ভারত যা পারেনি, পাকিস্তানের সঙ্গে সেটাই করে দেখাল বাংলাদেশ

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ১২ মে ২০২৬, ২২: ০২
পাকিস্তানের বিপক্ষে হ্যাটট্রিক টেস্ট জিতেছে বাংলাদেশ। ছবি: বিসিবি

ভারত-পাকিস্তানের চিরপ্রতিদ্বন্দ্বিতা এখন অতীত। রাজনৈতিক বৈরিতায় দুই দলের দেখা হয় শুধু আইসিসি ইভেন্টে। মাঠের পারফরম্যান্সেও দেখা যায় না লড়াই। টেস্ট তো সুদূর অতীত। এবার ধুলো জমে যাওয়া স্মৃতির পাতা নেড়েচেড়ে দিল বাংলাদেশ। নাজমুল হোসেন শান্ত, মুমিনুল হকরা পেছনে ফেলে দিলেন ভারতকে।

টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের চার চক্রে ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ এখনো হয়নি। ক্রিকেটের রাজকীয় সংস্করণে দুই দলের খেলা হচ্ছে না ১৯ বছর ধরে। এই সুযোগ বাংলাদেশ কাজে লাগিয়েছে দারুণভাবে। টেস্টে পাকিস্তানকে টানা তিন ম্যাচে হারিয়েছে বাংলাদেশ। ভারত ঠিক এই জায়গাতেই পিছিয়ে। চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী পাকিস্তানের বিপক্ষে টানা তিন টেস্ট কখনোই জিততে পারেনি ভারত। যে ৯ টেস্ট ভারত জিতেছে, সেগুলো এসেছে বিচ্ছিন্নভাবে। এমনকি টানা দুই টেস্টও তারা জিততে পারেনি চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীদের বিপক্ষে।

২০১৩ সালের পর রাজনৈতিক বৈরিতায় ভারত-পাকিস্তান দ্বিপক্ষীয় সিরিজে মুখোমুখি হওয়ার সুযোগ পায় না। সবশেষ টেস্ট তারা খেলেছে ২০০৭ সালে। বেঙ্গালুরুতে ১৯ বছর আগে অনুষ্ঠিত সেই টেস্ট ড্র হয়েছিল। পরিসংখ্যানের বিচারেও ভারতের চেয়ে এগিয়ে পাকিস্তান। ১৯৫৩ থেকে শুরু করে ২০০৭ পর্যন্ত ৫৯ টেস্টে মুখোমুখি হয়েছে দুই দল। ভারত জিতেছে ৯ টেস্ট। পাকিস্তান ১২ টেস্টে জয় পেয়েছে। বাকি ৩৮ টেস্ট ড্র হয়েছে।

পাকিস্তানের বিপক্ষে টেস্টে বাংলাদেশ জয় পেতে শুরু করে ২০২৪ সাল থেকে। ওই বছর তাদের মাঠে বাংলাদেশ ২-০ ব্যবধানে টেস্ট সিরিজ জিতেছিল। আজ মিরপুরে পাকিস্তানকে ১০৪ রানে হারিয়েছে বাংলাদেশ। যদি দ্বিতীয় টেস্ট জেতে, তাহলে পাকিস্তানকে টানা দুবার টেস্ট সিরিজে ধবলধোলাইয়ের কীর্তি গড়বে বাংলাদেশ। ১৬ মে সিলেটে শুরু হবে দ্বিতীয় টেস্ট।

