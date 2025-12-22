অধিনায়কের নাম জানাল রাজশাহী ওয়ারিয়র্স

ক্রীড়া ডেস্ক
২০২৬ বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগে (বিপিএল) রাজশাহী ওয়ারিয়র্সের অধিনায়ক কে হবেন সেটা নিয়ে ভক্তদের কৌতুহলের কমতি ছিল না। অবশেষে সব কৌতুহল দূর করল পদ্মাপাড়ের ফ্র্যাঞ্চাইজিটি। নাজমুল হোসেন শান্তর কাঁধে নেতৃত্বের গুরু দায়িত্ব তুলে দিয়েছে রাজশাহী। ফেসবুক পোস্টে দলটি বিষয়টি নিশ্চিত করেছে।
নিজেদের অফিসিয়াল ফেসবুক পেজে শান্তকে নিয়ে ২১ সেকেন্ডের একটি ভিডিও পোস্ট করেছে রাজশাহী। ক্যাপশনে লিখেছে, ‘নাজমুল হোসেন শান্তকে রাজশাহী ওয়ারিয়র্সের অধিনায়কের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। তাঁর দৃঢ় নেতৃত্বে রাজশাহী আত্মবিশ্বাস, শৃঙ্খলা এবং জয়ের দিকে মনোযোগ রেখে সামনে এগিয়ে যাবে। আমাদের অধিনায়ক আমাদের গর্ব।’
শান্ত ছাড়াও রাজশাহীর স্কোয়াডে আছেন মুশফিকুর রহিম, আকবর আলীদের মতো ক্রিকেটার। তাই ফ্র্যাঞ্চাইজিটর নেতৃত্বভার কে পাবেন সেটা জানতে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিল ভক্তরা। অবশেষে বিপিএল শুরুর চার দিন আগে অধিনায়কের নাম জানাল রাজশাহী। দলটির কোচের দায়িত্বে আছেন হান্নান সরকার।
সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে আগামী ২৬ ডিসেম্বর বিপিএল শুরু হবে। উদ্বোধনী ম্যাচে স্বাগতিক সিলেট স্ট্রাইকার্সের বিপক্ষে খেলতে নামবে শান্তরা। টুর্নামেন্ট সামনে রেখে এরই মধ্যে অনুশীলন শুরু করেছে দলটি। আগামীকাল বিকেলে সিলেট যাওয়ার কথা রয়েছে রাজশাহীর ক্রিকেটারদের।
একনজরে রাজশাহীর স্কোয়াড: নাজমুল হোসেন শান্ত, মুশফিকুর রহিম, আকবর আলী, তানজিদ হাসান তামিম, মোহাম্মদ নওয়াজ, সাহেবজাদা ফারহান, তানজিম হাসান সাকিব, ইয়াসির আলী চৌধুরী, রিপন মণ্ডল, জিসান আলম, হাসান মুরাদ, আব্দুল গাফফার সাকলাইন, এসএম মেহরোব হাসান, রবিউল হক, শাখির এইচ শুভ্র, ওয়াসি সিদ্দিক, মোহাম্মদ রুবেল, দুশান হেমন্ত, জাহানদাদ খান, হুসাইন তালাত, সন্দীপ লামিচানে, বিনুরা ফার্নান্দো।
২০২৬ বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগে (বিপিএল) রাজশাহী ওয়ারিয়র্সের অধিনায়ক কে হবেন সেটা নিয়ে ভক্তদের কৌতুহলের কমতি ছিল না। অবশেষে সব কৌতুহল দূর করল পদ্মাপাড়ের ফ্র্যাঞ্চাইজিটি। নাজমুল হোসেন শান্তর কাঁধে নেতৃত্বের গুরু দায়িত্ব তুলে দিয়েছে রাজশাহী। ফেসবুক পোস্টে দলটি বিষয়টি নিশ্চিত করেছে।
নিজেদের অফিসিয়াল ফেসবুক পেজে শান্তকে নিয়ে ২১ সেকেন্ডের একটি ভিডিও পোস্ট করেছে রাজশাহী। ক্যাপশনে লিখেছে, ‘নাজমুল হোসেন শান্তকে রাজশাহী ওয়ারিয়র্সের অধিনায়কের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। তাঁর দৃঢ় নেতৃত্বে রাজশাহী আত্মবিশ্বাস, শৃঙ্খলা এবং জয়ের দিকে মনোযোগ রেখে সামনে এগিয়ে যাবে। আমাদের অধিনায়ক আমাদের গর্ব।’
শান্ত ছাড়াও রাজশাহীর স্কোয়াডে আছেন মুশফিকুর রহিম, আকবর আলীদের মতো ক্রিকেটার। তাই ফ্র্যাঞ্চাইজিটর নেতৃত্বভার কে পাবেন সেটা জানতে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিল ভক্তরা। অবশেষে বিপিএল শুরুর চার দিন আগে অধিনায়কের নাম জানাল রাজশাহী। দলটির কোচের দায়িত্বে আছেন হান্নান সরকার।
সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে আগামী ২৬ ডিসেম্বর বিপিএল শুরু হবে। উদ্বোধনী ম্যাচে স্বাগতিক সিলেট স্ট্রাইকার্সের বিপক্ষে খেলতে নামবে শান্তরা। টুর্নামেন্ট সামনে রেখে এরই মধ্যে অনুশীলন শুরু করেছে দলটি। আগামীকাল বিকেলে সিলেট যাওয়ার কথা রয়েছে রাজশাহীর ক্রিকেটারদের।
