ভারত যা পারেনি, পাকিস্তানের সঙ্গে সেটাই করে দেখাল বাংলাদেশ

ভারত-পাকিস্তানের চিরপ্রতিদ্বন্দ্বিতা এখন অতীত। রাজনৈতিক বৈরিতায় দুই দলের দেখা হয় শুধু আইসিসি ইভেন্টে। মাঠের পারফরম্যান্সেও দেখা যায় না লড়াই। টেস্ট তো সুদূর অতীত। এবার ধুলো জমে যাওয়া স্মৃতির পাতা নেড়েচেড়ে দিল বাংলাদেশ। নাজমুল হোসেন শান্ত, মুমিনুল হকরা পেছনে ফেলে দিলেন ভারতকে।
টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের চার চক্রে ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ এখনো হয়নি। ক্রিকেটের রাজকীয় সংস্করণে দুই দলের খেলা হচ্ছে না ১৯ বছর ধরে। এই সুযোগ বাংলাদেশ কাজে লাগিয়েছে দারুণভাবে। টেস্টে পাকিস্তানকে টানা তিন ম্যাচে হারিয়েছে বাংলাদেশ। ভারত ঠিক এই জায়গাতেই পিছিয়ে। চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী পাকিস্তানের বিপক্ষে টানা তিন টেস্ট কখনোই জিততে পারেনি ভারত। যে ৯ টেস্ট ভারত জিতেছে, সেগুলো এসেছে বিচ্ছিন্নভাবে। এমনকি টানা দুই টেস্টও তারা জিততে পারেনি চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীদের বিপক্ষে।
২০১৩ সালের পর রাজনৈতিক বৈরিতায় ভারত-পাকিস্তান দ্বিপক্ষীয় সিরিজে মুখোমুখি হওয়ার সুযোগ পায় না। সবশেষ টেস্ট তারা খেলেছে ২০০৭ সালে। বেঙ্গালুরুতে ১৯ বছর আগে অনুষ্ঠিত সেই টেস্ট ড্র হয়েছিল। পরিসংখ্যানের বিচারেও ভারতের চেয়ে এগিয়ে পাকিস্তান। ১৯৫৩ থেকে শুরু করে ২০০৭ পর্যন্ত ৫৯ টেস্টে মুখোমুখি হয়েছে দুই দল। ভারত জিতেছে ৯ টেস্ট। পাকিস্তান ১২ টেস্টে জয় পেয়েছে। বাকি ৩৮ টেস্ট ড্র হয়েছে।
পাকিস্তানের বিপক্ষে টেস্টে বাংলাদেশ জয় পেতে শুরু করে ২০২৪ সাল থেকে। ওই বছর তাদের মাঠে বাংলাদেশ ২-০ ব্যবধানে টেস্ট সিরিজ জিতেছিল। আজ মিরপুরে পাকিস্তানকে ১০৪ রানে হারিয়েছে বাংলাদেশ। যদি দ্বিতীয় টেস্ট জেতে, তাহলে পাকিস্তানকে টানা দুবার টেস্ট সিরিজে ধবলধোলাইয়ের কীর্তি গড়বে বাংলাদেশ। ১৬ মে সিলেটে শুরু হবে দ্বিতীয় টেস্ট।
পাকিস্তানের বিপক্ষে জয়ের পর প্রশংসায় ভাসছে বাংলাদেশ ক্রিকেট দল। দাপুটে জয়ে দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজে ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে গেল নাজমুল হোসেন শান্তর নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ। শান্ত-মুমিনুল হক-মুশফিকুর রহিমদের দল এবার সুখবর পেল টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপেও।
পাকিস্তান কোনো ম্যাচ হারলেই সামাজিক মাধ্যমে রীতিমতো সমালোচনার ঝড় বইয়ে দেন কামরান আকমাল। দলকে নিয়ে এমন সব মন্তব্য করেন, তাতে মনে হতে পারে পাকিস্তানের চেয়ে বাজে দল হতেই পারে না। আজ মিরপুরে বাংলাদেশের কাছে হারের পর পাকিস্তানকে রীতিমতো ধুয়ে দিলেন কামরান।১ ঘণ্টা আগে
বাংলাদেশ দল পঞ্চম দিনে ঝুঁকি নেবে না—সালমান আলী আঘা গতকাল চতুর্থ দিনের খেলা শেষে সংবাদ সম্মেলনে এমন কথাই বলেছিলেন। কিন্তু সেই কথাকে ভুল প্রমাণ করল বাংলাদেশ। প্রথম তিন-চার দিনে যে গতিতে রান হয়েছে, তার চেয়ে দ্রুত গতিতে আজ পঞ্চম দিনে রান তুলে ইনিংস ঘোষণা করেছে বাংলাদেশ।৩ ঘণ্টা আগে
বোলিংয়ের সময় নাহিদকে খুব একটা পরামর্শ দেওয়া লাগেনি শান্তর, ‘আগে হয়তো একটু বেশি প্রয়োজন হতো এখন ধীরে ধীরে শিখছে, ধীরে ধীরে করছে। কারণ নিজের সঙ্গে নিজের বোঝাপড়া থেকে বল করা গুরুত্বপূর্ণ। যেটা ভবিষ্যতে কাজে দেবে এবং সে নিজে থেকে শিখবে।’৪ ঘণ্টা আগে