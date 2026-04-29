নিউজিল্যান্ড সিরিজের মাঝে সুখবর পেলেন রানা-মোস্তাফিজরা

আপডেট : ২৯ এপ্রিল ২০২৬, ১৫: ৫৩
আইসিসি র‍্যাঙ্কিংয়ে এগিয়েছেন মোস্তাফিজ-রানা। ছবি: ফাইল ছবি

বাংলাদেশ-নিউজিল্যান্ড সিরিজ এখনো পুরোপুরি শেষ হয়নি। ওয়ানডে সিরিজ শেষে দুই দল খেলছে টি-টোয়েন্টি সিরিজ। এরই মধ্যে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থার (আইসিসি) কাছ থেকে সুখবর পেলেন নাহিদ রানা-মোস্তাফিজুর রহমানরা। র‍্যাঙ্কিংয়ে শুধুই এগিয়ে চলেছেন তাঁরা।

চট্টগ্রামের বীরশ্রেষ্ঠ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান স্টেডিয়ামে গত ২৩ এপ্রিল সিরিজ নির্ধারণী তৃতীয় ওয়ানডেতে নিউজিল্যান্ডকে ৫৫ রানে হারিয়ে সিরিজ জেতে বাংলাদেশ। স্বাগতিকদের ওয়ানডে সিরিজ জয়ের পর আজ সাপ্তাহিক র‍্যাঙ্কিং হালনাগাদ করেছে আইসিসি। ওয়ানডেতে বোলারদের র‍্যাঙ্কিংয়ে ১৬ ধাপ এগিয়ে ৪৮ নম্বরে উঠে এসেছেন রানা। বর্তমানে তাঁর রেটিং পয়েন্ট ৪৮১। নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজে ৮ উইকেট নিয়ে তিনি পেয়েছেন সিরিজসেরার পুরস্কার।

পায়ের অস্বস্তির কারণে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে সিরিজের প্রথম দুই ওয়ানডে খেলতে পারেননি মোস্তাফিজ। তৃতীয় ওয়ানডেতে ফিরেই ৫ উইকেট নিয়েছেন। সাদা বলের এই সংস্করণে এটা তাঁর ষষ্ঠবারের মতো এক ইনিংসে ৫ উইকেটের কীর্তি। আইসিসি আজ হালনাগাদ করার পর ওয়ানডেতে বোলারদের র‍্যাঙ্কিংয়ে ১৪ ধাপ এগিয়ে ৪১ নম্বরে উঠে এসেছেন বাংলাদেশের বাঁহাতি পেসার। বর্তমানে তাঁর রেটিং পয়েন্ট ৪৯৪।

মোস্তাফিজ-রানার মতো সুখবর পেয়েছেন শরীফুল ইসলাম, মেহেদী হাসান মিরাজ, নাজমুল হোসেন শান্তরাও। ওয়ানডেতে বোলারদের র‍্যাঙ্কিংয়ে ১১ ধাপ এগিয়ে এখন শরীফুল অবস্থান করছেন ২৮ নম্বরে। নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজে তিনি নিয়েছেন ৫ উইকেট। বর্তমানে তাঁর রেটিং পয়েন্ট ৫২৭। এই সিরিজে সর্বোচ্চ ১৫৫ রান করা শান্ত ওয়ানডে র‍্যাঙ্কিংয়ে এগিয়েছেন ১১ ধাপ। ৫৫৭ রেটিং পয়েন্ট নিয়ে র‍্যাঙ্কিংয়ের ৩২ নম্বর ব্যাটার তিনি। সিরিজ নির্ধারণী তৃতীয় ওয়ানডেতে সেঞ্চুরি করে পেয়েছেন ম্যাচসেরার পুরস্কারও।

ওয়ানডেতে ব্যাটারদের র‍্যাঙ্কিংয়ে ১৫ ধাপ এগিয়ে এখন ৬৫ নম্বরে লিটন দাস। তাঁর সতীর্থ মিরাজের উন্নতি হয়েছে অলরাউন্ডারদের র‍্যাঙ্কিংয়ে। এক ধাপ এগিয়ে এখন ওয়ানডে র‍্যাঙ্কিংয়ের তিন নম্বর অলরাউন্ডার মিরাজ। সমান ২৭৫ রেটিং নিয়ে যৌথভাবে অলরাউন্ডারদের র‍্যাঙ্কিংয়ে তিনে মিরাজ ও মোহাম্মদ নবি। মিরাজের নেতৃত্বে হ্যাটট্রিক ওয়ানডে সিরিজ জিতেছে বাংলাদেশ।

ওয়ানডেতে বোলারদের র‍্যাঙ্কিংয়ে আগের মতোই শীর্ষে আফগানিস্থানের লেগ স্পিনার রশিদ খান। তাঁর রেটিং পয়েন্ট ৭০৫। আর ৮১৫ রেটিং পয়েন্ট নিয়ে ওয়ানডেতে ব্যাটারদের র‍্যাঙ্কিংয়ে শীর্ষস্থান ধরে রেখেছেন ড্যারিল মিচেল। ৩২৯ রেটিং পয়েন্ট নিয়ে ওয়ানডে র‍্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষ অলরাউন্ডার আজমতউল্লাহ ওমরজাই।

খেলাক্রিকেটনিউজিল্যান্ড ক্রিকেটবাংলাদেশ ক্রিকেটবাংলাদেশ-নিউজিল্যান্ড সিরিজ
