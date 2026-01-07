বিশ্বকাপে বাংলাদেশের ভেন্যু পরিবর্তনে বাধা ভারতের ‘ইগো’

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ভারত থেকে বাংলাদেশের ভেন্যু সরানোর ব্যাপারে আইসিসির চূড়ান্ত কোনো সিদ্ধান্ত গতকাল রাতেও জানা যায়নি। তবে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) নীতিনির্ধারকদের সঙ্গে কাল জুমে একটা সভা করতে চেয়েছিল আইসিসি। বিসিবি তাতে রাজি হয়নি। বিসিবির কথা, আগে ই-মেইলের আনুষ্ঠানিক জবাব দিতে হবে। সেটির ভিত্তিতে কথা বলবে বিসিবি।
বিসিবি সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুল গতকাল আজকের পত্রিকাকে বলেছেন, ‘আমরা আমাদের চিঠির উত্তর না পাওয়া পর্যন্ত মিটিং করতে চাই না। কারও সঙ্গে ব্যক্তিগত মিটিং ব না এটা। আমরা একটা জাতীয় ক্রীড়া সংস্থা। শুধুই দল তো পাঠাতে পারি না (ভারতে)। আমাদের অনেক মানুষ যাবে ওখানে, সবার নিরাপত্তা কে দেবে?'
ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিসিআই) নির্দেশে মোস্তাফিজুর রহমানকে আইপিএল থেকে বাদ দেওয়ার কড়া প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছে বাংলাদেশ। বিষয়টি শুধুই আর খেলার মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই, গড়িয়েছে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে। ইতিমধ্যে বাংলাদেশে আইপিএলের সম্প্রচার বন্ধের নির্দেশ এসেছে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় থেকে। সরকারের নির্দেশে বিসিবিও জানিয়েছে নিরাপত্তাজনিত কারণে তারা টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের কোনো ম্যাচ খেলবে না ভারতে। তারা খেলতে চায় বিশ্বকাপের সহ-আয়োজক শ্রীলঙ্কায়।
গত পরশু পর্যন্ত ভারতীয় সংবাদমাধ্যমে খবর এসেছিল, বিসিবির চাওয়া পূরণ করবে আইসিসি। কিন্তু ক্রিকেটের নিয়ন্ত্রক সংস্থার প্রধান যে জয় শাহ, যিনি ভারতের ক্ষমতাসীন দলের প্রভাবশালী নেতা অমিত শাহর ছেলে। বিসিবি বা বাংলাদেশের চাওয়া যদি এত সহজেই মেনে নেওয়া হয়, রাজনৈতিকভাবে ভারতের ক্ষমতাসীন দলের জন্য সেটা কিছুটা হোঁচট খাওয়ার মতো হতে পারে বলে এখন বিষয়টির সমাধানে ভিন্ন উপায় খোঁজা হচ্ছে।
যেহেতু টুর্নামেন্ট আইসিসির, বিসিবি চিঠিও দিয়েছে তাদের ক্রিকেটের নিয়ন্ত্রক সংস্থার মাধ্যমে ভারত কিছু 'অপশন' দিতে চাইছে বিসিবিকে। এর মধ্যে যে অপশন বেশ জোরালোভাবে শোনা যাচ্ছে, কলকাতায় বাংলাদেশের গ্রুপ পর্বের সব ম্যাচ রাখা। বর্তমান সূচিতে কলকাতায় গ্রুপ পর্বে বাংলাদেশের ম্যাচ আছে তিনটি, একটি মুম্বাইয়ে। মুম্বাইয়ে যেহেতু কট্টরপন্থী শিবসেনাদের ঘাঁটি, ওখান থেকে ১৭ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠেয় বাংলাদেশ-নেপালের ম্যাচটি কলকাতায় আনার কথা শোনা যাচ্ছে। যেহেতু বিসিবি ভারতের নিরাপত্তা নিয়ে সংশয় প্রকাশ করেছে, সেটি যাচাই করে দেখতে বাংলাদেশ থেকে একটি নিরাপত্তা দল পাঠানোর কথাও বলতে পারে। আর বাংলাদেশের গ্রুপে ক্রিকেটের তিন মোড়লের একটি ইংল্যান্ড আছে, ইংলিশদের দিয়ে ভেন্যু পরিবর্তনে 'আপত্তি' তোলাতে পারে ভারত। সামনে আসতে পারে কলকাতায় বাংলাদেশ ম্যাচের টিকিট বিক্রি হওয়ার বিষয়টিও।
