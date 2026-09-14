ফিরছে বিসিবি-রবি বোলার হান্ট

আবারও প্রতিভাবান পেসার ও স্পিনার খোঁজার উদ্যোগ নিয়েছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। দীর্ঘ বিরতির পর দেশজুড়ে শুরু হতে যাচ্ছে বিসিবি-রবি বোলার হান্ট। এবার নারী ক্রিকেটারদের অংশ নেওয়ার সুযোগও থাকছে।
আগামী ২৭ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হবে এই প্রতিভা অন্বেষণ কার্যক্রম। দেশের আটটি ভেন্যুতে হবে বাছাই, এর মধ্যে দুটি ভেন্যু থাকবে ঢাকায়। নির্দিষ্ট সূচি অনুযায়ী বিভিন্ন দিনে ট্রায়াল হবে।
বোলার হান্টের মূল ভাবনাটা অবশ্য নতুন নয়। বাংলাদেশের ক্রিকেটে প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে প্রতিভা তুলে আনার ক্ষেত্রে এমন উদ্যোগের সফল নজির রয়েছে। ২০০৫ সালে প্রথমবার পেসার খোঁজার কর্মসূচি নেওয়া হয়। দুই বছর পর ২০০৭ সালে আবারও আয়োজন করা হয়। সেসব উদ্যোগ থেকেই উঠে এসেছেন রুবেল হোসেন, রবিউল ইসলাম, কামরুল ইসলাম রাব্বী ও শুভাশিস রায়ের মতো পেসাররা। আগের দুই কর্মসূচিতেই পেস বোলিং কোচ সরওয়ার ইমরানের সম্পৃক্ততা ছিল।
এরপর ২০১৬ সালে রবি-বিসিবি স্পিন হান্ট হয়েছে সারাদেশে। একই বছর হওয়া রবি-বিসিবির পেস হান্টও আলোচনায় আসে ইবাদত হোসেনের কারণে। প্রায় ৪০ হাজার তরুণ পেসারের সেই প্রতিযোগিতায় ঘণ্টায় ১৩৯ দশমিক ৯ কিলোমিটার গতিতে বল করে সবচেয়ে দ্রুতগতির বোলার হয়েছিলেন এবাদত। পরবর্তী সময়ে তিনি বাংলাদেশ দলের পেস আক্রমণের গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে ওঠেন।
বোলার হান্ট থেকে পাওয়া এই সাফল্যই এবারের উদ্যোগের সবচেয়ে বড় অনুপ্রেরণা। তবে এবার শুধু দ্রুতগতির পেসার খোঁজাই একমাত্র লক্ষ্য নয়। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা বোলিং প্রতিভার বৈচিত্র্য খুঁজে বের করতে চায় বিসিবি।
সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, বাছাইয়ের পরই এই প্রক্রিয়া শেষ হয়ে যাবে না। নির্বাচিত প্রতিভাদের আধুনিক প্রশিক্ষণ ও নিয়মিত পরিচর্যার মধ্যে রাখার পরিকল্পনা রয়েছে বিসিবির। অর্থাৎ এক দিনের ট্রায়ালে প্রতিভা খুঁজে নিয়ে থেমে না থেকে তাদের দীর্ঘমেয়াদে গড়ে তোলার লক্ষ্য নিয়েই এগোতে চায় বোর্ড। ভবিষ্যতে জাতীয় দল ও জাতীয় দলের পাইপলাইনের জন্য প্রস্তুত করা হবে তাদের।
নারী ক্রিকেটারদের অন্তর্ভুক্তিও এবারের আয়োজনকে আলাদা মাত্রা দিচ্ছে। তাদের বাছাইয়ের সময় নির্বাচকেরাও মাঠে থাকবেন। আর জাতীয় দলের আশপাশে থাকা কোচরা থাকবেন সামগ্রিক বাছাই প্রক্রিয়ায়।
নারী ফুটবল দিয়ে এশিয়ান গেমসে শুরু হচ্ছে বাংলাদেশের মিশন। জাপানের নাগাই স্টেডিয়ামে আজ বাংলাদেশ সময় বেলা ১টায় শুরু হবে ম্যাচ। কঠিন গ্রুপে বাংলাদেশের সঙ্গী উত্তর কোরিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া ও মিয়ানমার। তিন দলেরই র্যাঙ্কিং বাংলাদেশের ওপরে। বাটলার গতকাল সংবাদ সম্মেলনে তাই শুরুতেই বাস্তবতার কথাটা বলে রেখেছেন,১ ঘণ্টা আগে
এশিয়া কাপের ট্রফি বিতর্ক যেন থামছেই না। পুরুষদের পর এবার নারী এশিয়া কাপেও মহসিন নকভিকে ঘিরে তৈরি হলো একই ধরনের পরিস্থিতি। শ্রীলঙ্কাকে ৭২ রানে হারিয়ে শিরোপা জয়ের পর তাঁর কাছ থেকে ট্রফি নেয়নি ভারতীয় নারী দল। এমনকি এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিলের (এসিসি) সভাপতি ও পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের (পিসিবি) চেয়ারম্যান১ ঘণ্টা আগে
ছয় বছর আগে ইউএস ওপেনের ফাইনালে দুই সেটে এগিয়েও শিরোপা হাতছাড়া করেছিলেন আলেক্সান্ডার জভেরেভ। সেই আক্ষেপ এবার ঘুচেছে। ফাইনালে যুক্তরাষ্ট্রের বেন শেলটনকে ৬-৩, ৭-৬(২), ৫-৭, ৬-২ গেমে হারিয়ে প্রথমবারের মতো ইউএস ওপেন জিতলেন জার্মান তারকা। চলতি মৌসুমে রোলাঁ গারোঁর পর এটি তাঁর দ্বিতীয় গ্র্যান্ড স্লাম শিরোপা।২ ঘণ্টা আগে
শ্রীলঙ্কাকে ৭২ রানে হারিয়ে রেকর্ড অষ্টমবারের মতো নারী এশিয়া কাপের শিরোপা জিতেছে ভারত। তবে শিরোপা জয়ের পরও পুরস্কার বিতরণী মঞ্চে দেখা গেল না হারমানপ্রীত কৌরের দলকে। এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিলের (এসিসি) সভাপতি ও পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের (পিসিবি) চেয়ারম্যান মোহসিন নাকভির কাছ থেকে ট্রফি নেয়নি তারা।২ ঘণ্টা আগে