বিষয়:

খেলাক্রিকেটপাকিস্তান ক্রিকেটটেস্ট ক্রিকেটওয়ানডে ক্রিকেট
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

আজকের রাশিফল: আপন গোপন তথ্য সামলে রাখুন, প্রচুর ভালোবাসুন

আজকের রাশিফল: আপন গোপন তথ্য সামলে রাখুন, প্রচুর ভালোবাসুন

অর্থবছরের চতুর্থ একনেকে উঠছে ১২ প্রকল্প

অর্থবছরের চতুর্থ একনেকে উঠছে ১২ প্রকল্প

জুবায়েদ হত্যায় ‎সন্দেহভাজন ছেলেকে যে কারণে থানায় দেন মা, জানালেন স্বজনেরা

জুবায়েদ হত্যায় ‎সন্দেহভাজন ছেলেকে যে কারণে থানায় দেন মা, জানালেন স্বজনেরা

সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা নিশ্চিত করার আহ্বান

সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা নিশ্চিত করার আহ্বান

পরীক্ষায় সফল ৮০০ কিলোমিটার পাল্লার ব্রহ্মস, আরও যেসব অস্ত্রে শক্তি বাড়াচ্ছে ভারত

পরীক্ষায় সফল ৮০০ কিলোমিটার পাল্লার ব্রহ্মস, আরও যেসব অস্ত্রে শক্তি বাড়াচ্ছে ভারত

সম্পর্কিত

আবারও ব্যাটিংয়ে বাংলাদেশ, একাদশে চার স্পিনার

আবারও ব্যাটিংয়ে বাংলাদেশ, একাদশে চার স্পিনার

বাংলাদেশের বিদায়ঘণ্টা বাজিয়ে লঙ্কানদের দুশ্চিন্তা এখন পাকিস্তানকে নিয়ে

বাংলাদেশের বিদায়ঘণ্টা বাজিয়ে লঙ্কানদের দুশ্চিন্তা এখন পাকিস্তানকে নিয়ে

সিরিজ জয়ের লক্ষ্যে নামছে বাংলাদেশ, খেলা দেখবেন কোথায়

সিরিজ জয়ের লক্ষ্যে নামছে বাংলাদেশ, খেলা দেখবেন কোথায়

আফগানিস্তানের ‘হোম’ ম্যাচ আয়োজন করবে বাংলাদেশ, প্রতিপক্ষ কারা

আফগানিস্তানের ‘হোম’ ম্যাচ আয়োজন করবে বাংলাদেশ, প্রতিপক্ষ কারা

> খেলা
> ক্রিকেট

বাংলাদেশের বিদায়ঘণ্টা বাজিয়ে লঙ্কানদের দুশ্চিন্তা এখন পাকিস্তানকে নিয়ে

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ২১ অক্টোবর ২০২৫, ১২: ৩৪
বাংলাদেশের বিদায়ঘণ্টা বাজিয়ে সেমিফাইনালের আশা বাঁচিয়ে রেখেছে শ্রীলঙ্কা। ছবি: ক্রিকইনফো
বাংলাদেশের বিদায়ঘণ্টা বাজিয়ে সেমিফাইনালের আশা বাঁচিয়ে রেখেছে শ্রীলঙ্কা। ছবি: ক্রিকইনফো

মুম্বাইয়ের ডিওয়াই পাতিল স্টেডিয়ামে গতকাল বাংলাদেশ-শ্রীলঙ্কা ম্যাচটাকে ‘ডু অর ডাই’ ম্যাচ বললেও বাড়াবাড়ি হবে না। হারলে তো বাদই। জেতার পরও থাকছে নানা সমীকরণ। পেন্ডুলামের মতো দুলতে থাকা ম্যাচে ৭ রানের রুদ্ধশ্বাস জয় পেয়েছে লঙ্কানরা।

২০২৫ নারী বিশ্বকাপ থেকে বাংলাদেশকে বিদায় করলেও চিন্তামুক্ত হতে পারছে না শ্রীলঙ্কা। ৬ ম্যাচে ৪ পয়েন্ট নিয়ে পয়েন্ট টেবিলের ছয়ে এখন লঙ্কানরা। সমান ৪ পয়েন্ট হলেও নেট রানরেটের কারণে চার ও পাঁচে ভারত ও নিউজিল্যান্ড। ভারত, নিউজিল্যান্ড ও শ্রীলঙ্কার নেট রানরেট এখন ‍+০.৫২৬, -০.২৪৫ ও -১.০৩৫। সব ছাপিয়ে চামারি আতাপাত্তুর দলকে ভাবাচ্ছে শ্রীলঙ্কার আবহাওয়া। কারণ, এখন পর্যন্ত কলম্বোর প্রেমাদাসায় চার ম্যাচ পরিত্যক্ত হয়েছে। যার মধ্যে স্বাগতিক লঙ্কানদের দু্ই ম্যাচ কেড়ে নিয়েছে বৃষ্টি। এমনকি শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে দক্ষিণ আফ্রিকা ১০ উইকেটে জিতলেও ম্যাচের ফল এসেছে ডাকওয়ার্থ লুইস এন্ড স্টার্ন মেথডে।