সূত্র জানায়, আইসিসি ভারতে খেলানোর ব্যাপারে যত অপশনই দেওয়া হোক, বিসিবি এখনো নিজেদের অবস্থানে অনড়ই আছে। ক্রিকেট বোর্ড সরকারের নির্দেশনা বা পরামর্শের বাইরে গিয়ে এককভাবে কোনো সিদ্ধান্ত এখানে নেবেই না। আর আইসিসির সঙ্গে বিসিবি কথা বলবে নিজেদের আইনি পরামর্শকদের সঙ্গে নিয়ে। তবে বাংলাদেশও জানে, ভারত (আইসিসির মোড়কে) সহজেই রাজি হবে না তাদের প্রস্তাবে।
সূত্র জানায়, মোস্তাফিজের ঘটনায় বাংলাদেশের যে অবস্থান, তাতে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের (পিসিবি) জোরালো সমর্থন তৈরি হয়েছে বিসিবির প্রতি। যদি ভারত বা আইসিসি বাংলাদেশের চাওয়া পূরণ না করতে না চায়, সে ক্ষেত্রে প্রতিপক্ষের ওয়াক-ওভার বা জরিমানার 'ভয়' দেখায়, সেটির বিকল্পও তৈরি আছে। বিসিবি-পিসিবি এখানে এককাট্টা হবে হাইব্রিড মডেলে শ্রীলঙ্কাতেই বাংলাদেশের ম্যাচ আয়োজনের। বিসিবির পাশে থাকতে পারে তাদের সমমনা আরও কয়েকটি ক্রিকেট বোর্ড।
ঠিক এক মাস পরে শুরু হচ্ছে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। এ সময়ে এই জটিলতা তৈরি হয়েছে খেলার মধ্যে রাজনীতি ঢুকে পড়ায়। মোস্তাফিজকে আইপিএল থেকে বাদ দেওয়ার সিদ্ধান্ত যে ঠিক হয়নি, এ আলোচনায় এখন ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডেই। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক বোর্ডের এক কর্মকর্তা ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসকে বলেছেন, 'মোস্তাফিজকে আইপিএল থেকে বাদ দেওয়ার সিদ্ধান্তের কথা সংবাদমাধ্যমের কাছ থেকে জানতে পেরেছি। কোনোরকম আলাপ-আলোচনা করা হয়নি। এমনকি আমাদের কাছ থেকে পরামর্শটুকু নেওয়া হয়নি।'
মোস্তাফিজের ইস্যুতে গুবলেট পাকিয়ে জয় শাহর নেতৃত্বাধীন আইসিসি ও ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড খুঁজছে এমন একটি উপায়, যেখানে তাদের যেন 'হারতে' না হয় আবার বাংলাদেশকেও রাজি করানো যায়।
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ভারত থেকে বাংলাদেশের ভেন্যু সরানোর ব্যাপারে আইসিসির চূড়ান্ত কোনো সিদ্ধান্ত গতকাল রাতেও জানা যায়নি। তবে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) নীতিনির্ধারকদের সঙ্গে কাল জুমে একটা সভা করতে চেয়েছিল আইসিসি। বিসিবি তাতে রাজি হয়নি। বিসিবির কথা, আগে ই-মেইলের আনুষ্ঠানিক জবাব দিতে হবে। সেটির ভিত্তিতে কথা বলবে বিসিবি।
বিসিবি সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুল গতকাল আজকের পত্রিকাকে বলেছেন, ‘আমরা আমাদের চিঠির উত্তর না পাওয়া পর্যন্ত মিটিং করতে চাই না। কারও সঙ্গে ব্যক্তিগত মিটিং ব না এটা। আমরা একটা জাতীয় ক্রীড়া সংস্থা। শুধুই দল তো পাঠাতে পারি না (ভারতে)। আমাদের অনেক মানুষ যাবে ওখানে, সবার নিরাপত্তা কে দেবে?'
ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিসিআই) নির্দেশে মোস্তাফিজুর রহমানকে আইপিএল থেকে বাদ দেওয়ার কড়া প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছে বাংলাদেশ। বিষয়টি শুধুই আর খেলার মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই, গড়িয়েছে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে। ইতিমধ্যে বাংলাদেশে আইপিএলের সম্প্রচার বন্ধের নির্দেশ এসেছে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় থেকে। সরকারের নির্দেশে বিসিবিও জানিয়েছে নিরাপত্তাজনিত কারণে তারা টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের কোনো ম্যাচ খেলবে না ভারতে। তারা খেলতে চায় বিশ্বকাপের সহ-আয়োজক শ্রীলঙ্কায়।
গত পরশু পর্যন্ত ভারতীয় সংবাদমাধ্যমে খবর এসেছিল, বিসিবির চাওয়া পূরণ করবে আইসিসি। কিন্তু ক্রিকেটের নিয়ন্ত্রক সংস্থার প্রধান যে জয় শাহ, যিনি ভারতের ক্ষমতাসীন দলের প্রভাবশালী নেতা অমিত শাহর ছেলে। বিসিবি বা বাংলাদেশের চাওয়া যদি এত সহজেই মেনে নেওয়া হয়, রাজনৈতিকভাবে ভারতের ক্ষমতাসীন দলের জন্য সেটা কিছুটা হোঁচট খাওয়ার মতো হতে পারে বলে এখন বিষয়টির সমাধানে ভিন্ন উপায় খোঁজা হচ্ছে।
যেহেতু টুর্নামেন্ট আইসিসির, বিসিবি চিঠিও দিয়েছে তাদের ক্রিকেটের নিয়ন্ত্রক সংস্থার মাধ্যমে ভারত কিছু 'অপশন' দিতে চাইছে বিসিবিকে। এর মধ্যে যে অপশন বেশ জোরালোভাবে শোনা যাচ্ছে, কলকাতায় বাংলাদেশের গ্রুপ পর্বের সব ম্যাচ রাখা। বর্তমান সূচিতে কলকাতায় গ্রুপ পর্বে বাংলাদেশের ম্যাচ আছে তিনটি, একটি মুম্বাইয়ে। মুম্বাইয়ে যেহেতু কট্টরপন্থী শিবসেনাদের ঘাঁটি, ওখান থেকে ১৭ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠেয় বাংলাদেশ-নেপালের ম্যাচটি কলকাতায় আনার কথা শোনা যাচ্ছে। যেহেতু বিসিবি ভারতের নিরাপত্তা নিয়ে সংশয় প্রকাশ করেছে, সেটি যাচাই করে দেখতে বাংলাদেশ থেকে একটি নিরাপত্তা দল পাঠানোর কথাও বলতে পারে। আর বাংলাদেশের গ্রুপে ক্রিকেটের তিন মোড়লের একটি ইংল্যান্ড আছে, ইংলিশদের দিয়ে ভেন্যু পরিবর্তনে 'আপত্তি' তোলাতে পারে ভারত। সামনে আসতে পারে কলকাতায় বাংলাদেশ ম্যাচের টিকিট বিক্রি হওয়ার বিষয়টিও।
সূত্র জানায়, আইসিসি ভারতে খেলানোর ব্যাপারে যত অপশনই দেওয়া হোক, বিসিবি এখনো নিজেদের অবস্থানে অনড়ই আছে। ক্রিকেট বোর্ড সরকারের নির্দেশনা বা পরামর্শের বাইরে গিয়ে এককভাবে কোনো সিদ্ধান্ত এখানে নেবেই না। আর আইসিসির সঙ্গে বিসিবি কথা বলবে নিজেদের আইনি পরামর্শকদের সঙ্গে নিয়ে। তবে বাংলাদেশও জানে, ভারত (আইসিসির মোড়কে) সহজেই রাজি হবে না তাদের প্রস্তাবে।
