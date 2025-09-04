Ajker Patrika
> খেলা
> ক্রিকেট

ফিল্ডিংয়ে বাজে দল পাকিস্তান

ক্রীড়া ডেস্ক    
পাকিস্তান ক্রিকেট দল। ফাইল ছবি
পাকিস্তান ক্রিকেট দল। ফাইল ছবি

আর কয়েক দিন পরই এশিয়া কাপ। ৯ সেপ্টেম্বর আফগানিস্তান-হংকং ম্যাচ দিয়ে শুরু হতে যাওয়া এই টুর্নামেন্টের আগে একটা বাজে খবরই শুনল পাকিস্তান—ফিল্ডিংয়ে বিশ্বের বাজে দলগুলোর একটি তারা।

২০২৪ সালের শুরু থেকে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে বিভিন্ন দলের ফিল্ডিং নিয়ে ‘ক্রিকবাজ’-এর এক সমীক্ষায় উঠে এসেছে, এই সময়ে ৪৮টি ক্যাচ ছেড়েছে তারা, রানআউটের সুযোগ নষ্ট করেছে ৯৮টি। ক্রিকেট ওয়েবসাইটটির তথ্যানুযায়ী, তাদের ক্যাচিং দক্ষতা ৮১.৪%, আইসিসির পূর্ণ ১২টি সদস্যে দেশের মধ্যে আয়ারল্যান্ডের সঙ্গে যৌথভাবে অষ্টম। ৪১টি দলের মধ্যে ক্যাচ মিস এবং রানআউটের সুযোগ হাত ছাড়া করায় পাকিস্তানই শীর্ষে। আর মিসফিল্ডিংয়ে সালমান আলী আগাদের অবস্থান দুয়ে। ৯০টি মিসফিল্ডিং করে শীর্ষে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। এ সময়ে পাকিস্তান মিসফিল্ডের ঘটনা ঘটিয়েছে ৮৯ বার।

আরব আমিরাতে চলতি তিন জাতি ত্রিদেশীয় সিরিজের আফগানিস্তানের বিপক্ষে দ্বিতীয় দেখায় হেরেছে পাকিস্তান। এই হারের পেছনেও ভূমিকা ছিল পাকিস্তানি ক্রিকেটারদের বাজে ফিল্ডিংয়ের।

বিষয়:

খেলাএশিয়া কাপক্রিকেট
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

কক্সবাজার সৈকতের ঝাউবনে মিলল সাংবাদিকের ঝুলন্ত মরদেহ

কক্সবাজার সৈকতের ঝাউবনে মিলল সাংবাদিকের ঝুলন্ত মরদেহ

বিমানযাত্রায় কালো স্যুটকেস নেবেন কি না

বিমানযাত্রায় কালো স্যুটকেস নেবেন কি না

বাংলাদেশ কি প্রতিবাদ জানাবে না

বাংলাদেশ কি প্রতিবাদ জানাবে না

ভবন সওজের জমিতে, হবে বিএনপি কার্যালয়

ভবন সওজের জমিতে, হবে বিএনপি কার্যালয়

‘পানি ঢেলে জ্ঞান ফিরিয়ে আবার চলত নির্যাতন’

‘পানি ঢেলে জ্ঞান ফিরিয়ে আবার চলত নির্যাতন’

সম্পর্কিত

ইয়ানিক সিনারের টানা ‘পঞ্চম’

ইয়ানিক সিনারের টানা ‘পঞ্চম’

ফিল্ডিংয়ে বাজে দল পাকিস্তান

ফিল্ডিংয়ে বাজে দল পাকিস্তান

বিপুল ভোটে জয়ী মিঠুন, কোয়াবের কাছে তামিমের চাওয়া

বিপুল ভোটে জয়ী মিঠুন, কোয়াবের কাছে তামিমের চাওয়া

কন্যাসন্তানের বাবা হলেন মিরাজ

কন্যাসন্তানের বাবা হলেন মিরাজ