Ajker Patrika
ক্রিকেট

সিলেটকে উড়িয়ে রাজশাহীকে পেছনে ফেলল চট্টগ্রাম

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ০৪ জানুয়ারি ২০২৬, ১৬: ৪৮
টানা দুই ম্যাচে চট্টগ্রামের অ্যাডাম রসিংটন ও নাঈম শেখ সেঞ্চুরি রানের উদ্বোধনী জুটি গড়েছেন। ছবি: বিসিবি
বাজে অবস্থা থেকে কীভাবে ঘুরে দাঁড়াতে হয়, সেটা যে চট্টগ্রাম রয়্যালসের ভালোই জানা। গত বছরের ২৯ ডিসেম্বর রংপুর রাইডার্সের কাছে ৭ উইকেটে হারের পর জয়রথ ছুটছে চট্টগ্রামের। নতুন বছরে দুটি ম্যাচই দাপটের সঙ্গে জিতেছে শেখ মেহেদী হাসানের নেতৃত্বাধীন চট্টগ্রাম। উড়তে থাকা চট্টগ্রামের কাছে এবার ধরাশায়ী সিলেট টাইটান্স।

সিলেট আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে পরশু ঢাকা ক্যাপিটালসকে ১০ উইকেটে হারিয়েছিল চট্টগ্রাম। ঢাকার দেওয়া ১২৩ রানের লক্ষ্য ৪৪ বল হাতে রেখে তাড়া করে জিতেছিল চট্টগ্রাম। একই মাঠে আজ স্বাগতিক সিলেট টাইটান্সের বিপক্ষেও ১০ উইকেটে প্রায় জিতেই গিয়েছিল চট্টগ্রাম। তবে নাঈম শেখ আউট হওয়াতে সম্ভব হয়নি। শেষ পর্যন্ত ৪ ওভার হাতে রেখে ৯ উইকেটের বিশাল ব্যবধানে জেতে চট্টগ্রাম। তাতে রাজশাহী ওয়ারিয়র্সকে টপকে পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষে উঠল চট্টগ্রাম। রাজশাহী, চট্টগ্রাম দুই দলেরই পয়েন্ট ৬। তবে ‍+১.৫১৭ নেট রানরেট নিয়ে সবার ওপরে চট্টগ্রাম। দুইয়ে থাকা রাজশাহীর নেট রানরেট ‍‍‍+০.১৪৫।

১২৭ রানের লক্ষ্যে নেমে চট্টগ্রামের দুই ওপেনার অ্যাডাম রসিংটন ও নাঈম শেখ ম্যাচের লাগাম অনেকটা নিজের করে নিয়েছেন। রসিংটন-নাঈম দুজনেই ফিফটি করেছেন। ৮২ বলে ১১৫ রানের জুটি গড়েন তাঁরা (রসিংটন-নাঈম)। ১৪তম ওভারের চতুর্থ বলে সিলেটের বাঁহাতি স্পিনার রাহাতুল ফেরদৌসকে তুলে মারতে যান নাঈম। লং অন থেকে দৌড়ে এসে ডাইভ দিয়ে দারুণ ক্যাচ ধরেন সৈয়দ খালেদ আহমেদ। ৩৭ বলে ৪ চার ও ৩ ছক্কায় ৫২ রান করেন নাঈম।

নাঈমের বিদায়ের পর ৩৮ বলে ১২ রানের সমীকরণের সামনে এসে পড়ে চট্টগ্রাম। হাতে ৯ উইকেট নিয়ে মাত্র ১৪ বলেই খেলা শেষ করে মাঠ ছাড়েন অ্যাডাম রসিংটন ও সাদমান ইসলাম। ১৬তম ওভারের শেষ বলে রাহাতুলকে চার মেরে চট্টগ্রামকে জয়ের বন্দরে নিয়ে যান রসিংটন। ৫৩ বলে ৮ চার ও ২ ছক্কায় ৭৩ রান করে অপরাজিত থাকেন রসিংটন। ২৪ বল হাতে রেখে পাওয়া ৯ উইকেটের জয়ে ম্যাচসেরা হয়েছেন নাঈম।

স্বাগতিক সিলেট টাইটান্সের বিপক্ষে আজ টস জিতে ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নেন চট্টগ্রাম রয়্যালসের অধিনায়ক শেখ মেহেদী হাসান। আগে ব্যাটিং পাওয়া সিলেট টাইটান্স ২০ ওভারে ৭ উইকেটে করে ১২৬ রান। ইনিংস সর্বোচ্চ ৪৪ রান করেন আজমতউল্লাহ ওমরজাই। ৪১ বলে ৬ চার ও ১ ছক্কা মেরেছেন আফগান এই অলরাউন্ডার। চট্টগ্রামের অধিনায়ক শেখ মেহেদী ও মির্জা বেগ নিয়েছেন দুটি করে উইকেট। একটি করে উইকেট পেয়েছেন শরীফুল ইসলাম, মুকিদুল ইসলাম মুগ্ধ ও আমির জামাল।

বিপিএল ইতিহাসে এ নিয়ে দ্বিতীয়বার টানা দুই ম্যাচে কোনো দলের উদ্বোধনী জুটি সেঞ্চুরি পেরিয়েছে। পরশু সিলেট স্টেডিয়ামে ঢাকা ক্যাপিটালসের বিপক্ষে ১২৩ রানের জুটি গড়েছিলেন চট্টগ্রামের দুই ওপেনার রসিংটন-নাঈম। আজ সিলেট টাইটান্সের বিপক্ষে তাঁদের জুটিটা হলো ১১৫ রানের। এর আগে ২০১২ বিপিএলে বরিশাল বার্নসের দুই ওপেনার আহমেদ শেহজাদ-ব্র্যাড হজ চিটাগং কিংস ও দুরন্ত রাজশাহীর বিপক্ষে ১০৯ ও ১০৩ রানের দুটি উদ্বোধনী জুটি গড়েছিলেন।

বিষয়:

খেলাক্রিকেটবাংলাদেশ ক্রিকেটটি-টোয়েন্টি ক্রিকেট