সূত্র জানায়, মোস্তাফিজের ঘটনায় বাংলাদেশের যে অবস্থান, তাতে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের (পিসিবি) জোরালো সমর্থন তৈরি হয়েছে বিসিবির প্রতি। যদি ভারত বা আইসিসি বাংলাদেশের চাওয়া পূরণ না করতে না চায়, সে ক্ষেত্রে প্রতিপক্ষের ওয়াক-ওভার বা জরিমানার 'ভয়' দেখায়, সেটির বিকল্পও তৈরি আছে। বিসিবি-পিসিবি এখানে এককাট্টা হবে হাইব্রিড মডেলে শ্রীলঙ্কাতেই বাংলাদেশের ম্যাচ আয়োজনের। বিসিবির পাশে থাকতে পারে তাদের সমমনা আরও কয়েকটি ক্রিকেট বোর্ড।
ঠিক এক মাস পরে শুরু হচ্ছে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। এ সময়ে এই জটিলতা তৈরি হয়েছে খেলার মধ্যে রাজনীতি ঢুকে পড়ায়। মোস্তাফিজকে আইপিএল থেকে বাদ দেওয়ার সিদ্ধান্ত যে ঠিক হয়নি, এ আলোচনায় এখন ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডেই। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক বোর্ডের এক কর্মকর্তা ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসকে বলেছেন, 'মোস্তাফিজকে আইপিএল থেকে বাদ দেওয়ার সিদ্ধান্তের কথা সংবাদমাধ্যমের কাছ থেকে জানতে পেরেছি। কোনোরকম আলাপ-আলোচনা করা হয়নি। এমনকি আমাদের কাছ থেকে পরামর্শটুকু নেওয়া হয়নি।'
মোস্তাফিজের ইস্যুতে গুবলেট পাকিয়ে জয় শাহর নেতৃত্বাধীন আইসিসি ও ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড খুঁজছে এমন একটি উপায়, যেখানে তাদের যেন 'হারতে' না হয় আবার বাংলাদেশকেও রাজি করানো যায়।
আইপিএলের রেশ কাটতে না কাটতেই এবার পাকিস্তান সুপার লিগের (পিএসএল) দরজা খুলে গেল মোস্তাফিজুর রহমানের জন্য। পিএসএলের অফিশিয়াল ফেসবুক পেজ থেকে জানানো হয়, ব্যাটারদের এবার সাবধানে নড়তে হবে, কারণ, ফিজ আসছেন। পিএসএলের ১১তম আসরে যোগ দিচ্ছেন মোস্তাফিজ।১৩ ঘণ্টা আগে
একে একে বের হচ্ছেন বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৯ দলের অধিনায়ক আজিজুল হাকিম তামিমসহ অন্যান্য ক্রিকেটার এবং কোচিং স্টাফের সদস্যরা। বাংলাদেশ দলকে দেখামাত্রই বিমানবন্দরে জিম্বাবুয়ের আদিবাসীরা নাচতে থাকেন। জিম্বাবুয়ের এই নাচ-গান উপভোগ করেছে বাংলাদেশ ক্রিকেট দলও—ক্রিকেটার-কোচদেরও কেউ কেউ নেচেছেন আদিবাসীদের সঙ্গে।১৬ ঘণ্টা আগে
রেকর্ড ৯ কোটি ২০ লাখ রুপিতে বিক্রি হলেও আইপিএল খেলতে পারছেন না মোস্তাফিজুর রহমান। ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড বিসিসিআইয়ের নির্দেশে তাঁকে দল থেকে বাদ দেয় কলকাতা নাইট রাইডার্স। যদিও বিসিসিআই তাদের এই সিদ্ধান্তের কারণ সুনির্দিষ্টভাবে কোথাও উল্লেখ করেনি। শুধু জানিয়েছে, চারদিকে যা ঘটছে, এর পরিপ্রেক্ষিতে এই সিদ্১৬ ঘণ্টা আগে
দরজায় কড়া নাড়ছে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। ফেব্রুয়ারি-মার্চে ভারত-শ্রীলঙ্কায় মাঠে গড়াবে দশম টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। টুর্নামেন্টের সূচিও দুই মাস আগে প্রকাশ করেছে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থা (আইসিসি)। তবে বাংলাদেশের চাপে এখন ক্রিকেটের অভিভাবক সংস্থাকে বদলাতে হবে টুর্নামেন্টের সূচি।১৭ ঘণ্টা আগে