একনজরে রাজশাহীর স্কোয়াড: নাজমুল হোসেন শান্ত, মুশফিকুর রহিম, আকবর আলী, তানজিদ হাসান তামিম, মোহাম্মদ নওয়াজ, সাহেবজাদা ফারহান, তানজিম হাসান সাকিব, ইয়াসির আলী চৌধুরী, রিপন মণ্ডল, জিসান আলম, হাসান মুরাদ, আব্দুল গাফফার সাকলাইন, এসএম মেহরোব হাসান, রবিউল হক, শাখির এইচ শুভ্র, ওয়াসি সিদ্দিক, মোহাম্মদ রুবেল, দুশান হেমন্ত, জাহানদাদ খান, হুসাইন তালাত, সন্দীপ লামিচানে, বিনুরা ফার্নান্দো।
অ্যাশেজে মাঠের লড়াইয়ে অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে পেরে উঠছে না ইংল্যান্ড। কিন্তু প্রায় দেড়শ বছর ব্যাপী এই টেস্ট সিরিজে আলাপ-আলোচনা না থেকে কি পারে! দুই দলের মাঠের পারফরম্যান্স ছাপিয়ে প্রশ্ন উঠেছে আম্পায়ারিং নিয়ে। অস্ট্রেলিয়ার বাঁহাতি পেসার মিচেল স্টার্ক আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থাকে (আইসিসি) খোঁচা মেরেছেন।১ ঘণ্টা আগে
আইএল টি-টোয়েন্টিতে প্রথম ৩ ম্যাচে ৪ উইকেট নিলেও রান খরচের দিক থেকে উদার ছিলেন তাসকিন আহমেদ। চতুর্থ ম্যাচে দুর্দান্ত বোলিং করেছেন এই গতি তারকা। ডেজার্ট ভাইপার্সের বিপক্ষে ৪ ওভারে ২০ রান দিয়ে নেন ২ উইকেট। আজ শারজার প্রতিপক্ষ আবুধাবি নাইট রাইডার্স।২ ঘণ্টা আগে
প্রথমবারের মতো বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগে (বিপিএল) নাম লিখিয়েছে নোয়াখালী এক্সপ্রেস। নিজেদের প্রথম পর্বেই শিরোপার লড়াইয়ে নামতে প্রস্তুত তারা। সেই লক্ষ্যে স্কোয়াডে দারুণ সব ক্রিকেটার ভেড়াচ্ছে তারা। সবশেষ সেদিকুল্লাহ আতালকে দলে নিয়েছে নোয়াখালী।২ ঘণ্টা আগে
সেভিয়াকে ২-০ গোলে হারিয়ে বার্সেলোনার সঙ্গে পয়েন্টের ব্যবধান ১-এ নামিয়ে এনেছিল রিয়াল মাদ্রিদ। কিন্তু এক দিন যেতেই লা লিগায় চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীদের সঙ্গে ব্যবধান ফের চারে নিয়ে গেছে কাতালানরা।৪ ঘণ্টা আগে
ক্রীড়া ডেস্ক
অ্যাশেজে মাঠের লড়াইয়ে অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে পেরে উঠছে না ইংল্যান্ড। কিন্তু প্রায় দেড়শ বছর ব্যাপী এই টেস্ট সিরিজে আলাপ-আলোচনা না থেকে কি পারে! দুই দলের মাঠের পারফরম্যান্স ছাপিয়ে প্রশ্ন উঠেছে আম্পায়ারিং নিয়ে। অস্ট্রেলিয়ার বাঁহাতি পেসার মিচেল স্টার্ক আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থাকে (আইসিসি) খোঁচা মেরেছেন।
আম্পায়ারের সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ জানাতে ডিসিশন রিভিউ সিস্টেম (ডিআরএস) চালু হয়েছে অনেক আগেই। ডিআরএসের এই সিস্টেমে স্নিকোমিটার, আল্ট্রা এজ নামে দুটি পদ্ধতি ব্যবহার করে থাকে আইসিসি। কোন সিরিজে কোনটি ব্যবহার করা হবে, আয়োজক ক্রিকেট বোর্ডের ওপর নির্ভর করে। ২০২৫-২৬ মৌসুমের অ্যাশেজে স্বাগতিক অস্ট্রেলিয়া স্নিকোমিটার দিয়ে কাজ চালাচ্ছে। তবে অ্যাডিলেডে সিরিজের তৃতীয় টেস্টে স্নিকোমিটার বেশির ভাগ সময় ঠিকভাবে কাজ করেনি। সিস্টেমে গলদ থাকার কারণে বেশ কিছু সিদ্ধান্ত উল্টাপাল্টা হয়েছে।
অ্যাডিলেডে গতকাল পাঁচ দিনে শেষ হওয়া অ্যাশেজের তৃতীয় টেস্টের পর স্নিকোমিটার প্রযুক্তির কার্যকারিতা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। আইসিসির উদ্দেশে স্টার্ক বলেন, ‘সব দেশে একই ধরনের প্রযুক্তির ব্যবস্থা করা উচিত ও আইসিসি সেটা তত্ত্বাবধান করবে। স্নিকোর উল্টাপাল্টা আচরণ সত্যিই হতাশাজনক। দর্শক থেকে শুরু করে ম্যাচ কর্মকর্তা, সম্প্রচারক সবার জন্যই ঝামেলা। ম্যাচ কর্মকর্তারাও তো স্নিকোমিটার ব্যবহার করেন। এটার খরচ কেন আইসিসি বহন করবে না?’