মুম্বাইয়ে গতকাল বাংলাদেশকে ৭ রানে হারানোর পরও আতাপাত্তুর কথাবার্তায় বোঝা গেছে, তিনি কী নিয়ে দুশ্চিন্তা করছেন। ম্যাচ শেষে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে লঙ্কান অধিনায়ক বলেন, ‘শ্রীলঙ্কার মাঠে আমরা চার ম্যাচ খেলেছি। দুটি বৃষ্টিতে ভেসে গিয়েছে। আবহাওয়া নিয়ে অনুমান করা খুবই কঠিন। আশা করি, বৃষ্টি এই ম্যাচে (শ্রীলঙ্কা-পাকিস্তান) বাগড়া দেবে না।’

২০৩ রানের লক্ষ্যে নেমে একটা পর্যায়ে ম্যাচ বাংলাদেশের হাতেই ছিল। হাতে ৬ উইকেট নিয়ে শেষ ২ ওভারে ১২ রানের সমীকরণ কী এমন কঠিন কাজ! বিশেষ করে, অধিনায়ক জ্যোতি লড়াকু ইনিংস খেলেছেন। পেন্ডুলামের মতো দুলতে থাকা ম্যাচে সবকিছু ওলটপালট হয়ে যায় শেষ ওভারে। লঙ্কান অধিনায়ক আতাপাত্তুর করা সেই ওভার থেকে বাংলাদেশ নিতে পেরেছে কেবল ১ রান। হারিয়েছে ৪ উইকেট। যেখানে ৭৭ রান করে আউটের পর জ্যোতির চোখেমুখেই দেখা গেছে হতাশার ছাপ। ডাগআউটে যখন বসে ছিলেন, সতীর্থরাও তাঁকে সান্ত্বনা দেওয়ার ভাষা খুঁজে পাচ্ছিলেন না।

বাংলাদেশের বিদায়ঘণ্টা বাজিয়ে লঙ্কানদের দুশ্চিন্তা এখন পাকিস্তানকে নিয়েবাংলাদেশের বিদায়ঘণ্টা বাজিয়ে লঙ্কানদের দুশ্চিন্তা এখন পাকিস্তানকে নিয়ে

বাংলাদেশের হাতের নাগালে ম্যাচ থাকলেও আতাপাত্তু আশা হারাননি। ৭ রানে জয়ের পর পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে লঙ্কান অধিনায়ক বলেন, ‘আমরা শেষ ওভার পর্যন্ত লড়ে গেছি। পরিকল্পনা কাজে লাগিয়েছি ঠিকঠাক। আমাদের সেরা ম্যাচ ছিল না। ভাগ্য ভালো যে ম্যাচটা আমরা জিতেছি। জানতাম যে ম্যাচটা শেষ ওভার পর্যন্ত নিয়ে গেলে যেকোনো কিছু হতে পারে। যখন জ্যোতি আউট হলো, তখন বুঝলাম খেলা শেষ।’

কলম্বোতে আজ বাংলাদেশ সময় বেলা সাড়ে তিনটায় কলম্বোতে শুরু হবে পাকিস্তান-দক্ষিণ আফ্রিকা ম্যাচ। এই ম্যাচে হারলে পাকিস্তানের টুর্নামেন্ট থেকে বিদায়ঘণ্টা বেজে যাবে। আর নিউজিল্যান্ডের হাতে এখনো দুই ম্যাচ বাকি। ২৩ ও ২৬ অক্টোবর তারা খেলবে ভারত ও ইংল্যান্ডের বিপক্ষে। বিশাখাপত্তনমে ইংল্যান্ড-নিউজিল্যান্ড ম্যাচটা হবে সকালে। সেদিন (২৬ অক্টোবর) বিকেলে ডি ওয়াই পাতিল স্টেডিয়ামে শুরু হবে বাংলাদেশ-ভারত ম্যাচ। বাংলাদেশের জন্য আনুষ্ঠানিকতার হলেও ভারতের কাছে ম্যাচটি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে। শ্রীলঙ্কা তাদের লিগ পর্বে বাকি থাকা একমাত্র ম্যাচ পাকিস্তানের বিপক্ষে খেলবে ২৪ অক্টোবর।

