অস্ট্রেলিয়ায় অধিনায়ক মাহিদুল অঙ্কন, ‘এ’ দলে ৭ টেস্ট ক্রিকেটার

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
২০২৭ সালের মার্চে অস্ট্রেলিয়ায় দুই টেস্টের সিরিজ খেলবে বাংলাদেশ। সে সফর এখনো বেশ দেরি হলেও অস্ট্রেলিয়ার উইকেট-কন্ডিশন নিয়ে একটা ধারণা মিলতে পারে শেফিল্ড শিল্ডের বর্তমান চ্যাম্পিয়ন দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে আসন্ন চার দিনের ম্যাচ। বাংলাদেশ ‘এ’ দলে ১৪ সদস্যের অভিজ্ঞ স্কোয়াড ঘোষণা করেছে বিসিবি।
‘এ’ দলের অধিনায়ক হয়েছেন মাহিদুল ইসলাম ভুঁইয়া অঙ্কন। বিসিবির কোনো দলের প্রথমবারের মতো নেতৃত্বের স্বাদ পেতে যাচ্ছেন মাহিদুল। ঘরোয়া ক্রিকেটে তাঁর নেতৃত্বের অভিজ্ঞতা সীমিত হলেও নির্বাচকেরা ভবিষ্যতের কথা বিবেচনা করে তাঁর ওপর আস্থা রেখেছেন। গত মে মাসে নিউজিল্যান্ড ‘এ’ দলের বিপক্ষে নেতৃত্বে ছিলেন নুরুল হাসান সোহান, কিন্তু এবার আর চার দিনের ম্যাচে জায়গা হয়নি তাঁর।
‘এ’ দলে টেস্ট-অভিজ্ঞ সাত ক্রিকেটার সুযোগ পেয়েছেন—সাইফ হাসান, জয়, দিপু, ইয়াসির, নাঈম, হাসান মাহমুদ ও অধিনায়ক মাহিদুল। ‘এ’ দলে জায়গা পেয়েছেন রিপন মন্ডল, হাসান মুরাদ, মুশফিক হাসানের মতো ক্রিকেটাররা, যাঁদের টেস্ট খেলার সুযোগ না পেলেও বাংলাদেশ টেস্ট দলে বিভিন্ন সময়ে জায়গা পেয়েছেন। দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে চার দিনের ম্যাচ শুরু ২৮ আগস্ট।
