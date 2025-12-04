ভারতীয় বোর্ডের চাপে ১৪ বছর পর রোহিতকে খেলতে হচ্ছে এই টুর্নামেন্ট

ক্রীড়া ডেস্ক
হঠাৎ করেই ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই) হার্ডলাইনে। রোহিত শর্মা-বিরাট কোহলির মতো ক্রিকেটারদের যেখানে আইপিএল ছাড়া অন্য কোনো ঘরোয়া টুর্নামেন্টে খেলতেন না, এবার তাঁরা খেলতে বাধ্য হচ্ছেন। কোহলি খেলবেন বিজয় হাজারে ট্রফিতে। রোহিত খেলতে যাচ্ছেন সৈয়দ মুশতাক আলী ট্রফি।
টেস্ট ও আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি থেকে অবসর নেওয়া রোহিত এখন শুধু খেলছেন ওয়ানডে। বর্তমানে তিনি দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজে ব্যস্ত। শনিবার বিশাখাপত্তনমে হবে ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজ নির্ধারণী তৃতীয় ওয়ানডে। টাইমস অব ইন্ডিয়ার এক প্রতিবেদন থেকে জানা গেছে, ওয়ানডে সিরিজ শেষে বিশাখাপত্তনম থেকে ইন্দোরের উদ্দেশ্যে রওনা দেবেন। সৈয়দ মুশতাক আলী ট্রফির নকআউট পর্বে তিনি মুম্বাইয়ের হয়ে খেলবেন। ভারতের এই ফ্র্যাঞ্চাইজি টুর্নামেন্টে সবশেষ রোহিত খেলেছেন ২০১২ সালে। সেবারও তিনি খেলেছিলেন মুম্বাইয়ের জার্সিতে।
মুম্বাই এবারের সৈয়দ মুশতাক আলী ট্রফিতে ৫ ম্যাচের মধ্যে জিতেছে চার ম্যাচ ও হেরেছে এক ম্যাচ। ১৬ পয়েন্ট নিয়ে ‘এ’ গ্রুপের পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষে রয়েছে দলটি। লক্ষ্ণৌয়ে ৬ ও ৮ ডিসেম্বর লিগ পর্বের শেষ দুই ম্যাচে মুম্বাই খেলবে ছত্তিশগড় ও ওডিশার বিপক্ষে খেলবে মুম্বাই। ১২ থেকে ১৮ ডিসেম্বরের মধ্যে ইন্দোরে মুম্বাইয়ের নকআউট পর্বের ম্যাচগুলো হতে পারে। মুম্বাই ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন এক সূত্রের বরাতে ভারতের এক দৈনিক প্রকাশ করেছে, ‘তিনি (রোহিত) মুম্বাইয়ের হয়ে সৈয়দ মুশতাক আলী ট্রফির নকআউট পর্বে খেলার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন।’
রোহিতের মতো কোহলিও আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি ও টেস্টে অবসর নিয়েছেন। সামনে আইসিসির ওয়ানডে সংস্করণে বড় টুর্নামেন্ট ২০২৭ ওয়ানডে বিশ্বকাপ। কোহলি ও রোহিতের বয়স এখন ৩৭ ও ৩৮ বছর। এই টুর্নামেন্টের পরই যে তাঁরা (রোহিত-কোহলি) আন্তর্জাতিক ক্রিকেটকে বিদায় বলবেন, এটা অনেকটা নিশ্চিত। এক সংস্করণেই যেহেতু খেলছেন, সেহেতু আইসিসির এই ইভেন্টের আগে রোহিত-কোহলি ওয়ানডেতে কতটা ম্যাচ পান, সেটা নিয়ে নির্বাচকেরা দ্বিধাদ্বন্দ্বে আছেন। তাঁদের তাই ঘরোয়া ক্রিকেট খেলিয়ে ম্যাচের মধ্যে রাখার চেষ্টা করা হচ্ছে।
দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজের প্রথম দুই ম্যাচেই সেঞ্চুরি করেছেন বিরাট কোহলি। ওয়ানডেতে এখন তাঁর সেঞ্চুরি ৫৩। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে সেঞ্চুরি সংখ্যা হলো ৮৪। রাঁচিতে প্রথম ওয়ানডেতে ১৩৫ রান করে জিতেছেন ম্যাচসেরার পুরস্কার। গতকাল ১০৫ রান করেও তাঁকে থাকতে হয়েছে পরাজিত দলে। দক্ষিণ আফ্রিকার এইডেন মার্করাম ১১০ রান করে হয়েছেন ম্যাচসেরা।
চলতি অ্যাশেজ সিরিজকে সামনে রেখে কিছুদিন ধরেই আলোচনা হচ্ছিল জো রুটকে নিয়ে। ভক্তদের মনে কৌতুহল ছিল, অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে এবার সেঞ্চুরির অপেক্ষা ফুরাবে তো তাঁর? ব্যাট হাতে ধারাবাহিক রান করলেও গত ১৩ বছর তাসমান পাড়ের দেশটিতে কোনোভাবেই ম্যাজিক্যাল ফিগার স্পর্শ করতে পারছিলেন না এই ব্যাটার। অবশেষে দীর্ঘ ১ যুগেরও বেশি সময়ের অপেক্ষা ফুরাল রুটের।
ব্রিজবেন টেস্টের প্রথম ইনিংসে সেঞ্চুরি তুলে নিয়েছেন রুট। স্কট বোল্যান্ডের করা ৬৬তম ওভারে চার মেরে অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে প্রথম সেঞ্চুরির দেখা পেলেন এই অভিজ্ঞ ব্যাটার। একই সঙ্গে অজিদের মাঠে তাদের বিপক্ষে এই সংস্করণে ১ হাজার রানের মাইলফলক স্পর্শ করলেন রুট। এখন কেবল বাংলাদেশে সেঞ্চুরি করা বাকি রইল তাঁর।
গ্যাবায় মিচেল স্টার্কের করা ইনিংসের তৃতীয় ওভারে ওলি পোপ বোল্ড হলে উইকেট আসেন রুট। এক জ্যাক ক্রলি ছাড়া আর কেউ তাঁকে যোগ্য সঙ্গ দিতে পারেননি। তৃতীয় উইকেট জুটিতে ক্রলিকে নিয়ে ১১৭ রান তোলেন রুট। এরপর হ্যারি ব্রুক, বেন স্টোকস, উইল জ্যাকসদের সঙ্গে ছোট ছোট কয়েকটি জুটি গড়ে তিন অঙ্কের ঘরে পৌঁছে যান ইংল্যান্ডের সাবেক অধিনায়ক।
টেস্টে এটা রুটের ৪০ তম সেঞ্চুরি। টেস্টে সর্বোচ্চ সেঞ্চুরির তালিকায় তাঁর ওপরে আছেন কেবল শচীন টেন্ডুলকার (৫১), জ্যাক ক্যালিস (৪৫) ও রিকি পন্টিং (৪১)।
রেকর্ডের হাতছানি নিয়েই ব্রিজবেন টেস্টে নেমেছিলেন মিচেল স্টার্ক। ৪০ তম ওভারে এসে অপেক্ষা ফুরায় তাঁর। হ্যারি ব্রুককে আউট করে ওয়াসিম আকরামকে পেছনে ফেলে টেস্টে বাঁহাতি পেসারদের মধ্যে সর্বোচ্চ উইকেটের মালিক বনে গেছেন স্টার্ক।
