বিগ ব্যাশের বর্ষসেরার পুরস্কার পেলেন রিশাদ

বিগ ব্যাশে নিজের অভিষেক মৌসুমটা রিশাদ হোসেনের হয়েছে মনে রাখার মতোই। লেগস্পিন ঘূর্ণিতে ব্যাটারদের বোকা বানিয়েছেন বারবার। বাংলাদেশের তরুণ লেগস্পিনার পেয়ে গেলেন বর্ষসেরা পুরস্কার।
হোবার্ট হারিকেন্সের বিগ ব্যাশের সেরা ক্রিকেটার নির্বাচিত হয়েছেন রিশাদ। বিগ ব্যাশের এই ফ্র্যাঞ্চাইজি আজ নিজেদের অফিশিয়াল ফেসবুক পেজে তাঁর ছবি পোস্ট করেছে। ক্যাপশনে হোবার্ট লিখেছে, ‘রিশাদ বিগ ব্যাশের বর্ষসেরা ক্রিকেটার নির্বাচিত হয়েছেন।’ বিগ ব্যাশ ২০২৫-২৬ মৌসুমের পারফরম্যান্সের স্বীকৃতি দিতে বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে পুরস্কার দিচ্ছে ক্রিকেট তাসমানিয়া। তাঁরই অংশ হিসেবে রিশাদ পেয়েছেন এই পুরস্কার। নারী বিগ ব্যাশে হোবার্টের সেরা ক্রিকেটার নির্বাচিত হয়েছেন ড্যানিয়েলি ওয়াট হজ।
রিশাদ ছাড়াও হোবার্ট হারিকেন্সের বর্ষসেরা বিগ ব্যাশের ক্রিকেটারের মনোনয়ন পেয়েছিলেন নাথান এলিস, ক্রিস জর্ডান এবং নিখিল চৌধুরী। সবাইকে ছাপিয়ে রিশাদ পেয়েছেন এই পুরস্কার। হোবার্ট বিগ ব্যাশের প্লে অফ থেকে বিদায় নিলেও নজরকাড়া বোলিং করেছেন। হোবার্টের বোলারদের মধ্যে সর্বোচ্চ উইকেট তাঁর। ১১ ইনিংসে বোলিং করে ১৫ উইকেট নেন তিনি। ইকোনমি ও বোলিং গড় ৭.৮২ ও ২০.৮৬। ২৬ রানে ৩ উইকেটই তাঁর ক্যারিয়ারসেরা বোলিং।
২০২৪-২৫ মৌসুমের বিগ ব্যাশেও রিশাদের খেলার কথা ছিল হোবার্ট হারিকেন্সে। কিন্তু ২০২৪ সালের ডিসেম্বরে বাংলাদেশ-ওয়েস্ট ইন্ডিজ টি-টোয়েন্টি সিরিজ ছিল। সবশেষ ২০২৫-২৬ মৌসুমে তাঁর পারফরম্যান্সে সতীর্থদের পাশাপাশি রিকি পন্টিংও প্রশংসা করেছেন। আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে ২০২৩ সাল থেকে এখন পর্যন্ত ৫৫ ম্যাচে ৮.১২ ইকোনমিতে নিয়েছেন ৭১ উইকেট।
পাকিস্তান সুপার লিগে (পিএসএল) নিজেদের অভিষেক মৌসুমের শুরুটা মোটেও ভালো যাচ্ছে না পিন্ডিজের। টানা তিন ম্যাচে হেরে গেছে তারা। চতুর্থ ম্যাচে আজ মুলতান সুলতান্সের বিপক্ষে মাঠে নামবে পিন্ডিজ। এ ছাড়া আজ মাঠে গড়াবে ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগের (আইপিএল) ম্যাচ। একনজরে আজকের টিভি সূচি।২ মিনিট আগে
বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) নির্বাচনের স্বচ্ছতা নিয়ে প্রশ্ন উঠার পর থেকেই সব জটিলতার সূত্রপাত। এই ইস্যুতে গত কয়েক মাসে টালমাটাল দেশের ক্রিকেটাঙ্গন। বিসিবির সঙ্গে ক্লাব কর্তাদের দ্বিমতের জেরে এই মৌসুমে এখন পর্যন্ত কোনো লিগই মাঠে গড়ায়নি।৩৩ মিনিট আগে
ফোনের ওপাশ থেকে অম্ল-মধুর অভিজ্ঞতাই শোনালেন সুলিভান ব্রাদার্সের নানি সুলতানা আলম। গতকাল রাতের আগপর্যন্ত দুই নাতি ডেকলান সুলিভান ও রোনান সুলিভানের সঙ্গে দেখাই করতে পারেননি। শিকড় যে তাঁকে দিয়েই বোনা।১ ঘণ্টা আগে
কোচিং নিয়ে তাঁর আগ্রহ অনেক দিনের। খেলা ছাড়ার পর বিসিবির দরজা তাঁর জন্য একপ্রকার বন্ধ হয়ে যায়। অবশেষে বিসিবির বিশেষজ্ঞ স্পিন বোলিং কোচ হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন মোহাম্মদ রফিক। যেখানে তিনি কাজ করবেন অভিজ্ঞ ও উঠতি স্পিনারদের সঙ্গে।১ ঘণ্টা আগে