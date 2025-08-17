Ajker Patrika
> খেলা
> ক্রিকেট

অস্ট্রেলিয়ায় অধিনায়ক মাহিদুল অঙ্কন, ‘এ’ দলে ৭ টেস্ট ক্রিকেটার

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
‘এ’ দলের অধিনায়ক হয়েছেন মাহিদুল ইসলাম ভুঁইয়া অঙ্কন। ফাইল ছবি
‘এ’ দলের অধিনায়ক হয়েছেন মাহিদুল ইসলাম ভুঁইয়া অঙ্কন। ফাইল ছবি

২০২৭ সালের মার্চে অস্ট্রেলিয়ায় দুই টেস্টের সিরিজ খেলবে বাংলাদেশ। সে সফর এখনো বেশ দেরি হলেও অস্ট্রেলিয়ার উইকেট-কন্ডিশন নিয়ে একটা ধারণা মিলতে পারে শেফিল্ড শিল্ডের বর্তমান চ্যাম্পিয়ন দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে আসন্ন চার দিনের ম্যাচ। বাংলাদেশ ‘এ’ দলে ১৪ সদস্যের অভিজ্ঞ স্কোয়াড ঘোষণা করেছে বিসিবি।

‘এ’ দলের অধিনায়ক হয়েছেন মাহিদুল ইসলাম ভুঁইয়া অঙ্কন। বিসিবির কোনো দলের প্রথমবারের মতো নেতৃত্বের স্বাদ পেতে যাচ্ছেন মাহিদুল। ঘরোয়া ক্রিকেটে তাঁর নেতৃত্বের অভিজ্ঞতা সীমিত হলেও নির্বাচকেরা ভবিষ্যতের কথা বিবেচনা করে তাঁর ওপর আস্থা রেখেছেন। গত মে মাসে নিউজিল্যান্ড ‘এ’ দলের বিপক্ষে নেতৃত্বে ছিলেন নুরুল হাসান সোহান, কিন্তু এবার আর চার দিনের ম্যাচে জায়গা হয়নি তাঁর।

‘এ’ দলে টেস্ট-অভিজ্ঞ সাত ক্রিকেটার সুযোগ পেয়েছেন—সাইফ হাসান, জয়, দিপু, ইয়াসির, নাঈম, হাসান মাহমুদ ও অধিনায়ক মাহিদুল। ‘এ’ দলে জায়গা পেয়েছেন রিপন মন্ডল, হাসান মুরাদ, মুশফিক হাসানের মতো ক্রিকেটাররা, যাঁদের টেস্ট খেলার সুযোগ না পেলেও বাংলাদেশ টেস্ট দলে বিভিন্ন সময়ে জায়গা পেয়েছেন। দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে চার দিনের ম্যাচ শুরু ২৮ আগস্ট।

বিষয়:

খেলাক্রিকেট
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

শাহজালালে তৃতীয় টার্মিনাল চালুতে বাধা, রাজস্ব ভাগাভাগি নিয়ে টানাপোড়েন

বৈপ্লবিক পরিবর্তন করার সুযোগ হাতছাড়া হয়ে গেছে

ব্যাংকের চাকরি যায় জাল সনদে, একই নথি দিয়ে বাগালেন স্কুল সভাপতির পদ

ঝুঁকিপূর্ণ সম্পদ নিয়ে হাবুডুবু খাচ্ছে এবি ব্যাংক

১ লাখ ৮২২ শিক্ষক নিয়োগ: যোগ্য প্রার্থীদের প্রাথমিক তালিকা চলতি সপ্তাহে

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

নকলসহ ধরা পড়ে কারাবাস, মুক্তির পর প্রভাষককে ফুলের মালা পরাল পরীক্ষার্থীরা

নকলসহ ধরা পড়ে কারাবাস, মুক্তির পর প্রভাষককে ফুলের মালা পরাল পরীক্ষার্থীরা

ব্যাংকের চাকরি যায় জাল সনদে, একই নথি দিয়ে বাগালেন স্কুল সভাপতির পদ

ব্যাংকের চাকরি যায় জাল সনদে, একই নথি দিয়ে বাগালেন স্কুল সভাপতির পদ

বৈপ্লবিক পরিবর্তন করার সুযোগ হাতছাড়া হয়ে গেছে

বৈপ্লবিক পরিবর্তন করার সুযোগ হাতছাড়া হয়ে গেছে

ঝুঁকিপূর্ণ সম্পদ নিয়ে হাবুডুবু খাচ্ছে এবি ব্যাংক

ঝুঁকিপূর্ণ সম্পদ নিয়ে হাবুডুবু খাচ্ছে এবি ব্যাংক

শাহজালালে তৃতীয় টার্মিনাল চালুতে বাধা, রাজস্ব ভাগাভাগি নিয়ে টানাপোড়েন

শাহজালালে তৃতীয় টার্মিনাল চালুতে বাধা, রাজস্ব ভাগাভাগি নিয়ে টানাপোড়েন

সম্পর্কিত

অস্ট্রেলিয়ায় অধিনায়ক মাহিদুল অঙ্কন, ‘এ’ দলে ৭ টেস্ট ক্রিকেটার

অস্ট্রেলিয়ায় অধিনায়ক মাহিদুল অঙ্কন, ‘এ’ দলে ৭ টেস্ট ক্রিকেটার

বিগ ব্যাশের দলের সঙ্গে পারল না বাংলাদেশ ‘এ’

বিগ ব্যাশের দলের সঙ্গে পারল না বাংলাদেশ ‘এ’

পাকিস্তানের বয়কট, এশিয়া কাপে খেলার অপেক্ষায় বাংলাদেশ

পাকিস্তানের বয়কট, এশিয়া কাপে খেলার অপেক্ষায় বাংলাদেশ

ঝোড়ো ব্যাটিংয়ে হান্ড্রেডে ভাঙল তিন বছরের পুরোনো রেকর্ড

ঝোড়ো ব্যাটিংয়ে হান্ড্রেডে ভাঙল তিন বছরের পুরোনো রেকর্ড