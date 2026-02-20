Ajker Patrika
অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়ে ওমান কি পারবে অঘটন ঘটাতে

ক্রীড়া ডেস্ক    
অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়ে ওমান কি পারবে অঘটন ঘটাতে
অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে আজ গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচে খেলতে নামবে ওমান। ছবি: এএফপি

২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের গ্রুপ পর্বের শেষ দিন আজ। সুপার এইটের লাইনআপ ঠিক হয়ে যাওয়ায় গ্রুপ পর্ব হয়ে গেছে স্রেফ নিয়মরক্ষার ম্যাচ। ‘বি’ গ্রুপের ম্যাচে আজ মুখোমুখি হবে অস্ট্রেলিয়া-ওমান। পাল্লেকেলেতে বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৭টা ৩০ মিনিটে শুরু হবে এই ম্যাচ। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।

ক্রিকেট খেলা সরাসরি

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ

অস্ট্রেলিয়া-ওমান

সন্ধ্যা ৭ টা ৩০ মিনিট

সরাসরি

টি স্পোর্টস ও নাগরিক টিভি

