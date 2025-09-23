Ajker Patrika
> খেলা
> ক্রিকেট

ভারত-পাকিস্তান ম্যাচের বিতর্কিত ঘটনায় আইপিএলকে ধুয়ে দিলেন আফ্রিদি

ক্রীড়া ডেস্ক    
আইপিএলকে ধুয়ে দিয়েছেন শহীদ আফ্রিদি। ছবি: ক্রিকইনফো
আইপিএলকে ধুয়ে দিয়েছেন শহীদ আফ্রিদি। ছবি: ক্রিকইনফো

অর্থের ঝনঝনানি, জাঁকজমকপূর্ণ আয়োজন—সব মিলিয়ে ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগ (আইপিএল) নিয়ে ক্রিকেটারদের আগ্রহ থাকে অনেক বেশি। চার-ছক্কার ফুলঝুরি, রেকর্ড ভাঙা গড়ার খেলা চলছে ১৭ বছর ধরে। তবে ২০০৮ সালের পর আইপিএলে সুযোগ না পাওয়ায় পাকিস্তানি ক্রিকেটাররা আইপিএলকে নিয়ে প্রায়ই করেন নেতিবাচক মন্তব্য।

সংযুক্ত আরব আমিরাতের আবুধাবি ও দুবাইয়ে যখন চলছে এশিয়া কাপ, তখন শহীদ আফ্রিদি টেনে এনেছেন আইপিএলের প্রসঙ্গ। পাকিস্তানের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপজয়ী ক্রিকেটারের আইপিএল নিয়ে কটাক্ষের কারণ দুবাইয়ে পরশু ভারত-পাকিস্তান ম্যাচে ঘটে যাওয়া এক বিতর্কিত ঘটনায়। সেই ম্যাচে ফখর জামানের আউট নিয়ে সন্দেহ তৈরি হলে দুই মাঠের আম্পায়ার গাজী সোহেল ও আহমেদ শাহ পাকতিন তৃতীয় আম্পায়ার রুচিরা পাল্লিয়াগুরুগের শরণ নিয়েছেন। দীর্ঘ সময় নিয়ে দেখার পর পাল্লিয়াগুরুগে আউট দিয়েছেন ফখরকে। পাকিস্তানের সামা টিভিতে গত রাতে ফখরের আউটের প্রসঙ্গে আফ্রিদি খোঁচা মেরেছেন পাল্লিয়াগুরুগে।পাকিস্তানি তারকা অলরাউন্ডার বলেন,‘তাঁকে (পাল্লিয়াগুরুগে) তো আইপিএলে আম্পায়ারিং করতে হবে।’

ভারতের বিপক্ষে পরশু ৯ বলে ৩ চারে ১৫ রান করেন ফখর। তিন চারের মধ্যে দুটি চার ফখর মারেন জসপ্রীত বুমরাকে। অপর চার মারেন হার্দিক পান্ডিয়ার বলে। ফখর থাকলে ইনিংসটা অনেক বড় হতে পারত বলে মনে করেন মোহাম্মদ ইউসুফ। পাকিস্তানের স্থানীয় সংবাদমাধ্যমে গতকাল ইউসুফ বলেন, ‘তারা এমনকি বিভিন্ন অ্যাঙ্গেল থেকে যাচাই করে দেখেননি। ফখর তিনটা চার মেরেছিল। প্রথম ওভারে বুমরাকে দারুণভাবে সামলেছিল। তার উইকেটটা ভারতের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ছিল।’

