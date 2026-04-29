ক্রিকেট খেলতে এসে তাস খেলছেন নিউজিল্যান্ডের ক্রিকেটাররা

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ২৯ এপ্রিল ২০২৬, ১৬: ১২
বৃষ্টিতে খেলা না হওয়ায় টিম হোটেলে অবসর সময় কাটাচ্ছেন নিউজিল্যান্ডের ক্রিকেটাররা। ছবি: নিউজিল্যান্ড ক্রিকেট

দেশের বিভিন্ন এলাকায় গত কয়েক দিন ধরে চলছে ঝুম বৃষ্টি। যার প্রভাব পড়েছে বাংলাদেশ-নিউজিল্যান্ড সিরিজের ওপরও। চট্টগ্রামের বীরশ্রেষ্ঠ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান স্টেডিয়ামে আজ দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি হওয়ার কথা থাকলেও ম্যাচ শুরুই করা যায়নি।

বেলা ২টায় শুরু হওয়ার কথা ছিল বাংলাদেশ-নিউজিল্যান্ড দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি। কিন্তু বন্দরনগরীতে মুষলধারে বৃষ্টির কারণে খেলা তো দূরে থাক, টসই হয়নি। ক্রিকেটারদের ব্যস্ত সময় কাটছে টিম হোটেলে। নিউজিল্যান্ডের ক্রিকেটাররা অবসর সময়ে এখন কী করছেন, সেটা নিজেদের অফিশিয়াল ফেসবুক পেজে পোস্ট করেছে নিউজিল্যান্ড ক্রিকেট (এনজেডসি)। কেউ তাস খেলছেন। কেউবা আবার কফি বানাচ্ছেন। কাউকে অনুশীলনও করতে দেখা গেছে। ক্যাপশনে এনজেডসি লিখেছে, ‘বৃষ্টির কারণে দেরি হচ্ছে।’

বেলা ৩টা ১০ মিনিটের খেলা শুরু হলে পুরো ২০ ওভারের ম্যাচই হবে। এই সময়ের মধ্যে খেলা শুরু না হলে ওভার কাটতে শুরু করবেন ম্যাচ কর্মকর্তারা। ম্যাচ হবে কী হবে না, এই সিদ্ধান্তের জন্য বিকেল ৪টা ৫০ মিনিট পর্যন্ত অপেক্ষা করা হবে। এই সময়ের মধ্যে খেলা শুরু করার মতো পরিস্থিতি তৈরি হলে উভয় দল ৫ ওভার করে খেলবে। অন্যথায় ম্যাচ পরিত্যক্ত হবে। ৪টা পর্যন্ত অবস্থার যেহেতু কোনো উন্নতি হয়নি, তাহলে আর খেলা হওয়ার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে।

সিরিজের প্রথম টি-টোয়েন্টিতে ৬ উইকেটে জিতে ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে বাংলাদেশ। আজ সিরিজ নিশ্চিতের সুযোগ লিটন দাসের দলের সামনে। বৃষ্টিতে ম্যাচ পরিত্যক্ত হলে সিরিজ জিততে তাকিয়ে থাকতে হবে তৃতীয় টি-টোয়েন্টির দিকে। মিরপুরে ২ মে হবে সিরিজের শেষ টি-টোয়েন্টি।

মূল বেতনের সমপরিমাণ উৎসাহ ভাতা পেতে যাচ্ছেন ব্যাংকাররা

নিউমার্কেট এলাকায় গুলিতে নিহত ব্যক্তি শীর্ষ সন্ত্রাসী ইমনের সহযোগী টিটন

নিউমার্কেট এলাকায় দুর্বৃত্তের গুলিতে এক ব্যক্তি নিহত

আমিরাতের ‘ওপেক’ ত্যাগ একটি বড় ঘটনা: বিবিসি

একতরফা বিজয় ঘোষণার পরিকল্পনা ট্রাম্পের, সম্ভাব্য ইরানি প্রতিক্রিয়া বিবেচনা করছে যুক্তরাষ্ট্র

এলাকার খবর
Loading...

অনিয়ম ও নীতিমালা লঙ্ঘনে অভিযুক্ত ২৩১১ সার ডিলার: কৃষিমন্ত্রী

এমন ম্যাচ কবে দেখেছিলেন আপনি

ফের কমল সোনা-রুপার দাম

এবার নিজের ছবিসংবলিত মার্কিন পাসপোর্ট বের করছেন ট্রাম্প

হাম পরিস্থিতি: টিকাদান ছাড়া পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে প্রস্তুতি কম

পিএসএল ফাইনালে রানাকে উড়িয়ে নিচ্ছে জালমি

নিউজিল্যান্ড সিরিজের মাঝে সুখবর পেলেন রানা-মোস্তাফিজরা

আতলেতিকোর দুর্গ ভাঙার চ্যালেঞ্জ আর্সেনালের

