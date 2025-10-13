উইলিয়ামসনকে নিয়ে অপেক্ষা বাড়ল নিউজিল্যান্ডের, কী বলছেন কোচ

ক্রীড়া ডেস্ক
সবশেষ ভারতের বিপক্ষে চ্যাম্পিয়নস ট্রফির ফাইনালে মাঠে নেমেছিলেন কেন উইলিয়ামসন। এরপর আর নিউজিল্যান্ডের জার্সিতে খেলতে দেখা যায়নি তাঁকে। ইংল্যান্ডের বিপক্ষে টি–টোয়েন্টি সিরিজ দিয়ে ফেরার কথা থাকলেও এবারও এই তারকা ব্যাটারের অপেক্ষা শেষ হলো না।
ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ৩ ম্যাচের টি–টোয়েন্টি সিরিজের জন্য ১৪ সদস্যের দল দিয়েছে নিউজিল্যান্ড ক্রিকেট বোর্ড (এনজেডসি)। শারীরিক জটিলতার কারণে সে দলে রাখা হয়নি উইলিয়ামসনকে। সুস্থ হয়ে ইংলিশদের বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজে ফিরবেন সাবেক অধিনায়ক–এমনটাই আশা নিউজিল্যান্ডের কোচ রব ওয়াল্টারের।
তিনি বলেন, ‘উইলিয়ামসনের কেমন ব্যাটার সেটা নিয়ে নতুন করে বলার কিছু নেই। সে বিশ্বমানের। আশা করছি দুই সপ্তাহ বিশ্রামের পর সে ফিরতে পারবে। তাকে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজ ও ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরে পাওয়ার অপেক্ষায় আছি।’
এনজেডসির কেন্দ্রীয় চুক্তির বাইরে থাকায় বেছে বেছে সিরিজ খেলেন উইলিয়ামসন। মূলত বিভিন্ন ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগকে প্রাধান্য দিতেই কেন্দ্রীয় চুক্তি থেকে সরে এসেছেন নিউজিল্যান্ডের ইতিহাসের সেরা ব্যাটারদের একজন। অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে সবশেষ টি–টোয়েন্টি সিরিজেও তাকে পায়নি ব্ল্যাক ক্যাপসরা। শারীরিক সমস্যা কাটিয়ে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজে ফিরতে পারেন কিনা সেটাই এখন দেখার বিষয়।
অস্ট্রেলিয়ার মতো ইংল্যান্ডের বিপক্ষেও পূর্ণ শক্তির দল পাচ্ছে না নিউজিল্যান্ড। এখনও চোট থেকে সেরে উঠেননি গ্লেন ফিলিপস, অ্যাডাম মিলনে, ফিন অ্যালেন, উইল ও রুর্করা। হ্যামস্ট্রিংয়ের চোটের কারণে ছিটকে গেছেন বেন সিয়ার্স। দলে জায়গা হয়নি ইশ শোধির মতো অভিজ্ঞ স্পিনারের। স্বস্তির খবর হলো, চোট কাটিয়ে দলে ফিরেছেন মিচেল সান্টনার ও রাচিন রবীন্দ্র।
আগামী ১৮ অক্টোবর প্রথম টি–টোয়েন্টিতে মুখোমুখি হবে নিউজিল্যান্ড ও ইংল্যান্ড। ২০ অক্টোবর মাঠে গড়াবে দ্বিতীয় ম্যাচ। দুটি ম্যাচই হবে হেগলি ওভালে। ২৩ অক্টোবর ইডেন পার্কে সিরিজের শেষ টি–টোয়েন্টি খেলতে নামবে দুই দল।
ইংল্যান্ডের বিপক্ষে টি–টোয়েন্টি সিরিজের জন্য নিউজিল্যান্ড স্কোয়াড: মিচেল সান্টনার (অধিনায়ক), মাইকেল ব্রেসওয়েল, মার্ক চ্যাপম্যান, ডেভন কনওয়ে, জ্যাকব ডাফি, জ্যাক ফকস, ম্যাট হেনরি, বেভন জ্যাকবস, কাইল জেমিসন, ড্যারেল মিচেল, জিমি নিশাম, রাচিন রবীন্দ্র, টিম রবিনসন, টিম সেইফার্ট।