দুবাইয়ে পরশু ইনিংসের তৃতীয় ওভারের তৃতীয় বলে হার্দিক পান্ডিয়ার অফ কাটার ডেলিভারিতে খোঁচা লাগান ফখর। এজ হওয়া বল তালুবন্দী করেছেন ভারতীয় উইকেটরক্ষক সঞ্জু স্যামসন। কিন্তু স্যামসন ক্যাচটি ঠিকমতো ধরেছেন কি না, সেটা নিয়ে সন্দেহ তৈরি হলে মাঠের আম্পায়াররা তৃতীয় আম্পায়ারের শরণ নিয়েছেন। টিভি রিপ্লেতেও আউটের ব্যাপারে স্পষ্ট কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি। কারণ, বলটা কি আদৌ স্যামসনের গ্লাভসে জমা হয়েছে নাকি তার আগেই ঘাসে ড্রপ খেয়েছে। শেষ পর্যন্ত ফখরকে আউটই ঘোষণা করা হয়েছে। পাকিস্তানি বাঁহাতি ব্যাটারের আউট নিয়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থার (আইসিসি) কাছে পিসিবি অভিযোগ করেছে বলে পাকিস্তানি সংবাদমাধ্যমে দাবি করা হয়েছে।

ভারত ম্যাচে পাকিস্তানি ক্রিকেটারের বিতর্কিত আউট নিয়ে ওয়াসিম আকরামের ক্ষোভভারত ম্যাচে পাকিস্তানি ক্রিকেটারের বিতর্কিত আউট নিয়ে ওয়াসিম আকরামের ক্ষোভ

ভারতের বিপক্ষে ফখরের আউটের ঘটনাই নয়। সেদিন সাহিবজাদা ফারহান ও হারিস রউফের কর্মকাণ্ড নিয়ে আলোচনা হয়েছে অনেক। ভারতের বিপক্ষে ফিফটির পর ‘একে-৪৭’ উদযাপন করে সমালোচনার মুখে পড়েন ফারহান। যদিও পাকিস্তানি এই ওপেনার জানিয়েছেন, এসব বিষয় নিয়ে তিনি খুব একটা ভাবেন না। এদিকে সীমানার ধারে ফিল্ডিং করা হারিস ভারতীয় দর্শকদের উদ্দেশ্যে বিমান ধসের ইঙ্গিত দিয়েছেন এবং ৬ আঙুল বের করেছেন।

ফের আইসিসির দ্বারস্থ পাকিস্তান, কারণ কীফের আইসিসির দ্বারস্থ পাকিস্তান, কারণ কী

দর্শকদের জবাব দিতে গিয়ে রউফ যা করেছেন, সেটা ইঙ্গিতপূর্ণ মনে হচ্ছে। এমনিতেই ভারত-পাকিস্তান রাজনৈতিক বৈরিতা গত কয়েক মাসে অনেক বেড়েছে। এ বছরের এপ্রিলে ভারত নিয়ন্ত্রিত কাশ্মীরের পেহেলগামে বন্দুকধারীদের গুলিতে পর্যটক নিহত হওয়ার পরপরই দুই দেশই সামরিক সংঘাতে জড়িয়েছিল। মে মাসে হওয়া ভারত সেই অভিযানের নাম দিয়েছিল ‘অপারেশন সিঁদুর’। দুই দেশের সামরিক সংঘাতে ভারতের ৬টি বিমান পাকিস্তানের আক্রমণে ভূপাতিত হয়েছিল বলে পাকিস্তানি সংবাদমাধ্যম দাবি করেছিল। সেই বিমানগুলো ফরাসি রাফায়েল জেট বলে উল্লেখ করা হয়েছিল।

দুবাইয়ে পাকিস্তান পরশু টস হেরে আগে ব্যাটিং করে ২০ ওভারে ৪ উইকেটে ১৭১ রান করেছে। সেই রান তাড়া করে ভারত ৭ বল হাতে রেখে ৬ উইকেটে জিতেছে। এদিকে শ্রীলঙ্কা শনিবার দুবাইয়ে হেরেছে বাংলাদেশের কাছে। আবুধাবিতে আজ ‘বাঁচা-মরা’র ম্যাচে খেলতে নামবে শ্রীলঙ্কা-পাকিস্তান। বাংলাদেশ সময় রাত ৮টা ৩০ মিনিটে শুরু হবে এই ম্যাচ।

