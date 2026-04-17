ফিফটির পরই উইকেট ছুড়ে এলেন সাইফ, গেলেন লিটনও

মিরপুরে আজ সিরিজের প্রথম ওয়ানডেতে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে চাপ সামলে বাংলাদেশ দারুণভাবে ঘুরে দাঁড়াচ্ছিল। লিটন দাস ও সাইফ হাসান টেনে তুলছিলেন সাবলীলভাবেই। ফিফটিও করেছিলেন সাইফ। তবে ইনিংসটা আর বড় করতে পারলেন না বাংলাদেশের এই ওপেনার।
তানজিদ হাসান তামিম ও নাজমুল হোসেন শান্ত পরপর দুই বলে বিদায় নেওয়ার পর ইনিংস মেরামতের দায়িত্ব নেন লিটন ও সাইফ। তৃতীয় উইকেট জুটিতে ১১৬ বলে ৯৩ রানের জুটি গড়েন তাঁরা (লিটন-সাইফ)। ওয়ানডে ক্যারিয়ারের দ্বিতীয় ফিফটি আজই তুলে নিয়েছেন সাইফ। তবে ফিফটির সঙ্গে কেবল ৭ রান যোগ করতে পেরেছেন তিনি। সাইফের সঙ্গী লিটনও বিদায় নিয়েছেন দ্রুতই।
২৪৮ রানের লক্ষ্যে নামা বাংলাদেশ ৩.২ ওভারে ২ উইকেটে ২১ রানে পরিণত হয়। চতুর্থ ওভারের প্রথম ও দ্বিতীয় বলে তানজিদ তামিম ও শান্তর উইকেট নেন নিউজিল্যান্ডের পেসার নাথান স্মিথ। দুটি উইকেটই বোল্ড। হ্যাটট্রিক বলের মোকাবিলা করতে চার নম্বরে ব্যাটিংয়ে নামেন লিটন। তবে স্মিথ পারেননি হ্যাটট্রিক করতে।
লিটনের সঙ্গে ৯৩ রানের জুটি গড়ার পথে সাইফ তুলে নেন ফিফটি। ওয়ানডে ক্যারিয়ারের দ্বিতীয় ফিফটি তুলে নিতে সাইফের লেগেছে ৫৯ বল। যেখানে ১৯তম ওভারের দ্বিতীয় থেকে চতুর্থ বলে জশ ক্লার্কসনকে হ্যাটট্রিক চার মারেন সাইফ। ক্লার্কসনের করা সেই ওভারের তৃতীয় বলটি ছিল ওয়াইড। সাবলীল ব্যাটিং করতে থাকা সাইফ ৭৬ বলে ৮ চার ও ১ ছক্কায় ৫৭ রান করে আউট হয়েছেন। ২৩তম ওভারের তৃতীয় বলে উইলিয়াম ও’রুর্কের শর্ট বলে কী করবেন বুঝে উঠতে না পেরে ক্রস ব্যাটে চালিয়ে দিয়েছেন সাইফ। মিড অনে ক্লার্কসন সহজ ক্যাচ তালুবন্দী করেন।
সাইফের বিদায়ের পর উইকেটে আসেন তাওহীদ হৃদয়। তবে হৃদয়ের সঙ্গে লিটন চতুর্থ উইকেটে ১৮ রানের জুটি গড়তে পেরেছেন। ২৮তম ওভারের দ্বিতীয় বলে ডিন ফক্সক্রফটকে ব্যাকফুটে খেলতে গিয়ে বোল্ড হয়েছেন লিটন। ৬৮ বলে ৩ চারে লিটন করেন ৪৬ রান। দ্রুত ২ উইকেট পড়ে যাওয়ায় বাংলাদেশের স্কোর হয়েছে ২৭.২ ওভারে ৪ উইকেটে ১৩২ রান। লিটনের বিদায়ের পর ব্যাটিংয়ে নেমেছেন আফিফ হোসেন ধ্রুব।
শহীদ আফ্রিদি, শোয়েব আখতার, শোয়েব মালিক, সোহেল তানভীর, মোহাম্মদ হাফিজ—এক ঝাঁক পাকিস্তানি ক্রিকেটার দেখা গিয়েছিল ২০০৮ সালে আইপিএলের প্রথম আসরেই। কিন্তু পরের ১৮ বছরে ভারতের এই ফ্র্যাঞ্চাইজি টুর্নামেন্টে প্রতিবেশী দেশের ক্রিকেটারদের নিষিদ্ধ করা হয়েছে। আইপিএলের সাবেক চেয়ারম্যান ললিত মোদি কোনোরকম রাখঢাক ন১৩ মিনিট আগে
ব্যর্থতার চোরাবালিতে আটকা পড়েছে রিয়াল মাদ্রিদ। টানা হার এবং ড্রয়ে বিপর্যস্ত মাদ্রিদের ক্লাবটি। সবশেষ চ্যাম্পিয়নস লিগ থেকে বিদায় নিয়েছে তারা। এমন বাজে সময়ে আশার কথা শোনালেন কিলিয়ান এমবাপ্পে। তারকা ফরোয়ার্ডের বিশ্বাস—খুব শিগগিরই ঘুরে দাঁড়াবে রিয়াল।১ ঘণ্টা আগে
আইপিএলে দশ দলের মধ্যে ৯ নম্বরে অবস্থান করছে মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স। ৫ ম্যাচ খেলে কেবল এক ম্যাচ জিতেছে তারা। দলের বাজে অবস্থায় অধিনায়ক হার্দিক পান্ডিয়ার সমালোচনায় মুখর নেটিজেন থেকে শুরু করে সাবেক ক্রিকেটাররা। ভারতের সাবেক ক্রিকেটার মনোজ তিওয়ারি মুম্বাইয়ের নেতৃত্ব বদলানোর পরামর্শ দিয়েছেন।২ ঘণ্টা আগে
শুরুতেই একের পর এক ওয়াইড করলেন নিউজিল্যান্ডের বোলাররা। সফরকারী বোলারদের কল্যাণে বাংলাদেশের শুরুটা ভালো হচ্ছিল। কিন্তু এক ওভারে টানা দুই উইকেট হারিয়ে চাপে পড়েছে মেহেদী হাসান মিরাজের দল।