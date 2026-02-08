Ajker Patrika
ক্রিকেট

বিসিবি সভাপতির হঠাৎ পাকিস্তান সফর নিয়ে কী বললেন সহসভাপতি

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ০৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ১৬: ৫০
বিসিবি সভাপতির হঠাৎ পাকিস্তান সফর নিয়ে কী বললেন সহসভাপতি
বিসিবি সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুল ও সহ-সভাপতি ফারুক আহমেদ। ছবি: সংগৃহীত

বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুলের হঠাৎ লাহোর সফর নিয়ে চলছে আলাপ-আলোচনা। গতকাল রাতে বুলবুল লাহোরের উদ্দেশ্যে উড়াল দিয়েছেন বলে বিসিবি সূত্রে জানা গেছে। যদিও এই ব্যাপারে তেমন কিছু জানা নেই বলে আজ সাংবাদিকদের জানিয়েছেন বিসিবি সহ-সভাপতি ফারুক আহমেদ।

ভারত-শ্রীলঙ্কার যৌথ আয়োজনে গতকাল ২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ শুরু হলেও জটিলতা দূর হয়নি। পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি) ও আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থার (আইসিসি) প্রতিনিধিদের সঙ্গে বুলবুল জরুরি বৈঠকে অংশ নেবেন বলে বিসিবির একটি সূত্র আজকের পত্রিকাকে নিশ্চিত করেছে। আজ সংবাদমাধ্যমকর্মীরা ফারুকের কাছে বুলবুলের হঠাৎ পাকিস্তান সফরের বিষয়ে জিজ্ঞেস করেছেন। বিসিবি সহ-সভাপতি বলেন, ‘সভাপতি আমাকে রাতে ফোন করেছিলেন। আমি ধরতে পারেনি। ঘুমিয়ে গিয়েছিলাম। সকালে দেখলাম বা শুনেছি সভাপতি গেছেন। তিনি তো বলেছেন আইসিসির কী একটা মিটিং করতে গিয়েছেন।’

ফারুকের সঙ্গে বিসিবির গ্রাউন্ডস কমিটির চেয়ারম্যান খালেদ মাসুদ পাইলট ও নাজমুলের একটি ছবি সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে। আজ সাংবাদিকেরা এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে ফারুকের দাবি ভাইরাল ছবিটি এআই দিয়ে বানানো হতে পারে। বিসিবি সহ-সভাপতি বলেন, ‘আমি মনে করি, সম্পর্ক তো অবশ্যই ভালো আছে। মনে করি না এটা খারাপ। ছবিটাতে আমার মনে হয় কিছু এআই করা হয়েছে। আমাদের মধ্যে আসলে আলাপ-আলোচনা হয়েছে। যেটা পাইলট আপনাদের একাধিকবার যাঁর যাঁর সঙ্গে কথা হয়েছে, আমি আবারও বলছি আমরা রংপুর গার্ডেনে গিয়েছিলাম। ঢাকা স্টেডিয়ামের যে যে সুবিধা আছে, রংপুর গার্ডেনে গিয়ে দেখে এসেছিলাম ও আলাপ করেছিলাম। ছবিটা যদি ভালো করে খেয়াল করেন, এটা মনে হয় আমার আঙুল না। এই আঙুলটা কোত্থেকে এসেছে, আমি জানি না।’

ভাইরাল ছবিটি নিয়ে ফের ফারুককে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি একটু বিরক্তই হয়েছেন। সাংবাদিকদের বিসিবি সহ-সভাপতি বলেন, ‘হতে পারে মানে তো সত্যি সত্যি হয়নি। যদি সত্যি সত্যি হয়, তাহলে তাকে সতর্ক করা হয়েছে। যদি এআই হয়ে থাকে, তাহলে তো নাই। এটা তো দোষের কিছু দেখি না। তার মানে বোর্ড থেকে যে সতর্ক করা হয়েছে, এটা আসলে বেশি বিছু জানি না।’