গ্যাবায় অ্যাশেজ সিরিজের দ্বিতীয় টেস্টে নামার আগে স্টার্কের নামের পাশে শোভা পাচ্ছিল ৪১২ উইকেট। চার বিরতি থেকে ফিরেই স্টার্কের হাতে বল তুলে দেন অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক স্টিভ স্মিথ। ৩ উইকেট হারানোর ইংল্যান্ডের সংগ্রহ তখন ১৭৬ রান। বোলিংয়ে এসে দ্বিতীয় ডেলিভারিতেই বাজিমাত করেন স্টার্ক।
তার বলে ড্রাইভের চেষ্টায় ব্যর্থ হন ব্রুক। বল চলে যায় স্মিথের হাতে। কোনো ভুল করেননি স্বাগতিক দলপতি। টেস্টে এটা স্টার্কের ৪১৫ তম উইকেট। ৪১৪ উইকেট নিয়ে এতদিন টেস্টে বাঁ হাতি পেসারদের মধ্যে সর্বোচ্চ উইকেট শিকারের রেকর্ডটি নিজের দখলে রেখেছিলেন পাকিস্তানের কিংবদন্তি পেসার আকরাম। ১০৪ টেস্টের ১৮১ ইনিংস বল করেছেন তিনি। সেখানে ১০২ টেস্টের ১৯৫ ইনিংস বল করে রেকর্ড গড়লেন স্টার্ক।
ইংল্যান্ডের পতন হওয়া প্রথম ৩ উইকেটর মধ্যে দুইটাই নেন স্টার্ক। বেন ডাকেট ও ওলি পোপকে ফিরিয়ে আকরামের পাশে বসেন এই গতি তারকা। ব্রুককে প্যাভিলিয়নের পথ দেখিয়ে সাবেক পেসারকে পেছন ফেললেন তিনি।
এর আগে পার্থ টেস্টেও দুর্দান্ত বোলিং করেছেন স্টার্ক। প্রথম ইনিংসে ইংল্যান্ডকে ১৭২ রানে অলআউট করার পথে ৫৮ রানে ৭ উইকেট নেন। দ্বিতীয় ইনিংসে তাঁর শিকার ৩ উইকেট। রেকর্ড গড়ার পর স্টার্ককে অভিনন্দন জানিয়েছেন আকরাম। এক্সে দেওয়া বার্তায় তিনি লিখেছেন, ‘তোমার জন্য আমি গর্বিত। তোমার অসাধারণ পরিশ্রম তোমাকে আলাদা করেছে। উইকেট সংখ্যায় আমাকে ছাড়িয়ে যাওয়া তোমার জন্য কেবল সময়ের ব্যাপার ছিল।’
জুনিয়র হকি বিশ্বকাপের কোয়ার্টার ফাইনালে না উঠলেও বাংলাদেশের লক্ষ্য এখন ১৭ নম্বরে থেকে টুর্নামেন্ট শেষ করা। সেই লক্ষ্যে আজ স্থান নির্ধারণী ম্যাচে ওমানকে ১৩-০ গোলে উড়িয়ে দিয়েছে মেহরাব হোসেন সামিনের দল। হ্যাটট্রিক করেছেন আমিরুল ইসলাম ও রাকিবুল হাসান রকি।
মাদুরাই আন্তর্জাতিক হকি স্টেডিয়ামে ১১ মিনিটে পেনাল্টি কর্নার থেকে বাংলাদেশকে এগিয়ে দেন আমিরুল। ১৫ মিনিটে পরপর দুটি পেনাল্টি কর্নার পান তিনি। হ্যাটট্রিক পেতেও তাই কোনো অসুবিধা হয়নি। টুর্নামেন্টে এটি তাঁর তৃতীয় হ্যাটট্রিক।
দ্বিতীয় কোয়ার্টারে আরও দুটি গোল করে বাংলাদেশ। ১৯ ও ২৫ মিনিটে জাল কাঁপান রকি। তৃতীয় কোয়ার্টারে ৩৩, ৩৪ ও ৪০ মিনিটে গোল করেন মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ, আমিরুল ও ওবায়দুল হাসান জয়।
শেষ কোয়ার্টারে ওমানের ওপর আরও আধিপত্য দেখায় বাংলাদেশ। ৪৭ মিনিটে ফিল্ড গোলে হ্যাটট্রিক পূরণ করেন ম্যাচসেরা রকি। সেই সময় আব্দুল্লাহও তাঁর দ্বিতীয় গোল করেন। ৫১ ও ৬০ মিনিটে জোড়া গোল করেন মোহাম্মদ সাজু। এর মাঝে ৫৩ মিনিটে পেনাল্টি কর্নারে পঞ্চমবার জাল কাঁপান আমিরুল। ১২ গোল করে টুর্নামেন্টে সর্বোচ্চ গোলদাতার তালিকায় শীর্ষে বাংলাদেশের এই ডিফেন্ডার।
