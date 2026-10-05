Ajker Patrika
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ক্রিকেট

বাংলাদেশের জয় কেড়ে নিল শ্রীলঙ্কা

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ০৫ অক্টোবর ২০২৬, ১৭: ৪৩
বাংলাদেশের জয় কেড়ে নিল শ্রীলঙ্কা
শ্রীলঙ্কার কাছে ৪ উইকেটে হারল বাংলাদেশ। ছবি: বিসিবি

জয়ের জন্য দরকার ২ রান, বল বাকি এক। ফয়সালাবাদের ইকবাল স্টেডিয়ামে আজ বাংলাদেশের বিপক্ষে এমন সমীকরণের সামনে পড়ে শ্রীলঙ্কা। লিমানসা তিলকরত্নে ২ রান নিয়ে লঙ্কানদের জয় নিশ্চিত করেছেন। মেয়েদের অনূর্ধ্ব-১৯ ত্রিদেশীয় টি-টোয়েন্টি সিরিজে বাংলাদেশকে ৪ উইকেটে হারাল শ্রীলঙ্কা।

ফয়সালাবাদে ২ অক্টোবর পাকিস্তানকে ৩০ রানে হারিয়েছে বাংলাদেশ। আজ একই মাঠে ত্রিদেশীয় টি-টোয়েন্টি সিরিজের অপর প্রতিপক্ষ শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে প্রায় জিতেই যায় বাংলাদেশ। তবে শেষ হাসি হাসে লঙ্কানরা।

১২০ রান তাড়া করতে নেমে ১৩ রানেই উদ্বোধনী জুটি ভেঙে যায় শ্রীলঙ্কার। চতুর্থ ওভারের তৃতীয় বলে ওপেনার নেথমি উপেক্ষাকে (৪) ফেরান ফারজানা ইয়াসমিন। আরেক ওপেনার সঞ্জনা কাভিন্দি ও বিমোক্ষা বালাসুরিয়া দলের হাল ধরেন। দ্বিতীয় উইকেটে কাভিন্দি-বালাসুরিয়া গড়েন ৬২ রানের জুটি।

১৩তম ওভারের শেষ বলে বালাসুরিয়াকে (২১) বোল্ড করে জুটি ভাঙেন নিশিতা আক্তার নিশি। শ্রীলঙ্কা এখানেই খেই হারিয়ে ফেলে। ওপেনার কাভিন্দিকেও ফেরান নিশি। ১ উইকেটে ৭৫ রান থেকে ৬ উইকেটে ১১৮ রানে পরিণত হয় লঙ্কানরা। আট নম্বরে নামা তিলকরত্নে ২ রান নিয়ে দলের জয় নিশ্চিত করেন।

বাংলাদেশের নিশি ৪ ওভারে ২৬ রানে নিয়েছেন ২ উইকেট। একটা করে উইকেট পেয়েছেন ফারজানা ও আফরিন মিম। শ্রীলঙ্কার দুই ব্যাটার মানুদি নানায়াক্কারা (১১), প্রমুদি মেথসারা (৯) হয়েছেন রানআউট। ৪৬ বলে ৪ চার ও ২ ছক্কায় ৪৮ রান করে ম্যাচসেরা হয়েছেন লঙ্কান ওপেনার কাভিন্দি।

টস জিতে আগে ব্যাটিং নিয়ে বাংলাদেশ ২০ ওভারে ৭ উইকেটে ১১৯ রান করেছে। অধিনায়ক সাদিয়া ইসলাম পাঁচ নম্বরে নেমে ২২ বলে ৪ চার ও ২ ছক্কায় ৩৯ রান করেছেন। শ্রীলঙ্কার চামোদি হেরাথ, আসেনি থালাগুনে নিয়েছেন দুটি করে উইকেট। আগামীকাল বাংলাদেশ খেলতে নামবে পাকিস্তানের বিপক্ষে।

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