বিশ্বকাপে সরাসরি খেলা নিয়েই দুশ্চিন্তা বাংলাদেশের

ক্রীড়া ডেস্ক
একসময়ের ‘প্রিয়’ সংস্করণ ওয়ানডেতে প্রতিপক্ষকে বলে-কয়ে হারাত বাংলাদেশ। ২০১৭ চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে বাংলাদেশ যে খেলার সুযোগ পেয়েছিল, সেটা তখন তামিম ইকবাল, মুশফিকুর রহিম, মাহমুদউল্লাহ রিয়াদ, মোস্তাফিজুর রহমানদের দুর্দান্ত পারফরম্যান্সের কারণেই। সেই সোনালি অতীত পেছনে ফেলে ওয়ানডেতে এখন ধুঁকছে বাংলাদেশ।
আইসিসির বর্তমান ওয়ানডে র্যাঙ্কিংয়ে ১০ নম্বরে অবস্থান করছে মেহেদী হাসান মিরাজের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ। দলটির রেটিং পয়েন্ট ৭৭। আফগানিস্তান ৯১ রেটিং পয়েন্ট নিয়ে সাত নম্বরে অবস্থান করছে। এদিকে ২০২৭ সালের অক্টোবর-নভেম্বরে যে ওয়ানডে বিশ্বকাপ, সেখানে সরাসরি খেলবে র্যাঙ্কিংয়ের ৮ দল। দুই আয়োজক দক্ষিণ আফ্রিকা ও জিম্বাবুয়ে সেরা আটে থাকলে তাদের ছাড়া হিসাব করা হবে। টাইমলাইন ধরে নেওয়া হবে মূলত ২০২৭ সালের ৩১ মার্চ পর্যন্ত।
র্যাঙ্কিংয়ের ১০ নম্বরে থাকা বাংলাদেশের জন্য যে পথটা কঠিন, তা জানেন মিরাজও। আবুধাবিতে আজ বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৬টায় শুরু হবে বাংলাদেশ-আফগানিস্তান তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ। আফগান সিরিজটা তাই মিরাজের কাছে অনেক গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশ অধিনায়ক গতকাল সংবাদ সম্মেলনে বলেন, ‘আমরা সবাই জানি, এই সিরিজ (আফগানিস্তান সিরিজ) কতটা গুরুত্বপূর্ণ। বিশ্বকাপে সরাসরি খেলা অনেক জরুরি। সেরা ৮ দল যাবে বিশ্বকাপে।’
বাংলাদেশ এ বছর খেলেছে ৫ ওয়ানডে। সর্বশেষ এই সংস্করণে তারা খেলেছে জুলাইয়ে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে। পরিসংখ্যানও মিরাজ, তাওহীদ হৃদয়, তানজিদ হাসান তামিমদের পক্ষে কথা বলছে না। এ বছর বাংলাদেশ জিতেছে শুধু এক ওয়ানডে। তা ছাড়া মিরাজ, নাজমুল হোসেন শান্ত, নাহিদ রানারা আফগানিস্তানের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজ না খেলে শুধু ওয়ানডে সিরিজই খেলছেন।
মিরাজের মতে, দীর্ঘদিন বিরতি থাকলে খেলার ছন্দ ধরে রাখা কঠিন। আফগানদের বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজের আগে বাংলাদেশ অধিনায়ক বলেন, ‘ওয়ানডে ম্যাচগুলো অনেক লম্বা বিরতি দিয়ে আমরা খেলেছি। টানা খুব কম খেলেছি। এ জন্য এই সমস্যা হয়েছে। টানা খেললে খেলার অভ্যাস থেকে যায়। কাজটা কঠিন হলেও চেষ্টা করে যাচ্ছি আমরা। ওয়ানডে ক্রিকেটাররা দেশ থেকে অনুশীলন করে এসেছি।’
এশিয়া কাপ দিয়ে ২১ মাস পর আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ফিরেছেন সোহান। ফেরার পর যতটুকু সুযোগ পেয়েছেন, নিজের সাধ্যমতো চেষ্টা করেছেন। আফগানিস্তানের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজের তিন ম্যাচেই অপরাজিত থেকেছেন। যার মধ্যে প্রথম ও দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টিতে খাদের কিনারা থেকে দলকে জিতিয়েছেন। তবে আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে কদিন আগে খেললেও সোহান ওয়ানডে খেলেছেন আরও আগে। ২০২৩-এর সেপ্টেম্বরে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে সর্বশেষ খেলেছেন তিনি।
ওয়ানডেতে সোহানের গড়ও ঈর্ষণীয়। ৭ ম্যাচে ৮২.৫০ গড়ে করেছেন ১৬৫ রান। তিনবার থেকেছেন নট আউট। ওয়ানডেতে বিরতি থাকলেও দেশের লিস্ট ‘এ’ ক্রিকেটের ঢাকা প্রিমিয়ার লিগে (ডিপিএল) নিয়মিত রান করে গেছেন তিনি। সোহানকে নিয়ে মিরাজ বলেন, ‘আমরা জানি, সোহান উইকেটরক্ষক হিসেবে কতটা গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশের সেরা উইকেটরক্ষক যদি বলেন, সে ক্ষেত্রে সোহানই আছে। ওয়ানডেতে তার সুযোগ বেশি থাকবে কিপিং করার ক্ষেত্রে। অধিনায়ক হিসেবে আমি এটাই চাই। অনেক অভিজ্ঞতাও আছে। সুযোগ পেলে বাংলাদেশকে অনেক কিছু দিতে পারবে।’
বাংলাদেশ-আফগানিস্তান ওয়ানডে সিরিজের তিনটিই হবে আবুধাবিতে। ১১ ও ১৪ অক্টোবর হবে সিরিজের দ্বিতীয় ও তৃতীয় ওয়ানডে। শেষ দুই ম্যাচও বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৬টায় শুরু হবে।