অ্যাডিলেডে ক্যারি গত ১৭ ডিসেম্বর অ্যাডিলেড টেস্টের প্রথম দিনে ৭২ রানে আউট হতে পারতেন ক্যারি। ইনিংসের ৬৩তম ওভারের প্রথম বলে ক্যারির বিপক্ষে কট বিহাইন্ডের আবেদন করেন ইংলিশ পেসার জশ টাঙ। আম্পায়ার আউট না দেওয়ায় রিভিউ নেন ইংল্যান্ড অধিনায়ক বেন স্টোকস। স্পাইক ধরা পড়ার পরও ক্যারিকে আউট ঘোষণা করা হয়নি। ৭২ রানে বেঁচে যাওয়া ক্যারি তৃতীয় টেস্ট সেঞ্চুরি তুলে নিয়েছেন। ১৪৩ বলে ৮ চার ও ১ ছক্কায় অজি উইকেটরক্ষক ব্যাটার ১০৬ রান করেছেন। পরের দিন (দ্বিতীয় দিন) ইংল্যান্ডের উইকেটরক্ষক ব্যাটার জেমি স্মিথের বিপক্ষে ডিআরএস প্রযুক্তি দুইবার ভুল ডিসিশন দিয়েছে।
টানা দুই দিন স্নিকোমিটার প্রযুক্তি কাজ না করায় স্টার্ক তৎক্ষণাৎ ক্ষোভ ঝেড়েছিলেন। অস্ট্রেলিয়ার বাঁহাতি পেসার বলেছিলেন, ‘স্নিকোমিটার বাদ দেওয়া উচিত। সবচেয়ে বাজে প্রযুক্তি এটা। আগের দিনও তারা ভুল করেছে। আজ তারা আরেকটা ভুল করল।’ তাঁর এই কথা রেকর্ড হয়েছিল স্টাম্প মাইকে। টানা পাঁচবার আইসিসির বর্ষসেরা আম্পায়ারের পুরস্কার পাওয়া সাইমন টফেল তখন বলেছিলেন, ‘আম্পায়ারকে নিরপেক্ষ সিদ্ধান্ত নিতে দেখতে চাই। প্রযুক্তি অবশ্যই পাশে থাকবে। প্রযুক্তির মাধ্যমে তো সবকিছু বদলে ফেলা যাবে না।’ টফেলের মতে দুই বছর আগে আম্পায়ারের ‘সফট সিগনাল’-এর নিয়ম উঠিয়ে দিয়েই আইসিসি ভুলটা করেছে।
পার্থ, ব্রিসবেনে সিরিজের প্রথম দুই টেস্টেই ৮ উইকেটে হেরেছে ইংল্যান্ড। পার্থে সিরিজের প্রথম টেস্ট শেষ হয়েছে দুই দিনে। ব্রিসবেনে গোলাপি বলে হওয়া অ্যাশেজের দ্বিতীয় টেস্টের স্থায়িত্ব ছিল চার দিন। অ্যাডিলেডে সিরিজের তৃতীয় টেস্ট পাঁচ দিনে গড়িয়েছে ও অস্ট্রেলিয়া ৮২ রানে জিতে দুই ম্যাচ হাতে রেখেই অ্যাশেজ জিতেছে। ২৬ ডিসেম্বর মেলবোর্নে শুরু হবে চতুর্থ টেস্ট। এই টেস্ট বক্সিং ডে টেস্ট নামে পরিচিত। নতুন বছরের ৩ জানুয়ারি মাঠে গড়াবে অ্যাশেজের পঞ্চম তথা শেষ টেস্ট।
অ্যাশেজে মাঠের লড়াইয়ে অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে পেরে উঠছে না ইংল্যান্ড। কিন্তু প্রায় দেড়শ বছর ব্যাপী এই টেস্ট সিরিজে আলাপ-আলোচনা না থেকে কি পারে! দুই দলের মাঠের পারফরম্যান্স ছাপিয়ে প্রশ্ন উঠেছে আম্পায়ারিং নিয়ে। অস্ট্রেলিয়ার বাঁহাতি পেসার মিচেল স্টার্ক আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থাকে (আইসিসি) খোঁচা মেরেছেন।
আম্পায়ারের সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ জানাতে ডিসিশন রিভিউ সিস্টেম (ডিআরএস) চালু হয়েছে অনেক আগেই। ডিআরএসের এই সিস্টেমে স্নিকোমিটার, আল্ট্রা এজ নামে দুটি পদ্ধতি ব্যবহার করে থাকে আইসিসি। কোন সিরিজে কোনটি ব্যবহার করা হবে, আয়োজক ক্রিকেট বোর্ডের ওপর নির্ভর করে। ২০২৫-২৬ মৌসুমের অ্যাশেজে স্বাগতিক অস্ট্রেলিয়া স্নিকোমিটার দিয়ে কাজ চালাচ্ছে। তবে অ্যাডিলেডে সিরিজের তৃতীয় টেস্টে স্নিকোমিটার বেশির ভাগ সময় ঠিকভাবে কাজ করেনি। সিস্টেমে গলদ থাকার কারণে বেশ কিছু সিদ্ধান্ত উল্টাপাল্টা হয়েছে।
অ্যাডিলেডে গতকাল পাঁচ দিনে শেষ হওয়া অ্যাশেজের তৃতীয় টেস্টের পর স্নিকোমিটার প্রযুক্তির কার্যকারিতা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। আইসিসির উদ্দেশে স্টার্ক বলেন, ‘সব দেশে একই ধরনের প্রযুক্তির ব্যবস্থা করা উচিত ও আইসিসি সেটা তত্ত্বাবধান করবে। স্নিকোর উল্টাপাল্টা আচরণ সত্যিই হতাশাজনক। দর্শক থেকে শুরু করে ম্যাচ কর্মকর্তা, সম্প্রচারক সবার জন্যই ঝামেলা। ম্যাচ কর্মকর্তারাও তো স্নিকোমিটার ব্যবহার করেন। এটার খরচ কেন আইসিসি বহন করবে না?’