বাংলাদেশ সময় ঘড়ির কাঁটা সকাল ১০টা ছুঁতেই হয়ে গেল ইতিহাস। ব্রিসবেনের গ্যাবায় ভরদুপুরে শুরু হলো অ্যাশেজের দ্বিতীয় টেস্ট। গোলাপি বলের এই টেস্টে মাঠে নেমেই অ্যাশেজে প্রথম বাংলাদেশি আম্পায়ার হিসেবে অভিষেক হয়ে গেল শরফুদ্দৌলা ইবনে শহীদ সৈকতের।
অ্যাশেজের দিবারাত্রির টেস্টে সৈকতের সঙ্গে মাঠের আম্পায়ার হিসেবে আছেন দক্ষিণ আফ্রিকার আদ্রিয়ান হোল্ডস্টক। তবে ক্রিকেটের ঐতিহাসিক সিরিজে আম্পায়ারিংয়ে অভিষেক হওয়া সৈকতের দিকেই যে ‘লাইমলাইট’, সেটা না বললেও চলছে। বাংলাদেশের এই আম্পায়ারকে অভিনন্দন জানিয়ে সামাজিক মাধ্যমে পোস্ট দিয়েছেন ইমরুল কায়েস। নিজের অফিশিয়াল ফেসবুক পেজে ইমরুল লিখেছেন, ‘সৈকত ভাই, অ্যাশেজ টেস্টে প্রথম বাংলাদেশি আম্পায়ার হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে যাওয়ার জন্য আপনাকে আন্তরিক অভিনন্দন। এটি শুধু আপনার ব্যক্তিগত সাফল্য নয়। বাংলাদেশ ক্রিকেটের জন্যও এক গৌরবময় ও ঐতিহাসিক মুহূর্ত।’
বাংলাদেশের একমাত্র আম্পায়ার হিসেবে আইসিসির এলিট প্যানেলে আছেন সৈকত। আইসিসি ইভেন্ট তো বটেই, বিদেশের অনেক দ্বিপক্ষীয় সিরিজেও আম্পায়ারিং করতে দেখা যায় তাঁকে। কখনো মাঠের আম্পায়ার, কখনোবা টিভি আম্পায়ারের দায়িত্ব পালন করছেন তিনি। সৈকতের এমন অর্জন দেখে বাংলাদেশের আরও অনেকে অনুপ্রাণিত হবেন বলে মনে করেন ইমরুল। ফেসবুকে ইমরুল বলেন, ‘বিশ্ব ক্রিকেটের অন্যতম বৃহৎ মঞ্চে পা রাখতে চলেছেন। আপনার জন্য রইল অসীম শুভকামনা। আপনার এই অর্জন ভবিষ্যতে আরও অনেককে অনুপ্রাণিত করবে। এটাই কামনা করি।’
ভারতের বিভিন্ন সিরিজেও আম্পায়ারিং করেছেন সৈকত। ২০২৪-২৫ মৌসুমে বোর্ডার-গাভাস্কার ট্রফিতে যশস্বী জয়সওয়ালের আউটের ক্ষেত্রে সৈকতের সিদ্ধান্ত নিয়ে হইচই পড়ে গিয়েছিল। অনেকেই বাংলাদেশি আম্পায়ারের প্রশংসা করেছিলেন। কেউবা আবার তাঁকে নিয়ে ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ করেছিলেন। এ বছরের জুন-জুলাইয়ে ভারত-ইংল্যান্ড সিরিজেও আম্পায়ারিং করেছিলেন সৈকত। এবার তাঁর সঙ্গে লেগে গিয়েছিল ইংল্যান্ড অধিনায়ক বেন স্টোকসের। এবারও বিতর্ক জয়সওয়ালকে নিয়ে। পার্থে এবার অ্যাশেজের প্রথম টেস্টে সৈকত ছিলেন মাঠের আম্পায়ারের দায়িত্বে। দুই দিনে শেষ হওয়া টেস্টে ইংল্যান্ডকে ৮ উইকেটে হারিয়েছিল অস্ট্রেলিয়া।
