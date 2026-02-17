Ajker Patrika
ক্রিকেট

আফগানদের কাঁদিয়ে সুপার এইটে নিউজিল্যান্ড

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ১৪: ৪৯
আফগানদের কাঁদিয়ে সুপার এইটে নিউজিল্যান্ড
গ্লেন ফিলিপসের ঝোড়ো ফিফটিতে কানাডাকে ৮ উইকেটে হারিয়েছে নিউজিল্যান্ড। সহজ জয়ে কিউইরা কেটেছে সুপার এইটের টিকিটও। ছবি: ক্রিকইনফো

কানাডার পেসার জসকরন সিংকে মিড উইকেট দিয়ে পুল করলেন রাচিন রবীন্দ্র। সেটা যে নিশ্চিত চার হচ্ছে, তা তো বোঝাই গেছে। বল সীমানার দড়ি স্পর্শ করলেও আফগানিস্তানের ভক্ত-সমর্থকদের হৃদয়ে সেটা শেল বিদ্ধ হওয়ার মতই। কারণ, রাচিনের এই চারে আফগানদের গ্রুপ পর্বেই বিদায় ঘণ্টা বেজে গেছে।

বিষয়:

খেলাটি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপক্রিকেট
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

আমরা ভালো নেই—গুলিতে নিহত ভোলা ছাত্রদল সভাপতির স্ত্রী

আমরা ভালো নেই—গুলিতে নিহত ভোলা ছাত্রদল সভাপতির স্ত্রী

কমিটির সভা করা গেলেই আইনজীবী তালিকাভুক্তির ফল প্রকাশ: অ্যাডভোকেট জয়নুল আবেদীন

কমিটির সভা করা গেলেই আইনজীবী তালিকাভুক্তির ফল প্রকাশ: অ্যাডভোকেট জয়নুল আবেদীন

বিচার বিভাগ আলাদা করতে মাসদার হোসেন মামলার রায় বাস্তবায়ন করে গেলাম: ড. ইউনূস

বিচার বিভাগ আলাদা করতে মাসদার হোসেন মামলার রায় বাস্তবায়ন করে গেলাম: ড. ইউনূস

‘ম্যাডাম ঘুষ খায় না, সেটা আমি জানি না, এটা আমারই দোষ’

‘ম্যাডাম ঘুষ খায় না, সেটা আমি জানি না, এটা আমারই দোষ’

মুখ্য সচিবের নিয়োগও বাতিল

মুখ্য সচিবের নিয়োগও বাতিল

সম্পর্কিত

আফগানদের কাঁদিয়ে সুপার এইটে নিউজিল্যান্ড

আফগানদের কাঁদিয়ে সুপার এইটে নিউজিল্যান্ড

এবারও ইফতারের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা থাকছে প্রিমিয়ার লিগে

এবারও ইফতারের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা থাকছে প্রিমিয়ার লিগে

প্রতিমন্ত্রী হচ্ছেন সাবেক ফুটবলার আমিনুল হক

প্রতিমন্ত্রী হচ্ছেন সাবেক ফুটবলার আমিনুল হক

নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে সেঞ্চুরি করে কানাডার ব্যাটারের জোড়া কীর্তি

নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে সেঞ্চুরি করে কানাডার ব্যাটারের জোড়া কীর্তি