জনমনে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়, এমন কোনো ছবি না তুলতে সাংবাদিকদের অনুরোধ করেছেন ফারুক। আজ সংবাদমাধ্যমকর্মীদের বিসিবি সহ-সভাপতি বলেন, ‘এটা আমার মনে হয় ডিসিপ্লিনারি কমিটি থেকে সতর্ক করা হয়েছে, যদি কিছু ঘটে থাকে, যদি এমন কোনো ছবি তুলে থাকে এবং প্রাইভেসির যদি কিছু করে,এটা নিয়ে আসলে...তিনি যদি আসলে বিষয়বস্তু না জানেন, এরকম কোনো ছবি তোলা উচিত না। আপনাদের সবাইকে অনুরোধ করছি কোনো রকম বিভ্রান্তি ছড়ানোর দরকার নেই।’

নিরাপত্তাজনিত কারণে ভারত সফরে যেতে রাজি না হওয়ায় ২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে খেলা হচ্ছে না বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের। ২৪ জানুয়ারি বাংলাদেশকে বাদ দিয়ে স্কটল্যান্ডকে নিয়ে আইসিসি নতুন করে বিশ্বকাপের সূচি ঘোষণা করেছিল। সেদিনই পিসিবি চেয়ারম্যান মহসিন নাকভি দাবি করেছিলেন, বাংলাদেশের সঙ্গে অবিচার করেছে আইসিসি। ১ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তান সরকারের এক্স হ্যান্ডলে বিশ্বকাপের ভারত-ম্যাচ বয়কটের ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। সেই সিদ্ধান্ত থেকে এক চুলও সরা যাবে না বলে ৪ ফেব্রুয়ারি জানিয়েছেন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শেহবাজ শরীফ। মূলত বাংলাদেশের সমর্থনে ভারতের বিপক্ষে পাকিস্তান খেলতে যাবে না বলে উল্লেখ করেছেন শেহবাজ।

বিষয়:

খেলাটি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপক্রিকেটবাংলাদেশ ক্রিকেট
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

হাদি হত্যার তদন্তে সহায়তা চেয়ে জাতিসংঘে বাংলাদেশের নোট ভারবাল

হাদি হত্যার তদন্তে সহায়তা চেয়ে জাতিসংঘে বাংলাদেশের নোট ভারবাল

বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্র বাণিজ্য চুক্তি সোমবার, বোয়িং থেকে কেনা হচ্ছে ২৫ উড়োজাহাজ

বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্র বাণিজ্য চুক্তি সোমবার, বোয়িং থেকে কেনা হচ্ছে ২৫ উড়োজাহাজ

আওয়ামী লীগ নিষিদ্ধের আন্দোলনে বিএনপি যোগ দেয়নি: কোটালীপাড়ায় এস এম জিলানী

আওয়ামী লীগ নিষিদ্ধের আন্দোলনে বিএনপি যোগ দেয়নি: কোটালীপাড়ায় এস এম জিলানী

আইসিসি-পিসিবির সঙ্গে জরুরি মিটিংয়ে হঠাৎ লাহোরে বিসিবি সভাপতি

আইসিসি-পিসিবির সঙ্গে জরুরি মিটিংয়ে হঠাৎ লাহোরে বিসিবি সভাপতি

বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান: শেষ সময়ে এমপিওর তোড়জোড়

বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান: শেষ সময়ে এমপিওর তোড়জোড়

সম্পর্কিত

যৌন নিপীড়ন নিয়ে বিসিবির তদন্তে সন্তুষ্ট নন জাহানারা

যৌন নিপীড়ন নিয়ে বিসিবির তদন্তে সন্তুষ্ট নন জাহানারা

লাহোরে আইসিসি-পিসিবির বৈঠকে কী পেতে পারে বাংলাদেশ

লাহোরে আইসিসি-পিসিবির বৈঠকে কী পেতে পারে বাংলাদেশ

বিসিবি সভাপতির হঠাৎ পাকিস্তান সফর নিয়ে কী বললেন সহসভাপতি

বিসিবি সভাপতির হঠাৎ পাকিস্তান সফর নিয়ে কী বললেন সহসভাপতি

আফগানিস্তানকে হারিয়ে পুরোনো প্রতিশোধ নিল নিউজিল্যান্ড

আফগানিস্তানকে হারিয়ে পুরোনো প্রতিশোধ নিল নিউজিল্যান্ড