বিষয়:

খেলাক্রিকেটক্রিকেটারওয়ানডে ক্রিকেট
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

আজকের রাশিফল: আপন গোপন তথ্য সামলে রাখুন, প্রচুর ভালোবাসুন

আজকের রাশিফল: আপন গোপন তথ্য সামলে রাখুন, প্রচুর ভালোবাসুন

অর্থবছরের চতুর্থ একনেকে উঠছে ১২ প্রকল্প

অর্থবছরের চতুর্থ একনেকে উঠছে ১২ প্রকল্প

জুবায়েদ হত্যায় ‎সন্দেহভাজন ছেলেকে যে কারণে থানায় দেন মা, জানালেন স্বজনেরা

জুবায়েদ হত্যায় ‎সন্দেহভাজন ছেলেকে যে কারণে থানায় দেন মা, জানালেন স্বজনেরা

সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা নিশ্চিত করার আহ্বান

সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা নিশ্চিত করার আহ্বান

পরীক্ষায় সফল ৮০০ কিলোমিটার পাল্লার ব্রহ্মস, আরও যেসব অস্ত্রে শক্তি বাড়াচ্ছে ভারত

পরীক্ষায় সফল ৮০০ কিলোমিটার পাল্লার ব্রহ্মস, আরও যেসব অস্ত্রে শক্তি বাড়াচ্ছে ভারত

সম্পর্কিত

আবারও ব্যাটিংয়ে বাংলাদেশ, একাদশে চার স্পিনার

আবারও ব্যাটিংয়ে বাংলাদেশ, একাদশে চার স্পিনার

সুখবরের ২৪ ঘণ্টা না পেরোতেই আফ্রিদির এই অবস্থা

সুখবরের ২৪ ঘণ্টা না পেরোতেই আফ্রিদির এই অবস্থা

সিরিজ জয়ের লক্ষ্যে নামছে বাংলাদেশ, খেলা দেখবেন কোথায়

সিরিজ জয়ের লক্ষ্যে নামছে বাংলাদেশ, খেলা দেখবেন কোথায়

আফগানিস্তানের ‘হোম’ ম্যাচ আয়োজন করবে বাংলাদেশ, প্রতিপক্ষ কারা

আফগানিস্তানের ‘হোম’ ম্যাচ আয়োজন করবে বাংলাদেশ, প্রতিপক্ষ কারা

> খেলা

সিরিজ জয়ের লক্ষ্যে নামছে বাংলাদেশ, খেলা দেখবেন কোথায়

ক্রীড়া ডেস্ক    
ওয়েস্ট ইন্ডিজকে আজ দ্বিতীয় ওয়ানডেতে হারালেই সিরিজ বাংলাদেশের। ছবি: ক্রিকইনফো
ওয়েস্ট ইন্ডিজকে আজ দ্বিতীয় ওয়ানডেতে হারালেই সিরিজ বাংলাদেশের। ছবি: ক্রিকইনফো

মিরপুরের ঘূর্ণি উইকেটে শনিবার প্রথম ওয়ানডেতে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে ৭৪ রানে হারিয়েছে বাংলাদেশ। তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজে মেহেদী হাসান মিরাজের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ এগিয়ে ১-০ ব্যবধানে। আজ জিতলে এক ম্যাচ আগেই সিরিজ নিশ্চিত করবে মিরাজের দল। বাংলাদেশ সময় বেলা দেড়টায় শুরু হবে বাংলাদেশ-ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজের দ্বিতীয় ওয়ানডে। ফুটবলে চ্যাম্পিয়নস লিগের বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ রয়েছে রাতে। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।

ক্রিকেট খেলা সরাসরি

দ্বিতীয় ওয়ানডে

বাংলাদেশ-ওয়েস্ট ইন্ডিজ

বেলা ১টা ৩০ মিনিট

সরাসরি

টি স্পোর্টস

রাওয়ালপিন্ডি টেস্ট: দ্বিতীয় দিন

পাকিস্তান-দক্ষিণ আফ্রিকা

বেলা ১১টা

সরাসরি

এ স্পোর্টস

নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপ

পাকিস্তান-দক্ষিণ আফ্রিকা

বেলা ৩টা ৩০ মিনিট

সরাসরি

স্টার স্পোর্টস ১

ফুটবল খেলা সরাসরি

উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগ

বার্সেলোনা-অলিম্পিয়াকোস

রাত ১০টা ৪৫ মিনিট

সরাসরি

আর্সেনাল-আতলেতিকো

রাত ১টা

সরাসরি

সনি টেন ২

লেভারকুজেন-পিএসজি

রাত ১টা

সরাসরি

সনি টেন ৫

ভিয়ারিয়াল-ম্যানসিটি

রাত ১টা

সরাসরি

সনি টেন ১

বিষয়:

