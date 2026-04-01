Ajker Patrika
ক্রিকেট

বিগ ব্যাশের বর্ষসেরার পুরস্কার পেলেন রিশাদ

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ০১ এপ্রিল ২০২৬, ১৭: ২৫
বিগ ব্যাশের বর্ষসেরার পুরস্কার পেলেন রিশাদ
হোবার্ট হারিকেন্সের বর্ষসেরা ক্রিকেটারের পুরস্কার পেয়েছেন রিশাদ হোসেন। ছবি: ফাইল ছবি

বিগ ব্যাশে নিজের অভিষেক মৌসুমটা রিশাদ হোসেনের হয়েছে মনে রাখার মতোই। লেগস্পিন ঘূর্ণিতে ব্যাটারদের বোকা বানিয়েছেন বারবার। বাংলাদেশের তরুণ লেগস্পিনার পেয়ে গেলেন বর্ষসেরা পুরস্কার।

হোবার্ট হারিকেন্সের বিগ ব্যাশের সেরা ক্রিকেটার নির্বাচিত হয়েছেন রিশাদ। বিগ ব্যাশের এই ফ্র্যাঞ্চাইজি আজ নিজেদের অফিশিয়াল ফেসবুক পেজে তাঁর ছবি পোস্ট করেছে। ক্যাপশনে হোবার্ট লিখেছে, ‘রিশাদ বিগ ব্যাশের বর্ষসেরা ক্রিকেটার নির্বাচিত হয়েছেন।’ বিগ ব্যাশ ২০২৫-২৬ মৌসুমের পারফরম্যান্সের স্বীকৃতি দিতে বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে পুরস্কার দিচ্ছে ক্রিকেট তাসমানিয়া। তাঁরই অংশ হিসেবে রিশাদ পেয়েছেন এই পুরস্কার। নারী বিগ ব্যাশে হোবার্টের সেরা ক্রিকেটার নির্বাচিত হয়েছেন ড্যানিয়েলি ওয়াট হজ।

রিশাদ ছাড়াও হোবার্ট হারিকেন্সের বর্ষসেরা বিগ ব্যাশের ক্রিকেটারের মনোনয়ন পেয়েছিলেন নাথান এলিস, ক্রিস জর্ডান এবং নিখিল চৌধুরী। সবাইকে ছাপিয়ে রিশাদ পেয়েছেন এই পুরস্কার। হোবার্ট বিগ ব্যাশের প্লে অফ থেকে বিদায় নিলেও নজরকাড়া বোলিং করেছেন। হোবার্টের বোলারদের মধ্যে সর্বোচ্চ উইকেট তাঁর। ১১ ইনিংসে বোলিং করে ১৫ উইকেট নেন তিনি। ইকোনমি ও বোলিং গড় ৭.৮২ ও ২০.৮৬। ২৬ রানে ৩ উইকেটই তাঁর ক্যারিয়ারসেরা বোলিং।

২০২৪-২৫ মৌসুমের বিগ ব্যাশেও রিশাদের খেলার কথা ছিল হোবার্ট হারিকেন্সে। কিন্তু ২০২৪ সালের ডিসেম্বরে বাংলাদেশ-ওয়েস্ট ইন্ডিজ টি-টোয়েন্টি সিরিজ ছিল। সবশেষ ২০২৫-২৬ মৌসুমে তাঁর পারফরম্যান্সে সতীর্থদের পাশাপাশি রিকি পন্টিংও প্রশংসা করেছেন। আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে ২০২৩ সাল থেকে এখন পর্যন্ত ৫৫ ম্যাচে ৮.১২ ইকোনমিতে নিয়েছেন ৭১ উইকেট।

যশোর: কৌশলে সরকারি গাছ নিধন, নেই তদারকি

যশোর: কৌশলে সরকারি গাছ নিধন, নেই তদারকি

অবৈধ দখল উচ্ছেদে দর বেড়েছে ফুটপাতের

অবৈধ দখল উচ্ছেদে দর বেড়েছে ফুটপাতের

পৌনে ৪ হাজার কোটির প্রকল্প সীমান্ত সড়কে

পৌনে ৪ হাজার কোটির প্রকল্প সীমান্ত সড়কে

সরকারি কর্মচারীদের আন্দোলন ঠেকাতে আইন পাস, 'অসদাচরণে' কঠোর শাস্তির বিধান

সরকারি কর্মচারীদের আন্দোলন ঠেকাতে আইন পাস, ‘অসদাচরণে’ কঠোর শাস্তির বিধান

৭ দিনের মধ্যে সরাতে হবে অবৈধ নাইট কোচ কাউন্টার

৭ দিনের মধ্যে সরাতে হবে অবৈধ নাইট কোচ কাউন্টার

