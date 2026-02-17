নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে সেঞ্চুরি করে কানাডার ব্যাটারের জোড়া কীর্তি

প্রথম দুই ম্যাচ হেরে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের গ্রুপ পর্ব থেকে বিদায়ের পথ এক রকম তৈরি করে ফেলেছে কানাডা। ক্ষীণ আশাটুকু বাঁচিয়ে রাখতে আজ নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে জিততেই হবে তাদের। কানাডিয়ানরা শেষ পর্যন্ত এই সমীকরণ মেলাতে পারে কি না সেটা পরের বিষয়। তবে জোড়া কীর্তিতে ঠিকই ম্যাচটি স্মরণীয় করে রাখলেন দলটির ওপেনার যুবরাজ সামরা।
এবারের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের প্রথম সেঞ্চুরি এসেছে গতকাল; অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে তিন অঙ্কের ম্যাজিক ফিগারের দেখা পান পাথুম নিশাঙ্কা। ২৪ ঘণ্টা না যেতেই আরও একটি সেঞ্চুরি দেখল ক্রিকেটপ্রেমীরা। আজ দিনের প্রথম ম্যাচে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে দারুণ এক সেঞ্চুরি তুলে নিয়েছেন সামরা। কাইল জেমিসনের করা ইনিংসের ১৭ তম ওভারের শেষ বলে বাউন্ডারি মেরে সেঞ্চুরি পূর্ণ করেন তিনি।
এই সংস্করণের বিশ্বকাপে সবচেয়ে কম বয়সী ক্রিকেটার হিসেবে সেঞ্চুরির কীর্তি গড়লেন সামরা; ১৯ বছর ১৪১ দিন বয়সে। একই সঙ্গে আইসিসির সহযোগী দেশের প্রথম ক্রিকেটার হিসেবে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে সেঞ্চুরি করলেন এই ব্যাটার। চেন্নাইয়ের এমএ চিদাম্বরম ক্রিকেট স্টেডিয়ামে আগে ব্যাট করতে নেমে সামরার রেকর্ডগড়া সেঞ্চুরিতে ১৭৪ রানের পুঁজি পেয়েছে কানাডা। ইনিংসের শেষ ওভারের দ্বিতীয় বলে আউট হওয়ার আগে ১১০ রান এনে দেন তিনি। ১১ চার ও ৬ ছক্কায় সাজানো তাঁর ৬৫ বলের ইনিংস।
সামরা ছাড়া কানাডার আর কোনো ব্যাটার টি-টোয়েন্টির চাহিদা মিটিয়ে ব্যাট করতে পারেননি। ৩৬ রান করতে ৩৯ বল খেলেন আরেক ওপেনার দিলপ্রীত বাজওয়া। ১০ রান আসে নভনিত ঢালিওয়ালের ব্যাট থেকে। নিউজিল্যান্ডের হয়ে বল হাতে ম্যাট হেনরি, জ্যাকব ডাফি, জেমিসন ও জেমস নিশাম একটি করে উইকেট নেন।
নবগঠিত সরকারের যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী হয়েছেন জাতীয় ফুটবল দলের সাবেক অধিনায়ক ও গোলরক্ষক আমিনুল হক। সংসদ সদস্য না হলেও টেকনোক্র্যাট কোটায় এ দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে তাঁকে।১ ঘণ্টা আগে
উগ্র হিন্দুত্ববাদী এবং ধর্মীয় গুরুদের চাপে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিসিআই) নির্দেশে মোস্তাফিজুর রহমানকে বাদ দিয়েছিল কলকাতা নাইট রাইডার্স। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে জল গড়িয়েছিল অনেক দূর। নিরাপত্তাজনিত কারণে ভারতে যেতে অস্বীকৃতি জানানোয় টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলা হচ্ছে না বাংলাদেশের।২ ঘণ্টা আগে
বাজে সময় পার করছে বার্সেলোনা। কোপা দেল রের সেমিফাইনালের প্রথম লেগে আতলেতিকো মাদ্রিদের কাছে বিধ্বস্ত হওয়ার পর এবার লা লিগায় জিরোনার কাছে হেরেছে কাতালানরা; ২-১ গোলে। টানা হারে বেশ হতাশ দলটির কোচ হান্সি ফ্লিক। সবশেষ হারের পর রেফারিকে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছেন তিনি।৩ ঘণ্টা আগে
জিম্বাবুয়ে-আয়ারল্যান্ড ম্যাচের দিকে কৌতূহলী নজর থাকবে অস্ট্রেলিয়ার। ক্যান্ডির পাল্লেকেলে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিতব্য ম্যাচটির ফলাফলের ওর নির্ভর করছে তাদের ভাগ্য। জিম্বাবুয়ে জিতলে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ থেকে বিদায় নেবে অজিরা। এমতাবস্থায় সৃষ্টিকর্তার দিকে তাকিয়ে আছেন দলটির অধিনায়ক মিচেল ম৩ ঘণ্টা আগে