অ্যাডিলেডে ক্যারি গত ১৭ ডিসেম্বর অ্যাডিলেড টেস্টের প্রথম দিনে ৭২ রানে আউট হতে পারতেন ক্যারি। ইনিংসের ৬৩তম ওভারের প্রথম বলে ক্যারির বিপক্ষে কট বিহাইন্ডের আবেদন করেন ইংলিশ পেসার জশ টাঙ। আম্পায়ার আউট না দেওয়ায় রিভিউ নেন ইংল্যান্ড অধিনায়ক বেন স্টোকস। স্পাইক ধরা পড়ার পরও ক্যারিকে আউট ঘোষণা করা হয়নি। ৭২ রানে বেঁচে যাওয়া ক্যারি তৃতীয় টেস্ট সেঞ্চুরি তুলে নিয়েছেন। ১৪৩ বলে ৮ চার ও ১ ছক্কায় অজি উইকেটরক্ষক ব্যাটার ১০৬ রান করেছেন। পরের দিন (দ্বিতীয় দিন) ইংল্যান্ডের উইকেটরক্ষক ব্যাটার জেমি স্মিথের বিপক্ষে ডিআরএস প্রযুক্তি দুইবার ভুল ডিসিশন দিয়েছে।
টানা দুই দিন স্নিকোমিটার প্রযুক্তি কাজ না করায় স্টার্ক তৎক্ষণাৎ ক্ষোভ ঝেড়েছিলেন। অস্ট্রেলিয়ার বাঁহাতি পেসার বলেছিলেন, ‘স্নিকোমিটার বাদ দেওয়া উচিত। সবচেয়ে বাজে প্রযুক্তি এটা। আগের দিনও তারা ভুল করেছে। আজ তারা আরেকটা ভুল করল।’ তাঁর এই কথা রেকর্ড হয়েছিল স্টাম্প মাইকে। টানা পাঁচবার আইসিসির বর্ষসেরা আম্পায়ারের পুরস্কার পাওয়া সাইমন টফেল তখন বলেছিলেন, ‘আম্পায়ারকে নিরপেক্ষ সিদ্ধান্ত নিতে দেখতে চাই। প্রযুক্তি অবশ্যই পাশে থাকবে। প্রযুক্তির মাধ্যমে তো সবকিছু বদলে ফেলা যাবে না।’ টফেলের মতে দুই বছর আগে আম্পায়ারের ‘সফট সিগনাল’-এর নিয়ম উঠিয়ে দিয়েই আইসিসি ভুলটা করেছে।
পার্থ, ব্রিসবেনে সিরিজের প্রথম দুই টেস্টেই ৮ উইকেটে হেরেছে ইংল্যান্ড। পার্থে সিরিজের প্রথম টেস্ট শেষ হয়েছে দুই দিনে। ব্রিসবেনে গোলাপি বলে হওয়া অ্যাশেজের দ্বিতীয় টেস্টের স্থায়িত্ব ছিল চার দিন। অ্যাডিলেডে সিরিজের তৃতীয় টেস্ট পাঁচ দিনে গড়িয়েছে ও অস্ট্রেলিয়া ৮২ রানে জিতে দুই ম্যাচ হাতে রেখেই অ্যাশেজ জিতেছে। ২৬ ডিসেম্বর মেলবোর্নে শুরু হবে চতুর্থ টেস্ট। এই টেস্ট বক্সিং ডে টেস্ট নামে পরিচিত। নতুন বছরের ৩ জানুয়ারি মাঠে গড়াবে অ্যাশেজের পঞ্চম তথা শেষ টেস্ট।
২০২৬ বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগে (বিপিএল) রাজশাহী ওয়ারিয়র্সের অধিনায়ক কে হবেন সেটা নিয়ে ভক্তদের কৌতুহলের কমতি ছিল না। অবশেষে সব কৌতুহল দূর করল পদ্মাপাড়ের ফ্র্যাঞ্চাইজিটি।৩ ঘণ্টা আগে
আইএল টি-টোয়েন্টিতে প্রথম ৩ ম্যাচে ৪ উইকেট নিলেও রান খরচের দিক থেকে উদার ছিলেন তাসকিন আহমেদ। চতুর্থ ম্যাচে দুর্দান্ত বোলিং করেছেন এই গতি তারকা। ডেজার্ট ভাইপার্সের বিপক্ষে ৪ ওভারে ২০ রান দিয়ে নেন ২ উইকেট। আজ শারজার প্রতিপক্ষ আবুধাবি নাইট রাইডার্স।২ ঘণ্টা আগে
প্রথমবারের মতো বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগে (বিপিএল) নাম লিখিয়েছে নোয়াখালী এক্সপ্রেস। নিজেদের প্রথম পর্বেই শিরোপার লড়াইয়ে নামতে প্রস্তুত তারা। সেই লক্ষ্যে স্কোয়াডে দারুণ সব ক্রিকেটার ভেড়াচ্ছে তারা। সবশেষ সেদিকুল্লাহ আতালকে দলে নিয়েছে নোয়াখালী।২ ঘণ্টা আগে
সেভিয়াকে ২-০ গোলে হারিয়ে বার্সেলোনার সঙ্গে পয়েন্টের ব্যবধান ১-এ নামিয়ে এনেছিল রিয়াল মাদ্রিদ। কিন্তু এক দিন যেতেই লা লিগায় চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীদের সঙ্গে ব্যবধান ফের চারে নিয়ে গেছে কাতালানরা।৪ ঘণ্টা আগে
ক্রীড়া ডেস্ক
