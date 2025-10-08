‘আফগানিস্তানের ক্রিকেটার হয়ে বাংলাদেশকে তো ফেবারিট বলতে পারি না’

ক্রীড়া ডেস্ক
শারজায় রোববার রাতে ৬ উইকেটে জিতে আফগানিস্তানকে টি-টোয়েন্টি সিরিজে ৩-০ ব্যবধানে ধবলধোলাই করেছে বাংলাদেশ। টি-টোয়েন্টির আত্মবিশ্বাস নিয়ে বাংলাদেশ আজ আফগানদের বিপক্ষে খেলতে নামবে ওয়ানডে সিরিজে। যদিও আফগানিস্তানের অধিনায়ক হাশমতউল্লা শাহিদি কোনো দলকেই ফেবারিট মানছেন না।
ওয়ানডেতে বাংলাদেশ ও আফগানিস্তান এ বছর খেলেছে ৫ ও ৩ ম্যাচ। বাংলাদেশ সবশেষ খেলেছে জুলাইয়ে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে। এদিকে আফগানরা ২০২৫ চ্যাম্পিয়নস ট্রফির পর ওয়ানডেতে আর কোনো ম্যাচই খেলেনি। আবুধাবিতে সিরিজের প্রথম ওয়ানডের আগে গতকাল সংবাদ সম্মেলনে শাহিদির কাছে প্রশ্ন ছিল, বাংলাদেশ-আফগানিস্তানের মধ্যে ফেবারিট কারা? প্রশ্নের উত্তর দিয়ে হেসে দিলেন তিনি। আফগান অধিনায়ক বলেন, ‘হাহাহা। আমার মতে দুই দলই ভালো। ভালো ক্রিকেট যারা খেলবে, সিরিজে তারাই জিতবে। আফগানিস্তানের অধিনায়ক হিসেবে তো বাংলাদেশকে ফেবারিট বলতে পারি না।’
বাংলাদেশ এ বছর পাঁচটি ওয়ানডে খেলে জিতেছে কেবল এক ম্যাচ। হেরেছে চার ম্যাচে। আফগানিস্তান এ বছর এক ম্যাচ জিতলেও বাংলাদেশের চেয়ে তুলনামূলক ভালো। কারণ, আফগানরা সেই ম্যাচ জিতেছে লাহোরে চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে। ফেবারিট না মানলেও মাঠের লড়াইয়ে নামার আগে শাহিদি বেশ আশাবাদী। আফগান অধিনায়ক বলেন, ‘অতীতে আমরা ভালো ক্রিকেট খেলেছি। দলের ওপর বিশ্বাস আছে। ওয়ানডেতে আমরাও ভালো দল। ইনশাআল্লাহ ১০০ শতাংশ দেব।’
আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে সবশেষ শাহিদি খেলেছেন ২০২২-এর আগস্টে আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে। আফগানিস্তানের জার্সিতে ছয় টি-টোয়েন্টি খেলে ২৪ গড় ও ৮৭.২৭ স্ট্রাইকরেটে করেছেন ৪৮ রান। বাংলাদেশের বিপক্ষে তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজটা তাই তাঁর খেলা হয়নি। ওয়ানডেতে ফিরছেন অধিনায়ক হয়েই। আবুধাবির শেখ জায়েদ স্টেডিয়ামে আজ সন্ধ্যা ৬টায় শুরু হবে বাংলাদেশ-আফগানিস্তান তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ। ১১ ও ১৪ অক্টোবর হবে সিরিজের দ্বিতীয় ও তৃতীয় ওয়ানডে। শেষ দুই ম্যাচও আবুধাবিতে বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৬টায় শুরু হবে।
