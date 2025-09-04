ফিল্ডিংয়ে বাজে দল পাকিস্তান

ক্রীড়া ডেস্ক
আর কয়েক দিন পরই এশিয়া কাপ। ৯ সেপ্টেম্বর আফগানিস্তান-হংকং ম্যাচ দিয়ে শুরু হতে যাওয়া এই টুর্নামেন্টের আগে একটা বাজে খবরই শুনল পাকিস্তান—ফিল্ডিংয়ে বিশ্বের বাজে দলগুলোর একটি তারা।
২০২৪ সালের শুরু থেকে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে বিভিন্ন দলের ফিল্ডিং নিয়ে ‘ক্রিকবাজ’-এর এক সমীক্ষায় উঠে এসেছে, এই সময়ে ৪৮টি ক্যাচ ছেড়েছে তারা, রানআউটের সুযোগ নষ্ট করেছে ৯৮টি। ক্রিকেট ওয়েবসাইটটির তথ্যানুযায়ী, তাদের ক্যাচিং দক্ষতা ৮১.৪%, আইসিসির পূর্ণ ১২টি সদস্যে দেশের মধ্যে আয়ারল্যান্ডের সঙ্গে যৌথভাবে অষ্টম। ৪১টি দলের মধ্যে ক্যাচ মিস এবং রানআউটের সুযোগ হাত ছাড়া করায় পাকিস্তানই শীর্ষে। আর মিসফিল্ডিংয়ে সালমান আলী আগাদের অবস্থান দুয়ে। ৯০টি মিসফিল্ডিং করে শীর্ষে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। এ সময়ে পাকিস্তান মিসফিল্ডের ঘটনা ঘটিয়েছে ৮৯ বার।
আরব আমিরাতে চলতি তিন জাতি ত্রিদেশীয় সিরিজের আফগানিস্তানের বিপক্ষে দ্বিতীয় দেখায় হেরেছে পাকিস্তান। এই হারের পেছনেও ভূমিকা ছিল পাকিস্তানি ক্রিকেটারদের বাজে ফিল্ডিংয়ের।
কোর্টের বাইরে তাঁরা ভালো বন্ধু। বলা হচ্ছে ইয়ানিক সিনার ও লরোঞ্জো মুসেত্তির কথা। ডেভিস কাপের ইতালিয়ান দলে তাঁরা সতীর্থও। কিন্তু পেশাদার সার্কিটে মুখোমুখি হলে সেই বন্ধুতার কথা ভুলে যান সিনার। রুদ্ররূপ নিয়ে আবির্ভূত হন কোর্টে। যেমনটা হলেন গতকাল ইউএস ওপেনের সেমিফাইনালে। ৬-১, ৬-৪, ৬-২ গেমে হারিয়ে দিলেন২৩ মিনিট আগে
ফল অনুমিতই ছিল যেন। ক্রিকেটার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের (কোয়াব) সভাপতি পদে বড় ব্যবধানে জিতলেন মোহাম্মদ মিঠুন। দুই ঘণ্টার ভোটাভুটিতে প্রতিদ্বন্দ্বী সেলিম শাহেদকে বিপুল ব্যবধানে হারিয়ে তিনি নির্বাচিত হয়েছেন কোয়াবের নতুন সভাপতি হিসেবে।৪ ঘণ্টা আগে
সন্তানসম্ভবা স্ত্রীর পাশে থাকতে সদ্য সমাপ্ত নেদারল্যান্ডস সিরিজ থেকে ছুটি নিয়েছিলেন মেহেদী হাসান মিরাজ। বাংলাদেশ ওয়ানডে অধিনায়ক সুখবরটি পেয়েছেন আজ দুপুরে। কন্যাসন্তানের বাবা হয়েছেন মিরাজ।৫ ঘণ্টা আগে
এশিয়া কাপ হকিতে ষষ্ঠ স্থান নিশ্চিত করেছে বাংলাদেশ। আজ স্থান নির্ধারণী ম্যাচে আশরাফুল-রাকিবুলরা ৫-১ গোলে কাজাখস্তানকে হারিয়ে দিয়েছে। জোড়া গোল করেছেন আশরাফুল ইসলাম ও রোমান সরকার।৬ ঘণ্টা আগে