আইএল টি-টোয়েন্টিতে প্রথম ৩ ম্যাচে ৪ উইকেট নিলেও রান খরচের দিক থেকে উদার ছিলেন তাসকিন আহমেদ। চতুর্থ ম্যাচে দুর্দান্ত বোলিং করেছেন এই গতি তারকা। ডেজার্ট ভাইপার্সের বিপক্ষে ৪ ওভারে ২০ রান দিয়ে নেন ২ উইকেট। আজ শারজার প্রতিপক্ষ আবুধাবি নাইট রাইডার্স। ম্যাচটি শুরু হবে বাংলাদেশ সময় রাত ৮টা ৩০ মিনিটে। এছাড়া আজ টিভিতে আছে আরও বেশকিছু ম্যাচ। একনজরে আজকের টিভি সূচি।
ক্রিকেট
মাউন্ট মঙ্গানুই টেস্ট: ৫ম দিন
নিউজিল্যান্ড-ওয়েস্ট ইন্ডিজ
ভোর ৪ টা, সরাসরি
টি স্পোর্টস
বিগ ব্যাশ লিগ
সিডনি থান্ডার-ব্রিসবেন হিট
বেলা ২টা ৩০ মিনিট, সরাসরি
স্টার স্পোর্টস ২
আইএল টি-২০
আবুধাবি-শারজা
রাত ৮টা ৩০ মিনিট, সরাসরি
টি স্পোর্টস
আইএল টি-টোয়েন্টিতে প্রথম ৩ ম্যাচে ৪ উইকেট নিলেও রান খরচের দিক থেকে উদার ছিলেন তাসকিন আহমেদ। চতুর্থ ম্যাচে দুর্দান্ত বোলিং করেছেন এই গতি তারকা। ডেজার্ট ভাইপার্সের বিপক্ষে ৪ ওভারে ২০ রান দিয়ে নেন ২ উইকেট। আজ শারজার প্রতিপক্ষ আবুধাবি নাইট রাইডার্স। ম্যাচটি শুরু হবে বাংলাদেশ সময় রাত ৮টা ৩০ মিনিটে। এছাড়া আজ টিভিতে আছে আরও বেশকিছু ম্যাচ। একনজরে আজকের টিভি সূচি।
ক্রিকেট
মাউন্ট মঙ্গানুই টেস্ট: ৫ম দিন
নিউজিল্যান্ড-ওয়েস্ট ইন্ডিজ
ভোর ৪ টা, সরাসরি
টি স্পোর্টস
বিগ ব্যাশ লিগ
সিডনি থান্ডার-ব্রিসবেন হিট
বেলা ২টা ৩০ মিনিট, সরাসরি
স্টার স্পোর্টস ২
আইএল টি-২০
আবুধাবি-শারজা
রাত ৮টা ৩০ মিনিট, সরাসরি
টি স্পোর্টস
২০২৬ বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগে (বিপিএল) রাজশাহী ওয়ারিয়র্সের অধিনায়ক কে হবেন সেটা নিয়ে ভক্তদের কৌতুহলের কমতি ছিল না। অবশেষে সব কৌতুহল দূর করল পদ্মাপাড়ের ফ্র্যাঞ্চাইজিটি।৩ ঘণ্টা আগে
অ্যাশেজে মাঠের লড়াইয়ে অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে পেরে উঠছে না ইংল্যান্ড। কিন্তু প্রায় দেড়শ বছর ব্যাপী এই টেস্ট সিরিজে আলাপ-আলোচনা না থেকে কি পারে! দুই দলের মাঠের পারফরম্যান্স ছাপিয়ে প্রশ্ন উঠেছে আম্পায়ারিং নিয়ে। অস্ট্রেলিয়ার বাঁহাতি পেসার মিচেল স্টার্ক আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থাকে (আইসিসি) খোঁচা মেরেছেন।১ ঘণ্টা আগে
প্রথমবারের মতো বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগে (বিপিএল) নাম লিখিয়েছে নোয়াখালী এক্সপ্রেস। নিজেদের প্রথম পর্বেই শিরোপার লড়াইয়ে নামতে প্রস্তুত তারা। সেই লক্ষ্যে স্কোয়াডে দারুণ সব ক্রিকেটার ভেড়াচ্ছে তারা। সবশেষ সেদিকুল্লাহ আতালকে দলে নিয়েছে নোয়াখালী।২ ঘণ্টা আগে
সেভিয়াকে ২-০ গোলে হারিয়ে বার্সেলোনার সঙ্গে পয়েন্টের ব্যবধান ১-এ নামিয়ে এনেছিল রিয়াল মাদ্রিদ। কিন্তু এক দিন যেতেই লা লিগায় চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীদের সঙ্গে ব্যবধান ফের চারে নিয়ে গেছে কাতালানরা।৪ ঘণ্টা আগে
ক্রীড়া ডেস্ক
প্রথমবারের মতো বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগে (বিপিএল) নাম লিখিয়েছে নোয়াখালী এক্সপ্রেস। নিজেদের প্রথম পর্বেই শিরোপার লড়াইয়ে নামতে প্রস্তুত তারা। সেই লক্ষ্যে স্কোয়াডে ভেড়াচ্ছে দারুণ সব ক্রিকেটারকে। সবশেষ সেদিকুল্লাহ আতালকে দলে নিয়েছে নোয়াখালী।
নিজেদের অফিশিয়াল ফেসবুক পেজে আতালের একটি ছবি পোস্ট করেছে নোয়াখালী। ক্যাপশনে লিখেছে, ‘কাবুল থেকে নায়াখালী। তরুণ আফগান ওপেনার সেদিকুল্লাহ অতল নোয়াখালী এক্সপ্রেসে যোগ দিয়েছেন। নোয়াখাইল্লারা, খুশি নি…?’