খেলাফুটবলক্রিকেটটিভিতে আজকের খেলা
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

আজকের রাশিফল: আপন গোপন তথ্য সামলে রাখুন, প্রচুর ভালোবাসুন

আজকের রাশিফল: আপন গোপন তথ্য সামলে রাখুন, প্রচুর ভালোবাসুন

অর্থবছরের চতুর্থ একনেকে উঠছে ১২ প্রকল্প

অর্থবছরের চতুর্থ একনেকে উঠছে ১২ প্রকল্প

জুবায়েদ হত্যায় ‎সন্দেহভাজন ছেলেকে যে কারণে থানায় দেন মা, জানালেন স্বজনেরা

জুবায়েদ হত্যায় ‎সন্দেহভাজন ছেলেকে যে কারণে থানায় দেন মা, জানালেন স্বজনেরা

সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা নিশ্চিত করার আহ্বান

সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা নিশ্চিত করার আহ্বান

পরীক্ষায় সফল ৮০০ কিলোমিটার পাল্লার ব্রহ্মস, আরও যেসব অস্ত্রে শক্তি বাড়াচ্ছে ভারত

পরীক্ষায় সফল ৮০০ কিলোমিটার পাল্লার ব্রহ্মস, আরও যেসব অস্ত্রে শক্তি বাড়াচ্ছে ভারত

সম্পর্কিত

আবারও ব্যাটিংয়ে বাংলাদেশ, একাদশে চার স্পিনার

আবারও ব্যাটিংয়ে বাংলাদেশ, একাদশে চার স্পিনার

সুখবরের ২৪ ঘণ্টা না পেরোতেই আফ্রিদির এই অবস্থা

সুখবরের ২৪ ঘণ্টা না পেরোতেই আফ্রিদির এই অবস্থা

বাংলাদেশের বিদায়ঘণ্টা বাজিয়ে লঙ্কানদের দুশ্চিন্তা এখন পাকিস্তানকে নিয়ে

বাংলাদেশের বিদায়ঘণ্টা বাজিয়ে লঙ্কানদের দুশ্চিন্তা এখন পাকিস্তানকে নিয়ে

আফগানিস্তানের ‘হোম’ ম্যাচ আয়োজন করবে বাংলাদেশ, প্রতিপক্ষ কারা

আফগানিস্তানের ‘হোম’ ম্যাচ আয়োজন করবে বাংলাদেশ, প্রতিপক্ষ কারা

> খেলা
> ফুটবল

আফগানিস্তানের ‘হোম’ ম্যাচ আয়োজন করবে বাংলাদেশ, প্রতিপক্ষ কারা

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ২১ অক্টোবর ২০২৫, ১২: ৩৭
এবার আফগানিস্তানের ‘হোম’ ভেন্যু হিসেবে কাজ করবে বাংলাদেশ। ছবি: সংগৃহীত
এবার আফগানিস্তানের ‘হোম’ ভেন্যু হিসেবে কাজ করবে বাংলাদেশ। ছবি: সংগৃহীত

নিরপেক্ষ ‘হোম ভেন্যু’ হিসেবে আন্তর্জাতিক ফুটবলে নতুন যাত্রা শুরু করতে যাচ্ছে বাংলাদেশ। আফগানিস্তান স্বাগতিক হিসেবে খেলবে বাংলাদেশের মাঠে। বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন (বাফুফে) আজ এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে সেটা নিশ্চিত করেছে।

এ বছরের ১৮ নভেম্বরে ঢাকায় হবে আফগানিস্তান-মিয়ানমার ম্যাচ। এই ম্যাচটি ২০২৭ এএফসি এশিয়ান কাপের বাছাইপর্বের অন্তর্ভুক্ত। আফগানিস্তানের ‘হোম’ ম্যাচ হিসেব ম্যাচটি নিরপেক্ষ ভেন্যু হিসেবে বাংলাদেশে আয়োজনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বাফুফের সংবাদ বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে জানা গেছে, আফগানিস্তান ফুটবল ফেডারেশন (এএফএফ) তাদের হোম ম্যাচ আয়োজন করতে বাফুফের কাছে অনুরোধ করেছিল। পরবর্তীতে এশিয়ান ফুটবল কনফেডারেশন ম্যাচটি ঢাকায় আয়োজনের ব্যাপারে চূড়ান্ত অনুমোদন দিয়েছে।

