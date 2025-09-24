Ajker Patrika
ভারত ম্যাচের আগে ১৩৩ ধাপ এগোলেন সাইফ

ক্রীড়া ডেস্ক    
শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ৬১ রানের ইনিংস খেলেন এই ওপেনার। ছবি: ক্রিকইনফো
এশিয়া কাপের সুপার ফোরের ম্যাচে আজ রাতে ভারতের বিপক্ষে মাঠে নামবে বাংলাদেশ। তার আগে সুখবর পেলেন সাইফ হাসান। টি–টোয়েন্টি ব্যাটারদের র‍্যাঙ্কিংয়ে এক লাফে ১৩৩ ধাপ এগিয়েছেন এই ওপেনার।

শ্রীলঙ্কাকে ৪ উইকেটে হারিয়ে সুপার ফোরের মিশন শুরু করে বাংলাদেশ। দলটির জয়ে ব্যাট হাতে সামনে থেকে নেতৃত্ব দেন সাইফ। দুবাই আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে আগে ব্যাট করে ১৬৮ রান জড়ো করে লঙ্কানরা। জবাব দিতে নেমে দলীয় ১ রানেই তানজিদ হাসান তামিমকে হারায় বাংলাদেশ। দ্বিতীয় উইকেটে লিটন দাসকে নিয়ে ৫৯ রানের জুটি গড়ে বেশ ভালোভাবেই বিপদ সামাল দেন সাইফ। তৃতীয় উইকেটে তাওহীদ হৃদয়কে নিয়ে ৫৪ রানের আরও একটি জুটি গড়ে দলের জয়ের ভীত গড়ে দেন ২৬ বছর বয়সী এই ব্যাটার।

তৃতীয় ব্যাটার হিসেবে ফেরার আগে ৪৫ বলে ৬১ রানের ইনিংস খেলেন সাইফ। ফিফটি করে ম্যাচসেরার পুরস্কার জেতেন তিনি। তার আগে আফগানিস্তানের বিপক্ষে করেন ৩০ রান। দুটি ম্যাচে রান পাওয়ার প্রভাব পড়েছে তার ব্যাটিং র‍্যাঙ্কিংয়ে। বর্তমানে ৮১ তম স্থানে আছেন এই ব্যাটার। বোলারদের র‍্যাঙ্কিংয়ে উন্নতি করেছেন মোস্তাফিজুর রহমান। ছয় ধাপ এগিয়ে বর্তমানে নয়ে উঠে এসেছেন কাটার মাস্টার হিসেবে পরিচিতি এই বোলার।

এশিয়া কাপের সবশেষ দুই ম্যাচে বল হাতে দুর্দান্ত ছিলেন মোস্তাফিজ। গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচে আফগানিস্তানের পর সুপার ফোরে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষেও তার শিকার ৩ উইকেট। এই দুই ম্যাচে মাত্র ৮ গড়ে বোলিং করেছেন মোস্তাফিজ। এমন পারফরম্যান্স দিয়ে বোলারদের র‍্যাঙ্কিংয়ে সেরা দশে ফিরলেন তিনি। এর আগে ২০১৭ সালের এপ্রিলে পঞ্চম স্থানে উঠেছিলেন মোস্তাফিজ।

বিষয়:

খেলাএশিয়া কাপটি–টোয়েন্টিক্রিকেট
