Ajker Patrika
ক্রিকেট

রেকর্ড গড়া জয়ে সিরিজ জিতল নিউজিল্যান্ড

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ২২ ডিসেম্বর ২০২৫, ১১: ১৪
কিউইদের কাছে পাত্তা পায়নি সফরকারীরা। ছবি: ক্রিকইনফো
কিউইদের কাছে পাত্তা পায়নি সফরকারীরা। ছবি: ক্রিকইনফো

চতুর্থ দিন শেষে একটা বিষয় নিশ্চিত ছিল– মাউন্ট মঙ্গানুই টেস্ট হারছে না নিউজিল্যান্ড। ওয়েস্ট ইন্ডিজের জন্য সর্বোচ্চ প্রাপ্তি হতে পারতো কেবল ড্র। এজন্য পুরো দিন উইকেটে টিকে থাকতে হতো। কিন্তু সেটাও হতে দিলেন না জ্যাকব ডাফি। এই পেসারের বোলিং তোপে ৩২৩ রানের বিশাল ব্যবধানে হেরে গেছে ক্যারিবীয়রা।

রানের হিসেবে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে এটাই নিউজিল্যান্ডের সবচেয়ে বড় জয়। আগের সবচেয়ে বড় জয়টি ছিল ২৪০ রানের। ২০১৭ সালে হ্যামিল্টনে দ্বীপ দেশটিকে এই ব্যবধানে হারিয়েছিল ব্ল্যাক ক্যাপসরা। মাউন্ট মঙ্গানুইতে জিতে ২-০ ব্যবধানে টেস্ট সিরিজ জিতে নিল নিউজিল্যান্ড। ড্র দিয়ে সিরিজ শুরুর পর দ্বিতীয় ম্যাচে ৯ উইকেটের জয় তুলে নেয় স্বাগতিকেরা।

৪৬২ রানের জবাবে চতুর্থ দিন শেষে বিনা উইকেটে ওয়েস্ট ইন্ডিজের সংগ্রহ ছিল ৪৩ রান। ব্র্যান্ডন কিং ৩৭ ও জন ক্যাম্পবেল ২ রান নিয়ে শেষ দিন ব্যাট করতে নামেন। জয়ের জন্য এদিন ৮৮ ওভারে ৪১৯ রান দরকার ছিল সফরকারীদের। বিশাল লক্ষ্যের পেছনে ছুঁটতে গিয়ে খেই হারিয়ে ফেলে তারা। এদিন আর মাত্র ৯৫ রান যোগ করে ১৩৮ রানে গুটিয়ে যায় ওয়েস্ট ইন্ডিজ। শেষ ৫১ রানে হারায় ১০ উইকেট।

দলটির হয়ে লড়াই করেছেন কেবল কিং। ৬৭ রান করেন এই ওপেনার। বাকিদের কেউই ২০ এর কোটায় যেতে পারেননি। জন ক্যাম্পবেল ১৬ ও টেভিন ইমলাচ করেন ১৫ রান। প্রথম ইনিংসে ৮৬ রানে ৪ উইকেট নিয়েছিলেন ডাফি। এবার আরও বিধ্বংসী এই পেসার। মাত্র ৪২ রানেই ৫ ব্যাটারকে ফেরান তিনি। দুই ইনিংস মিলিয়ে ৯ উইকেট নিয়ে ম্যাচের সেরা খেলোয়াড়ের পুরস্কার জিতেছেন ডাফি। ২৩ রানে ৩ উইকেট নেন এজাজ প্যাটেল।

বিষয়:

খেলাক্রিকেটনিউজিল্যান্ড ক্রিকেট
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...