২০২৩ সালের মার্চে পাকিস্তানের বিপক্ষে আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে অভিষেক হয় আতালের। জাতীয় দলের হয়ে এখন পর্যন্ত খেলা ২২ ম্যাচে ১১৭.৭৯ স্ট্রাইকরেটে ব্যাট হাতে করেছে ৪৭০ রান। স্বীকৃত টি-টোয়েন্টিতে ৮৩ ম্যাচের ৮২ ইনিংসে করেছেন ২৫৪৯ রান। স্ট্রাইকরেট ১৩৫.০৮। ব্যাটিং গড় ৩৩.৫৩।
ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেটে পরিচিত মুখ আতাল। আইপিএল, আইএল টি-টোয়েন্টি এবং এসএ টি-টোয়েন্টি খেলার অভিজ্ঞতা আছে ২৪ বছর বয়সী ব্যাটারের। এবার প্রথমবারের মতো বিপিএল খেলতে আসবেন তিনি।
সিলেট স্ট্রাইকার্স-রাজশাহী ওয়ারিয়র্স ম্যাচে দিয়ে ২৬ ডিসেম্বর বিপিএল শুরু হবে। দিনের দ্বিতীয় ম্যাচে চিটাগং চ্যালেঞ্জার্সের বিপক্ষে মাঠে নামবে নোয়াখালী। পর দিন সিলেটের বিপক্ষে খেলতে নামবে জাকের আলী, হাসান মাহমুদরা।
নোয়াখালী এক্সপ্রেসের স্কোয়াড: হাসান মাহমুদ, সৌম্য সরকার, কুশল মেন্ডিস, জনসন চার্লস, সেদিকউল্লাহ আতাল, মাহিদুল ইসলাম অঙ্কন, জাকের আলী অনিক, হাবিবুর রহমান সোহান, মুশফিক হাসান, শাহাদাত হোসেন দিপু, রেজাউর রহমান রাজা, নাজমুল ইসলাম অপু, আবু হাসিম, মেহেদী হাসান রানা, সৈকত আলী, সাব্বির হোসেন, রহমতউল্লাহ আলী, ইহসানউল্লাহ খান, হায়দার আলী, মাজ সাদাকাত, জহির খান, মোহাম্মদ নবী, ইবরার আহমেদ ও বিলাল সামি।
প্রথমবারের মতো বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগে (বিপিএল) নাম লিখিয়েছে নোয়াখালী এক্সপ্রেস। নিজেদের প্রথম পর্বেই শিরোপার লড়াইয়ে নামতে প্রস্তুত তারা। সেই লক্ষ্যে স্কোয়াডে ভেড়াচ্ছে দারুণ সব ক্রিকেটারকে। সবশেষ সেদিকুল্লাহ আতালকে দলে নিয়েছে নোয়াখালী।
নিজেদের অফিশিয়াল ফেসবুক পেজে আতালের একটি ছবি পোস্ট করেছে নোয়াখালী। ক্যাপশনে লিখেছে, ‘কাবুল থেকে নায়াখালী। তরুণ আফগান ওপেনার সেদিকুল্লাহ অতল নোয়াখালী এক্সপ্রেসে যোগ দিয়েছেন। নোয়াখাইল্লারা, খুশি নি…?’
২০২৩ সালের মার্চে পাকিস্তানের বিপক্ষে আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে অভিষেক হয় আতালের। জাতীয় দলের হয়ে এখন পর্যন্ত খেলা ২২ ম্যাচে ১১৭.৭৯ স্ট্রাইকরেটে ব্যাট হাতে করেছে ৪৭০ রান। স্বীকৃত টি-টোয়েন্টিতে ৮৩ ম্যাচের ৮২ ইনিংসে করেছেন ২৫৪৯ রান। স্ট্রাইকরেট ১৩৫.০৮। ব্যাটিং গড় ৩৩.৫৩।
ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেটে পরিচিত মুখ আতাল। আইপিএল, আইএল টি-টোয়েন্টি এবং এসএ টি-টোয়েন্টি খেলার অভিজ্ঞতা আছে ২৪ বছর বয়সী ব্যাটারের। এবার প্রথমবারের মতো বিপিএল খেলতে আসবেন তিনি।
সিলেট স্ট্রাইকার্স-রাজশাহী ওয়ারিয়র্স ম্যাচে দিয়ে ২৬ ডিসেম্বর বিপিএল শুরু হবে। দিনের দ্বিতীয় ম্যাচে চিটাগং চ্যালেঞ্জার্সের বিপক্ষে মাঠে নামবে নোয়াখালী। পর দিন সিলেটের বিপক্ষে খেলতে নামবে জাকের আলী, হাসান মাহমুদরা।
নোয়াখালী এক্সপ্রেসের স্কোয়াড: হাসান মাহমুদ, সৌম্য সরকার, কুশল মেন্ডিস, জনসন চার্লস, সেদিকউল্লাহ আতাল, মাহিদুল ইসলাম অঙ্কন, জাকের আলী অনিক, হাবিবুর রহমান সোহান, মুশফিক হাসান, শাহাদাত হোসেন দিপু, রেজাউর রহমান রাজা, নাজমুল ইসলাম অপু, আবু হাসিম, মেহেদী হাসান রানা, সৈকত আলী, সাব্বির হোসেন, রহমতউল্লাহ আলী, ইহসানউল্লাহ খান, হায়দার আলী, মাজ সাদাকাত, জহির খান, মোহাম্মদ নবী, ইবরার আহমেদ ও বিলাল সামি।
২০২৬ বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগে (বিপিএল) রাজশাহী ওয়ারিয়র্সের অধিনায়ক কে হবেন সেটা নিয়ে ভক্তদের কৌতুহলের কমতি ছিল না। অবশেষে সব কৌতুহল দূর করল পদ্মাপাড়ের ফ্র্যাঞ্চাইজিটি।৩ ঘণ্টা আগে
