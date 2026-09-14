এবারও নাকভির কাছ থেকে ট্রফি নিল না ভারত

শ্রীলঙ্কাকে ৭২ রানে হারিয়ে রেকর্ড অষ্টমবারের মতো নারী এশিয়া কাপের শিরোপা জিতেছে ভারত। তবে শিরোপা জয়ের পরও পুরস্কার বিতরণী মঞ্চে দেখা গেল না হারমানপ্রীত কৌরের দলকে। এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিলের (এসিসি) সভাপতি ও পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের (পিসিবি) চেয়ারম্যান মোহসিন নাকভির কাছ থেকে ট্রফি নেয়নি তারা।
দুবাইয়ে ফাইনালে টস জিতে ব্যাট করে ২০ ওভারে ৫ উইকেটে ১৮৩ রান করে ভারত। শেফালি ভার্মার ৬৮ ও স্মৃতি মান্ধানার ৫৯ রানের দুর্দান্ত ইনিংসে বড় সংগ্রহ গড়ে তারা। জবাবে ভারতীয় বোলারদের তোপের মুখে পড়ে মাত্র ১১১ রানেই গুটিয়ে যায় শ্রীলঙ্কা। বড় জয়ে নারী এশিয়া কাপের শিরোপা পুনরুদ্ধার করে করে ভারত।
পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী, পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন নাকভি। শ্রীলঙ্কার অধিনায়ক চামারি আতাপাত্তুর হাতে রানার্সআপের চেক তুলে দেন তিনি। কিন্তু চ্যাম্পিয়ন ভারতের জন্য ট্রফি তুলে দেওয়ার সময় ভারতীয় দলের কেউ মঞ্চে ওঠেনি। ফলে নাকভির হাত থেকে ট্রফি গ্রহণের আনুষ্ঠানিকতাও হয়নি।
ভারতের এই অবস্থান অবশ্য নতুন নয়। গত বছর পুরুষদের এশিয়া কাপের ফাইনালেও পাকিস্তানকে হারানোর পর নাকভির কাছ থেকে ট্রফি নিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিল ভারতীয় দল। সেবারও নাকভি এসিসি সভাপতি ও পিসিবি চেয়ারম্যান হিসেবে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।
পুরুষদের পর এবার নারী এশিয়া কাপেও এবার একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হলো। ফলে শ্রীলঙ্কাকে হারিয়ে ভারতের রেকর্ড অষ্টম এশিয়া কাপ জয় যেমন আলোচনায় এসেছে, তেমনি নাকভির কাছ থেকে ট্রফি না নেওয়ার ঘটনাও নতুন করে বিতর্কের জন্ম দিয়েছে।
শিরোপা নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিল আগেভাগেই। দুবাইয়ে ভারতীয় ক্রিকেটার, ভক্ত-সমর্থকদের সবাই তখন অপেক্ষা করছিলেন, ম্যাচটা কখন শেষ হবে। দীপ্তি শর্মা ইনিংসের শেষ বলে লঙ্কান ব্যাটার কৌশিনি নুথিয়াঙ্গাকে বোল্ড করে সারলেন আনুষ্ঠানিকতা। ভারত অষ্টমবারের মতো জিতল নারী এশিয়া কাপ।১০ ঘণ্টা আগে
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