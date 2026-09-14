এশিয়া কাপ ঘিরে তোলপাড়, নাকভিকে উদ্দেশ্য করে ‘ট্রফি চোর’ স্লোগান

এশিয়া কাপের ট্রফি বিতর্ক যেন থামছেই না। পুরুষদের পর এবার নারী এশিয়া কাপেও মহসিন নকভিকে ঘিরে তৈরি হলো একই ধরনের পরিস্থিতি। শ্রীলঙ্কাকে ৭২ রানে হারিয়ে শিরোপা জয়ের পর তাঁর কাছ থেকে ট্রফি নেয়নি ভারতীয় নারী দল। এমনকি এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিলের (এসিসি) সভাপতি ও পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের (পিসিবি) চেয়ারম্যানকে উদ্দেশ্য করে দেওয়া হয়েছে ‘ট্রফি চোর’ স্লোগান।
ম্যাচ শেষে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে শ্রীলঙ্কার অধিনায়ককে দেখা গেলেন উপস্থিত হননি ভারতের দলপতি হারমানপ্রীত কৌর। পরে বিষয়টি পরিষ্কার করেন ভারতের কোচ আমোল মুজুমদার। তিনি বলেন, ‘সিদ্ধান্তটি বিসিসিআই নিয়েছে। আমরা এর পাশে আছি। আমাদের জন্য এই টুর্নামেন্ট শেষ। আমরা চ্যাম্পিয়ন। সেটিই যথেষ্ট।’
বিসিসিআই সচিব দেবজিৎ সাইকিয়াও জানান, নাকভির কাছ থেকে ট্রফি না নেওয়ার সিদ্ধান্তটি আগেই নেওয়া হয়েছিল। বিকল্প হিসেবে এসিসির ডেপুটি চেয়ারম্যান খালিদ আল জারুনির মাধ্যমে ট্রফি দেওয়ার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল বলে জানান তিনি। তবে সেই প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়নি। ফলে শেষ পর্যন্ত ট্রফি ছাড়াই এশিয়া কাপের শিরোপা উদ্যাপন করে ভারত।
নকভিকে ঘিরে বিতর্ক অবশ্য এখানেই শেষ হয়নি। পুরস্কার বিতরণ শেষে স্টেডিয়াম ছাড়ার সময় দর্শকদের একটি অংশ তাঁকে লক্ষ্য করে ‘ট্রফি চোর, ট্রফি চোর’ স্লোগান দিতে থাকে। এমন কিছু ভিডিও সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ার পর নতুন করে আলোচনায় আসে এশিয়া কাপের ট্রফি বিতর্ক।
গত বছরও একই ধরনের ঘটনা ঘটেছিল। ২০২৫ সালের পুরুষ এশিয়া কাপ জয়ের পর ভারতীয় দল নাকভির কাছ থেকে ট্রফি নিতে অস্বীকৃতি জানায়। সেই ট্রফি এখনো এসিসির কার্যালয়ে রাখা আছে। এবার নারী দলও একই অবস্থান নেওয়ায় টানা দ্বিতীয়বারের মতো এশিয়া কাপের পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান বিতর্কে জড়াল।
নকভি একই সঙ্গে পাকিস্তানের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীও। ২০২৫ সালের পাহাড়গাম হামলার পর ভারত-পাকিস্তান সম্পর্কের অবনতি এবং পরবর্তী সামরিক উত্তেজনার প্রেক্ষাপটে দুই দেশের ক্রিকেটীয় সম্পর্কও নানা বিতর্কে জড়িয়েছে। এবারের এশিয়া কাপের ফাইনালেও সেই উত্তেজনার ছাপ পড়ল ট্রফি বিতরণী অনুষ্ঠানে।
নারী ফুটবল দিয়ে এশিয়ান গেমসে শুরু হচ্ছে বাংলাদেশের মিশন। জাপানের নাগাই স্টেডিয়ামে আজ বাংলাদেশ সময় বেলা ১টায় শুরু হবে ম্যাচ। কঠিন গ্রুপে বাংলাদেশের সঙ্গী উত্তর কোরিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া ও মিয়ানমার। তিন দলেরই র্যাঙ্কিং বাংলাদেশের ওপরে। বাটলার গতকাল সংবাদ সম্মেলনে তাই শুরুতেই বাস্তবতার কথাটা বলে রেখেছেন,১ ঘণ্টা আগে
আবারও প্রতিভাবান পেসার ও স্পিনার খোঁজার উদ্যোগ নিয়েছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। দীর্ঘ বিরতির পর দেশজুড়ে শুরু হতে যাচ্ছে বিসিবি-রবি বোলার হান্ট। এবার নারী ক্রিকেটারদের অংশ নেওয়ার সুযোগও থাকছে।১ ঘণ্টা আগে
ছয় বছর আগে ইউএস ওপেনের ফাইনালে দুই সেটে এগিয়েও শিরোপা হাতছাড়া করেছিলেন আলেক্সান্ডার জভেরেভ। সেই আক্ষেপ এবার ঘুচেছে। ফাইনালে যুক্তরাষ্ট্রের বেন শেলটনকে ৬-৩, ৭-৬(২), ৫-৭, ৬-২ গেমে হারিয়ে প্রথমবারের মতো ইউএস ওপেন জিতলেন জার্মান তারকা। চলতি মৌসুমে রোলাঁ গারোঁর পর এটি তাঁর দ্বিতীয় গ্র্যান্ড স্লাম শিরোপা।২ ঘণ্টা আগে
শ্রীলঙ্কাকে ৭২ রানে হারিয়ে রেকর্ড অষ্টমবারের মতো নারী এশিয়া কাপের শিরোপা জিতেছে ভারত। তবে শিরোপা জয়ের পরও পুরস্কার বিতরণী মঞ্চে দেখা গেল না হারমানপ্রীত কৌরের দলকে। এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিলের (এসিসি) সভাপতি ও পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের (পিসিবি) চেয়ারম্যান মোহসিন নাকভির কাছ থেকে ট্রফি নেয়নি তারা।২ ঘণ্টা আগে