অ্যাশেজে মাঠের লড়াইয়ে অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে পেরে উঠছে না ইংল্যান্ড। কিন্তু প্রায় দেড়শ বছর ব্যাপী এই টেস্ট সিরিজে আলাপ-আলোচনা না থেকে কি পারে! দুই দলের মাঠের পারফরম্যান্স ছাপিয়ে প্রশ্ন উঠেছে আম্পায়ারিং নিয়ে। অস্ট্রেলিয়ার বাঁহাতি পেসার মিচেল স্টার্ক আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থাকে (আইসিসি) খোঁচা মেরেছেন।১ ঘণ্টা আগে
আইএল টি-টোয়েন্টিতে প্রথম ৩ ম্যাচে ৪ উইকেট নিলেও রান খরচের দিক থেকে উদার ছিলেন তাসকিন আহমেদ। চতুর্থ ম্যাচে দুর্দান্ত বোলিং করেছেন এই গতি তারকা। ডেজার্ট ভাইপার্সের বিপক্ষে ৪ ওভারে ২০ রান দিয়ে নেন ২ উইকেট। আজ শারজার প্রতিপক্ষ আবুধাবি নাইট রাইডার্স।২ ঘণ্টা আগে
সেভিয়াকে ২-০ গোলে হারিয়ে বার্সেলোনার সঙ্গে পয়েন্টের ব্যবধান ১-এ নামিয়ে এনেছিল রিয়াল মাদ্রিদ। কিন্তু এক দিন যেতেই লা লিগায় চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীদের সঙ্গে ব্যবধান ফের চারে নিয়ে গেছে কাতালানরা।৪ ঘণ্টা আগে
ক্রীড়া ডেস্ক
সেভিয়াকে ২-০ গোলে হারিয়ে বার্সেলোনার সঙ্গে পয়েন্টের ব্যবধান ১-এ নামিয়ে এনেছিল রিয়াল মাদ্রিদ। কিন্তু এক দিন যেতেই লা লিগায় চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীদের সঙ্গে ব্যবধান ফের চারে নিয়ে গেছে কাতালানরা। টেবিলের শীর্ষস্থান মজবুত করলেও হাওয়ায় গা ভাসানোর পক্ষে নন বার্সার প্রধান কোচ হান্সি ফ্লিক। নতুন বছরেও দলের কাছ থেকে ধারাবাহিক পারফরম্যান্স চান তিনি।
রিয়ালের সঙ্গে পয়েন্টের ব্যবধান বাড়ানোর পথে ভিয়ারিয়ালের মাঠ এস্তাদিও লা কেরামিকা থেকে ২-০ গোলের জয় নিয়ে ফিরেছে বার্সা। ১২ মিনিটে রাফিনহার স্পট কিক থেকে এগিয়ে যাওয়ার পর ৬৩ মিনিটে ব্যবধান বাড়ান লামিনে ইয়ামাল। ১৮ ম্যাচ শেষে বার্সার সংগ্রহ ৪৬ পয়েন্ট। সমান ম্যাচে ৪২ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে অবস্থান করছে রিয়াল। ৩৭ পয়েন্ট পাওয়া আতলেতিকো মাদ্রিদ আছে তিনে।
লিগ টেবিলের শীর্ষে থাকলেও চিন্তার শেষ নেই বার্সার। চলতি মৌসুমে ইনজুরি বেশ ভোগাচ্ছে তাদের। সবশেষ এই তালিকায় যুক্ত হয়েছে আন্দ্রেয়াস ক্রিস্টেনসেনের নাম। আগে থেকেই মাঠের বাইরে আছেন গাভি, দানি, পেদ্রি, আরাহোরা। নতুন বছরে সবাইকে সুস্থ দেখতে চান ফ্লিক। আপাতত ফুটবলকে দূরে রেখে শিষ্যদের বড়দিন উপভোগ করার পরামর্শ দিলেন তিনি।
ভিয়ারিয়ালের বিপক্ষে ম্যাচ শেষে ফ্লিক বলেন, ‘এই বছরটাতে আমরা বেশকিছু সমস্যা কাটিয়ে উঠতে পেরেছি। দল কীভাবে অনুশীলন করে সেটাতে আমরা নজর দিতে পেরেছি। সবাই নিজেদের জায়গা থেকে সেরাটা দিচ্ছে। অনুশীলনে সেটার প্রমাণ পাচ্ছি। ছেলেদের এখন বিশ্রাম নেওয়া দরকার। সামনে বড়দিন। পরিবারের সঙ্গে নিজেদের মতো করে উদযাপন করা উচিত। যারা মাঠের বাইরে আছে তাদের কথাও ভাবছি। সবাইকে বড়দিনের শুভেচ্ছা।’
রাফিনহা-ইয়ামালরা গোল এনে দিলেও দলের জয়ে হুয়ান গার্সিয়ার অবদানও কোনো অংশে কম নয়। এদিন গোলপোস্টের নিচে রীতিমতো চীনের প্রাচীর হয়ে ছিলেন তিনি। দারুণ সব সেভে বেশ কয়েকবার সফরকারীদের বাঁচিয়েছেন এই গোলরক্ষক। তাই তাঁর প্রশংসা না করে থাকতে পারলেন না ফ্লিক।
তিনি বলেন, ‘গার্সিয়া আমাদের গোল হজম করা থেকে রক্ষা করেছে। পোস্টের নিচে দুর্দান্ত ছিল। সে আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ খেলোয়াড়। তবে ভুলে গেলে চলবে না আমরা দল হিসেবে খেলি। সবাই মিলে রক্ষণ সামাল দেই। ম্যাচ জেতায় আমার খুব ভালো লেগেছে। এখন দলের সবাই ক্লান্ত। তবে সেটা মানসিকতায় প্রভাব পড়েনি।’
