আফগানদের কাঁদিয়ে সুপার এইটে নিউজিল্যান্ড

কানাডার পেসার জসকরন সিংকে মিড উইকেট দিয়ে পুল করলেন রাচিন রবীন্দ্র। সেটা যে নিশ্চিত চার হচ্ছে, তা তো বোঝাই গেছে। বল সীমানার দড়ি স্পর্শ করলেও আফগানিস্তানের ভক্ত-সমর্থকদের হৃদয়ে সেটা শেল বিদ্ধ হওয়ার মতই। কারণ, রাচিনের এই চারে আফগানদের গ্রুপ পর্বেই বিদায় ঘণ্টা বেজে গেছে।
বছর ঘুরে আবারও দরজায় কড়া নাড়ছে মাহে রমজান। মুসলিম উম্মাহর পবিত্র এই মাসকে কেন্দ্র করে গত কয়েক বছর ধরেই বিশেষ ব্যবস্থা চালু রেখেছে ইংল্যান্ড তথা ইউরোপের শীর্ষ ফুটবল টুর্নামেন্ট ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ (ইপিএল)। এবারও তার ব্যতিক্রম হচ্ছে না।২১ মিনিট আগে
নবগঠিত সরকারের যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী হয়েছেন জাতীয় ফুটবল দলের সাবেক অধিনায়ক ও গোলরক্ষক আমিনুল হক। সংসদ সদস্য না হলেও টেকনোক্র্যাট কোটায় এ দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে তাঁকে।২ ঘণ্টা আগে
প্রথম দুই ম্যাচ হেরে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের গ্রুপ পর্ব থেকে বিদায়ের পথ এক রকম তৈরি করে ফেলেছে কানাডা। ক্ষীণ আশাটুকু বাঁচিয়ে রাখতে আজ নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে জিততেই হবে তাদের। কানাডিয়ানরা শেষ পর্যন্ত এই সমীকরণ মেলাতে পারে কি না সেটা পরের বিষয়। তবে জোড়া কীর্তিতে ঠিকই ম্যাচটি স্মরণীয় করে রাখলেন দলটির ওপ২ ঘণ্টা আগে
উগ্র হিন্দুত্ববাদী এবং ধর্মীয় গুরুদের চাপে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিসিআই) নির্দেশে মোস্তাফিজুর রহমানকে বাদ দিয়েছিল কলকাতা নাইট রাইডার্স। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে জল গড়িয়েছিল অনেক দূর। নিরাপত্তাজনিত কারণে ভারতে যেতে অস্বীকৃতি জানানোয় টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলা হচ্ছে না বাংলাদেশের।২ ঘণ্টা আগে