বিশ্বকাপ শুরুর আগমুহূর্তে স্টেডিয়ামের আশপাশে বিক্ষোভ

একদিকে বিশ্বকাপ আয়োজন নিয়ে মেতে উঠেছে মেক্সিকো। অন্যদিকে দেশটিতে হচ্ছে একের পর এক বিক্ষোভ সমাবেশের। ২০২৬ ফিফা বিশ্বকাপের উদ্বোধনী ম্যাচের ভেন্যু মেক্সিকো সিটির আজতেকা স্টেডিয়ামের কাছাকাছি এলাকায় গতকাল রাতে শত শত বিক্ষোভকারী আবারও জড়ো হয়েছেন।
আন্দোলনকারীদের বেশিরভাগই ছিলেন ‘নিখোঁজ ব্যক্তিদের’ পরিবারের সদস্য বা আত্মীয়স্বজন। নিখোঁজ ব্যক্তিরা মেক্সিকোর কর্তৃপক্ষ বা অপরাধী চক্রের হাতে নিহত বা অপহৃত হয়েছেন। পুলিশ আজ দর্শক আসার আগে এক মাইল (১.৬ কিলোমিটার) জুড়ে নিরাপত্তা বেষ্টনী গড়ে তোলে। শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। তবে শুধুমাত্র টিকিটধারীরাই স্টেডিয়ামে প্রবেশ করতে পারবেন।
মেক্সিকোর প্রেসিডেন্ট ক্লাউদিয়া শেইনবাউম শুধু ফুটবল নিয়েই ভাবেন বলে উল্লেখ করেছেন এক বিক্ষোভকারী। তিনি ১০ বছর ধরে তার নিখোঁজ ছেলেকে খুঁজে বেড়াচ্ছেন। তিনি এএফপিকে বলেন, ‘একের পর এক মানুষ নিখোঁজ হচ্ছেন। আর (শেইনবাউম) কিছুই করেননি।’ বিক্ষোভকারীরা বিভিন্ন স্লোগান দেন। তবে পুলিশের সঙ্গে কোনো সংঘর্ষ হয়নি। মেক্সিকো সরকার গত কয়েক সপ্তাহ ধরে বিভিন্ন বিক্ষোভের মুখোমুখি হয়েছে, যার মধ্যে প্রধানত হচ্ছে শিক্ষকদের আন্দোলন। মেক্সিকোর শিক্ষকেরা উন্নত কর্মপরিবেশের দাবি তুলে মাঠে নেমেছেন।
আজ রাতে আজতেকা স্টেডিয়ামে একটি তারকাখচিত অনুষ্ঠানের মাধ্যমে হবে বিশ্বকাপের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান হবে। ঠিক তার কয়েক ঘণ্টা পর (বাংলাদেশ সময় রাত ১টা) মেক্সিকো-দক্ষিণ আফ্রিকা ম্যাচ দিয়ে শুরু হবে বিশ্বকাপ।
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