Ajker Patrika
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ক্রিকেট

এবারও নাকভির কাছ থেকে ট্রফি নিল না ভারত

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৬, ১০: ২০
এবারও নাকভির কাছ থেকে ট্রফি নিল না ভারত
ট্রফি কাণ্ডে ফের আলোচনায় ভারতীয় দল। ছবি: সংগৃহীত

শ্রীলঙ্কাকে ৭২ রানে হারিয়ে রেকর্ড অষ্টমবারের মতো নারী এশিয়া কাপের শিরোপা জিতেছে ভারত। তবে শিরোপা জয়ের পরও পুরস্কার বিতরণী মঞ্চে দেখা গেল না হারমানপ্রীত কৌরের দলকে। এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিলের (এসিসি) সভাপতি ও পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের (পিসিবি) চেয়ারম্যান মোহসিন নাকভির কাছ থেকে ট্রফি নেয়নি তারা।

দুবাইয়ে ফাইনালে টস জিতে ব্যাট করে ২০ ওভারে ৫ উইকেটে ১৮৩ রান করে ভারত। শেফালি ভার্মার ৬৮ ও স্মৃতি মান্ধানার ৫৯ রানের দুর্দান্ত ইনিংসে বড় সংগ্রহ গড়ে তারা। জবাবে ভারতীয় বোলারদের তোপের মুখে পড়ে মাত্র ১১১ রানেই গুটিয়ে যায় শ্রীলঙ্কা। বড় জয়ে নারী এশিয়া কাপের শিরোপা পুনরুদ্ধার করে করে ভারত।

পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী, পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন নাকভি। শ্রীলঙ্কার অধিনায়ক চামারি আতাপাত্তুর হাতে রানার্সআপের চেক তুলে দেন তিনি। কিন্তু চ্যাম্পিয়ন ভারতের জন্য ট্রফি তুলে দেওয়ার সময় ভারতীয় দলের কেউ মঞ্চে ওঠেনি। ফলে নাকভির হাত থেকে ট্রফি গ্রহণের আনুষ্ঠানিকতাও হয়নি।

ভারতের এই অবস্থান অবশ্য নতুন নয়। গত বছর পুরুষদের এশিয়া কাপের ফাইনালেও পাকিস্তানকে হারানোর পর নাকভির কাছ থেকে ট্রফি নিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিল ভারতীয় দল। সেবারও নাকভি এসিসি সভাপতি ও পিসিবি চেয়ারম্যান হিসেবে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

পুরুষদের পর এবার নারী এশিয়া কাপেও এবার একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হলো। ফলে শ্রীলঙ্কাকে হারিয়ে ভারতের রেকর্ড অষ্টম এশিয়া কাপ জয় যেমন আলোচনায় এসেছে, তেমনি নাকভির কাছ থেকে ট্রফি না নেওয়ার ঘটনাও নতুন করে বিতর্কের জন্ম দিয়েছে।

বিষয়:

খেলাক্রিকেটভারতীয় ক্রিকেট
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