সেভিয়াকে ২-০ গোলে হারিয়ে বার্সেলোনার সঙ্গে পয়েন্টের ব্যবধান ১-এ নামিয়ে এনেছিল রিয়াল মাদ্রিদ। কিন্তু এক দিন যেতেই লা লিগায় চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীদের সঙ্গে ব্যবধান ফের চারে নিয়ে গেছে কাতালানরা। টেবিলের শীর্ষস্থান মজবুত করলেও হাওয়ায় গা ভাসানোর পক্ষে নন বার্সার প্রধান কোচ হান্সি ফ্লিক। নতুন বছরেও দলের কাছ থেকে ধারাবাহিক পারফরম্যান্স চান তিনি।
রিয়ালের সঙ্গে পয়েন্টের ব্যবধান বাড়ানোর পথে ভিয়ারিয়ালের মাঠ এস্তাদিও লা কেরামিকা থেকে ২-০ গোলের জয় নিয়ে ফিরেছে বার্সা। ১২ মিনিটে রাফিনহার স্পট কিক থেকে এগিয়ে যাওয়ার পর ৬৩ মিনিটে ব্যবধান বাড়ান লামিনে ইয়ামাল। ১৮ ম্যাচ শেষে বার্সার সংগ্রহ ৪৬ পয়েন্ট। সমান ম্যাচে ৪২ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে অবস্থান করছে রিয়াল। ৩৭ পয়েন্ট পাওয়া আতলেতিকো মাদ্রিদ আছে তিনে।
লিগ টেবিলের শীর্ষে থাকলেও চিন্তার শেষ নেই বার্সার। চলতি মৌসুমে ইনজুরি বেশ ভোগাচ্ছে তাদের। সবশেষ এই তালিকায় যুক্ত হয়েছে আন্দ্রেয়াস ক্রিস্টেনসেনের নাম। আগে থেকেই মাঠের বাইরে আছেন গাভি, দানি, পেদ্রি, আরাহোরা। নতুন বছরে সবাইকে সুস্থ দেখতে চান ফ্লিক। আপাতত ফুটবলকে দূরে রেখে শিষ্যদের বড়দিন উপভোগ করার পরামর্শ দিলেন তিনি।
ভিয়ারিয়ালের বিপক্ষে ম্যাচ শেষে ফ্লিক বলেন, ‘এই বছরটাতে আমরা বেশকিছু সমস্যা কাটিয়ে উঠতে পেরেছি। দল কীভাবে অনুশীলন করে সেটাতে আমরা নজর দিতে পেরেছি। সবাই নিজেদের জায়গা থেকে সেরাটা দিচ্ছে। অনুশীলনে সেটার প্রমাণ পাচ্ছি। ছেলেদের এখন বিশ্রাম নেওয়া দরকার। সামনে বড়দিন। পরিবারের সঙ্গে নিজেদের মতো করে উদযাপন করা উচিত। যারা মাঠের বাইরে আছে তাদের কথাও ভাবছি। সবাইকে বড়দিনের শুভেচ্ছা।’
রাফিনহা-ইয়ামালরা গোল এনে দিলেও দলের জয়ে হুয়ান গার্সিয়ার অবদানও কোনো অংশে কম নয়। এদিন গোলপোস্টের নিচে রীতিমতো চীনের প্রাচীর হয়ে ছিলেন তিনি। দারুণ সব সেভে বেশ কয়েকবার সফরকারীদের বাঁচিয়েছেন এই গোলরক্ষক। তাই তাঁর প্রশংসা না করে থাকতে পারলেন না ফ্লিক।
তিনি বলেন, ‘গার্সিয়া আমাদের গোল হজম করা থেকে রক্ষা করেছে। পোস্টের নিচে দুর্দান্ত ছিল। সে আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ খেলোয়াড়। তবে ভুলে গেলে চলবে না আমরা দল হিসেবে খেলি। সবাই মিলে রক্ষণ সামাল দেই। ম্যাচ জেতায় আমার খুব ভালো লেগেছে। এখন দলের সবাই ক্লান্ত। তবে সেটা মানসিকতায় প্রভাব পড়েনি।’
২০২৬ বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগে (বিপিএল) রাজশাহী ওয়ারিয়র্সের অধিনায়ক কে হবেন সেটা নিয়ে ভক্তদের কৌতুহলের কমতি ছিল না। অবশেষে সব কৌতুহল দূর করল পদ্মাপাড়ের ফ্র্যাঞ্চাইজিটি।৩ ঘণ্টা আগে
অ্যাশেজে মাঠের লড়াইয়ে অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে পেরে উঠছে না ইংল্যান্ড। কিন্তু প্রায় দেড়শ বছর ব্যাপী এই টেস্ট সিরিজে আলাপ-আলোচনা না থেকে কি পারে! দুই দলের মাঠের পারফরম্যান্স ছাপিয়ে প্রশ্ন উঠেছে আম্পায়ারিং নিয়ে। অস্ট্রেলিয়ার বাঁহাতি পেসার মিচেল স্টার্ক আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থাকে (আইসিসি) খোঁচা মেরেছেন।১ ঘণ্টা আগে
আইএল টি-টোয়েন্টিতে প্রথম ৩ ম্যাচে ৪ উইকেট নিলেও রান খরচের দিক থেকে উদার ছিলেন তাসকিন আহমেদ। চতুর্থ ম্যাচে দুর্দান্ত বোলিং করেছেন এই গতি তারকা। ডেজার্ট ভাইপার্সের বিপক্ষে ৪ ওভারে ২০ রান দিয়ে নেন ২ উইকেট। আজ শারজার প্রতিপক্ষ আবুধাবি নাইট রাইডার্স।২ ঘণ্টা আগে
প্রথমবারের মতো বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগে (বিপিএল) নাম লিখিয়েছে নোয়াখালী এক্সপ্রেস। নিজেদের প্রথম পর্বেই শিরোপার লড়াইয়ে নামতে প্রস্তুত তারা। সেই লক্ষ্যে স্কোয়াডে দারুণ সব ক্রিকেটার ভেড়াচ্ছে তারা। সবশেষ সেদিকুল্লাহ আতালকে দলে নিয়েছে নোয়াখালী।২ ঘণ্টা আগে