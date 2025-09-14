‘পাকিস্তান খেলে কাদামাটিতে, আর ভারত খেলে আকাশে’

ক্রীড়া ডেস্ক
ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ নিয়ে মাঠের বাইরে কথার লড়াই চলে সমানে সমান। এবার সেই লড়াইয়ে যোগ দিলেন ভারতের সাবেক ক্রিকেটার যুবরাজ সিংয়ের বাবা যোগরাজ সিং। তাঁর মতে, ভারতের সঙ্গে পাকিস্তানের কোনো তুলনাই হয় না।
এশিয়া কাপে কাল দুবাই আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে লড়বে ভারত-পাকিস্তান। দুই দলই টুর্নামেন্টের শুরুটা করেছে দুর্দান্ত জয়ে। তবু ভারতকে ফেবারিট ধরছেন অনেকেই। সেই তালিকার বাইরে নন ভারতের হয়ে একটি টেস্ট খেলা যোগরাজ। ভারতীয় বার্তা সংস্থা এএনআইকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, ‘ভারতের সঙ্গে পাকিস্তানের কোনো তুলনা হয় না। সেটা সম্ভবও নয়। কারণ তারা (পাকিস্তান) মাটিতে খেলে এবং আকাশে ক্রিকেট খেলে থাকি। আকাশ ও মাটি কখনো একত্রিত হয়। তা সম্ভবও না।’
১৯৯২ বিশ্বকাপে ইমরান খানের নেতৃত্বে বিশ্বকাপ জিতেছিল পাকিস্তান। ৮০-৯০ এর দশকে ভারতের বিপক্ষে দাপটও দেখায় তারা। তাই বর্তমানে পাকিস্তানে ইমরান খানের মতো কাউকে দরকার। এমনটাই মনে করেন যোগরাজ তিনি বলেন, ‘আমার মনে হয় পাকিস্তানের উচিত নিজেদের দল গড়ে তোলা এবং নিজেদের খেলোয়াড়দের উন্নত করা। যেমনটা আমরা আমাদের খেলোয়াড়দের নিয়ে ভাবি, পাকিস্তানেরও সেভাবে ভাবা উচিত। ইমরান খান এমন খেলোয়াড়দের নিয়ে এসেছিলেন যারা অর্থ সংকটে ভুগছিল। তাদের পাশে দাঁড়িয়ে উৎসাহ দিয়েছিলেন তিনি। সেই কারণেই পাকিস্তান বিশ্বকাপ জিতেছিল। পাকিস্তানের এখন ইমরান খানের মতো চিন্তাধারার মানুষ দরকার।’
টি-টোয়েন্টিতে মুখোমুখি লড়াইয়ে ১৩ বারের দেখায় ৯ বার জিতেছে ভারত। আর ৩ বার জিতেছে পাকিস্তান। কাল সংখ্যাটা কে এগিয়ে নেয় সেটাই দেখার পালা।
প্রথম ৫ ওভারে বাংলাদেশের রান ৩ উইকেট ১৬। প্রথম পাঁচ ওভারে শ্রীলঙ্কা তুলেছে ১ উইকেটে ৫৫। প্রথম ১০ ওভারে দুই দলের স্কোর যথাক্রমে—৫৪ / ৫ ও ১০৭ /১। এরপর ম্যাচে কারা জিততে যাচ্ছে—সেটি বোঝায় যাচ্ছিল। দেখার ছিল একটাই, কত ব্যবধানে হারে বাংলাদেশ, কত ব্যবধানে জেতে শ্রীলঙ্কা।১ ঘণ্টা আগে
ইনিংসের ১৪ তম বলে ফ্লিক করে সিঙ্গেল নিলেন লিটন দাস। ধারাভাষ্যকক্ষ থেকে ভেসে এল অবশেষে রানের দেখা পেল বাংলাদেশ। আগের ১৩টি বলে যা হয়েছে তা এক অর্থ দুঃস্বপ্ন বলাই ভালো। সেই দুঃস্বপ্নের রেশ থেকে যায় শেষ পর্যন্ত। জাকের আলী ও শামীম পাটোয়ারীর মান বাঁচানো জুটিতে শ্রীলঙ্কাকে ১৪০ রানের লক্ষ্য দিয়েছে বাংলাদেশ।৩ ঘণ্টা আগে
টি-টোয়েন্টিতে ডট খেলাটা অনেকটা অপরাধের শামিল। বাংলাদেশের অপরাধের পাল্লাটা অবশ্য বেশ ভারী বলা যায়। আজ যা হলো তা ছাপিয়ে গেল আগের সবকিছুকেই। শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে এশিয়া কাপের ম্যাচে ১৩ বল পর্যন্ত কোনো রানই তুলতে পারেনি লিটন দাসের দল। উল্টো হারাতে হয়েছে দুই উইকেট।৩ ঘণ্টা আগে