বিষয়:

খেলাএশিয়া কাপক্রিকেটবাংলাদেশ ক্রিকেটটি-টোয়েন্টি ক্রিকেটপাকিস্তান ক্রিকেট
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

মন্ত্রণালয়ের গুরুত্বপূর্ণ ফাইল বাসায় নিয়ে গায়েব করেন উপদেষ্টা— আসিফ মাহমুদের বিরুদ্ধে চট্টগ্রামের মেয়রের অভিযোগ

চীনা যুদ্ধবিমান থেকে এলএস-৬ বোমা ফেলে কেন নিজ দেশে ‘হত্যাযজ্ঞ’ চালাল পাকিস্তান

ভবদহের দুঃখ ঘোচাতে আসছে সেনাবাহিনী, খনন করবে ৫ নদ-নদীর ৮১.৫ কিমি

ধর্ষণের শিকার শিশুর স্বজনকে মারতে উদ্যত হওয়া সেই চিকিৎসক বরখাস্ত

তাহসান তো জিহাদিদের মতোই কথা বললেন: তসলিমা

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

এই আক্রমণ আখতার হোসেনকে এক বিন্দুও দুর্বল করবে না: তাসনিম জারা

এই আক্রমণ আখতার হোসেনকে এক বিন্দুও দুর্বল করবে না: তাসনিম জারা

ফ্রান্সে ৯ মসজিদের সামনে শূকরের মাথা, ক্ষুব্ধ ও সতর্ক মুসলিমরা

ফ্রান্সে ৯ মসজিদের সামনে শূকরের মাথা, ক্ষুব্ধ ও সতর্ক মুসলিমরা

তাহসান তো জিহাদিদের মতোই কথা বললেন: তসলিমা

তাহসান তো জিহাদিদের মতোই কথা বললেন: তসলিমা

মন্ত্রণালয়ের গুরুত্বপূর্ণ ফাইল বাসায় নিয়ে গায়েব করেন উপদেষ্টা— আসিফ মাহমুদের বিরুদ্ধে চট্টগ্রামের মেয়রের অভিযোগ

উপদেষ্টা আসিফের বিরুদ্ধে গুরুতর অনিয়মের অভিযোগ তুললেন চট্টগ্রামের মেয়র শাহাদাত

চীনা যুদ্ধবিমান থেকে এলএস-৬ বোমা ফেলে কেন নিজ দেশে ‘হত্যাযজ্ঞ’ চালাল পাকিস্তান

চীনা যুদ্ধবিমান থেকে এলএস-৬ বোমা ফেলে কেন নিজ দেশে ‘হত্যাযজ্ঞ’ চালাল পাকিস্তান

সম্পর্কিত

ভারত-পাকিস্তান ম্যাচের বিতর্কিত ঘটনায় আইপিএলকে ধুয়ে দিলেন আফ্রিদি

ভারত-পাকিস্তান ম্যাচের বিতর্কিত ঘটনায় আইপিএলকে ধুয়ে দিলেন আফ্রিদি

বাঁচা-মরার লড়াইয়ে নামছে শ্রীলঙ্কা-পাকিস্তান

বাঁচা-মরার লড়াইয়ে নামছে শ্রীলঙ্কা-পাকিস্তান

৬ বছর পর বেঙ্গলের প্রেসিডেন্ট সৌরভ, ভারতের ম্যাচ নিয়ে কী পরিকল্পনা

৬ বছর পর বেঙ্গলের প্রেসিডেন্ট সৌরভ, ভারতের ম্যাচ নিয়ে কী পরিকল্পনা

বিসিবির নির্বাচন নিয়ে উত্তাপ-বিতর্ক বাড়ছেই

বিসিবির নির্বাচন নিয়ে উত্তাপ-বিতর্ক বাড়ছেই