নভেম্বরেই বাংলাদেশের বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচ খেলতে পারে আফগানিস্তান। ১২ থেকে ১৪ নভেম্বরের মধ্যে হতে পারে বাংলাদেশ-আফগানিস্তানের প্রীতি ম্যাচ। এ বছর ভুটান, সিঙ্গাপুর, হংকংকে আতিথেয়তা দিয়েছে বাংলাদেশ। যার মধ্যে বাংলাদেশ-ভুটান ছিল প্রীতি ম্যাচ। বাংলাদেশ-সিঙ্গাপুর, বাংলাদেশ-হংকং ম্যাচ দুটি ছিল এএফসি এশিয়ান কাপ বাছাইপর্বের তৃতীয় রাউন্ডের অন্তর্ভুক্ত। তিনটি ম্যাচই হয়েছে ঢাকার জাতীয় স্টেডিয়ামে। ফুটবল নিয়ে দেশের দর্শকদের কী পরিমাণ উন্মাদনা, তা জাতীয় স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত ম্যাচগুলো দেখেই বোঝা গেছে।

এএফসি এশিয়ান কাপ বাছাইপর্বের তৃতীয় রাউন্ডে ‘সি’ গ্রুপের চার দলের মধ্যে বাংলাদেশ তিন নম্বরে অবস্থান করছে। হামজাদের এখানে পয়েন্ট ২। ভারতের ২ পয়েন্ট হলেও তারা চারে। পয়েন্ট তালিকার প্রথম দুইয়ে থাকা হংকং, সিঙ্গাপুর দুই দলেরই পয়েন্ট ৮। বাছাইপর্বে বাংলাদেশের পরের ম্যাচ ১৮ অক্টোবর ভারতের বিপক্ষে। এবার ভারতকে আতিথেয়তা দেবে বাংলাদেশ।

বিষয়:

খেলাবাংলাদেশ ফুটবলফুটবলবাফুফেআফগানিস্তান
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

আজকের রাশিফল: আপন গোপন তথ্য সামলে রাখুন, প্রচুর ভালোবাসুন

আজকের রাশিফল: আপন গোপন তথ্য সামলে রাখুন, প্রচুর ভালোবাসুন

অর্থবছরের চতুর্থ একনেকে উঠছে ১২ প্রকল্প

অর্থবছরের চতুর্থ একনেকে উঠছে ১২ প্রকল্প

জুবায়েদ হত্যায় ‎সন্দেহভাজন ছেলেকে যে কারণে থানায় দেন মা, জানালেন স্বজনেরা

জুবায়েদ হত্যায় ‎সন্দেহভাজন ছেলেকে যে কারণে থানায় দেন মা, জানালেন স্বজনেরা

সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা নিশ্চিত করার আহ্বান

সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা নিশ্চিত করার আহ্বান

পরীক্ষায় সফল ৮০০ কিলোমিটার পাল্লার ব্রহ্মস, আরও যেসব অস্ত্রে শক্তি বাড়াচ্ছে ভারত

পরীক্ষায় সফল ৮০০ কিলোমিটার পাল্লার ব্রহ্মস, আরও যেসব অস্ত্রে শক্তি বাড়াচ্ছে ভারত

সম্পর্কিত

আবারও ব্যাটিংয়ে বাংলাদেশ, একাদশে চার স্পিনার

আবারও ব্যাটিংয়ে বাংলাদেশ, একাদশে চার স্পিনার

সুখবরের ২৪ ঘণ্টা না পেরোতেই আফ্রিদির এই অবস্থা

সুখবরের ২৪ ঘণ্টা না পেরোতেই আফ্রিদির এই অবস্থা

বাংলাদেশের বিদায়ঘণ্টা বাজিয়ে লঙ্কানদের দুশ্চিন্তা এখন পাকিস্তানকে নিয়ে

বাংলাদেশের বিদায়ঘণ্টা বাজিয়ে লঙ্কানদের দুশ্চিন্তা এখন পাকিস্তানকে নিয়ে

সিরিজ জয়ের লক্ষ্যে নামছে বাংলাদেশ, খেলা দেখবেন কোথায়

সিরিজ জয়ের লক্ষ্যে নামছে বাংলাদেশ, খেলা দেখবেন কোথায়