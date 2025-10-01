Ajker Patrika
> খেলা
> ক্রিকেট

আফগানিস্তানের বিপক্ষে ভালো শুরুর অপেক্ষায় বাংলাদেশ

ক্রীড়া ডেস্ক    
আফগানিস্তান সিরিজের আগে গণমাধ্যমের মুখোমুখি হয়েছিলেন সাইফ হাসান। ছবি: ক্রিকইনফো
আফগানিস্তান সিরিজের আগে গণমাধ্যমের মুখোমুখি হয়েছিলেন সাইফ হাসান। ছবি: ক্রিকইনফো

৩ ম্যাচ সিরিজের প্রথম টি–টোয়েন্টিতে আগামীকাল রাত ৯টায় আফগানিস্তানের বিপক্ষে মাঠে নামবে বাংলাদেশ। তার আগে নিজেদের লক্ষ্য এবং পরিকল্পনা নিয়ে গণমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলেছেন ওপেনার সাইফ হাসান। তার মতে, প্রথম ম্যাচে আফগানদের হারাতে পারলে সিরিজটা নিজেদের করে নিতে পারবে বাংলাদেশ।

সাইফ বলেন, ‘প্রথম ম্যাচে যদি আমরা ভালো করতে পারি তাহলে ইনশাআল্লাহ সিরিজটাও জিততে পারব। তাই আমাদের সব মনোযোগ এখন প্রথম ম্যাচকে কেন্দ্র করে। নিজেদের শক্তি অনুযায়ী খেলতে পারলে নির্দিষ্ট দিনে আমরা যেকোনো দলকে হারাতে পারি। আমরা যদি আমাদের শক্তি নিয়ে কাজ করি, দুর্বলতা নিয়ে কাজ করি সেটা আমাদের জন্য কার্যকর ভূমিকা রাখবে।’

সুযোগ থাকার পরও এশিয়া কাপের ফাইনাল খেলতে পারেনি বাংলাদেশ। পাকিস্তানের কাছে বাজেভাবে হেরে সুপার ফোরেই থেমেছে লিটন দাসদের এশিয়া কাপ যাত্রা। সে হতাশা কাটিয়ে উঠতে ক্রিকেটাররা কোন কোন বিষয় নিয়ে কাজ করছেন, এমন প্রশ্নের জবাবে সাইফ বলেন, ‘কাজ তো অবশ্যই করা হচ্ছে। আমরা সবাই মিলে কাজ করছি। আফগানিস্তান সিরিজে আমরা শতভাগ দিতে প্রস্তুত। আমরা রেঞ্জ হিটিং, স্ট্রাইক রোটেশন, নতুন কিংবা পুরাতন বল মোকাবেলা করা–এসব নিয়ে নিয়ে কাজ করেছি।’

আফগানিস্তান দলে আছে রশিদ খান, নুর আহমদ, গজনফার, মোহাম্মদ নবিদের মতো বেশ কয়েকজন বিশ্বমানের স্পিনার। তারা নিজেদের দিনে যেকোনো দলের ব্যাটিং লাইনে ধস নামানোর যোগ্যতা রাখেন। তবে প্রতিপক্ষ দলের স্পিনারদের নিয়ে বাড়তি চিন্তা করছেন না সাইফ, ‘আফগানিস্তান দলে বেশ কয়েকজন মিস্ট্রি স্পিনার আছে। এজন্য আমরা অনুশীলন নিজেদের প্রস্তুত করেছি। আমরা এই সিরিজে ভালো করতে আশাবাদী।’

৩ অক্টোবর দ্বিতীয় টি–টোয়েন্টি খেলবে বাংলাদেশ ও আফগানিস্তান। ৫ অক্টোবর কুড়ি ওভারের শেষ ম্যাচে মাঠে নামবে তারা। এরপর ৮,১১ ও ১৪ অক্টোবর ৩ ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ খেলবে বাংলাদেশ ও আফগানিস্তান।

বিষয়:

খেলাক্রিকেটআফগানিস্তান ক্রিকেটবাংলাদেশ ক্রিকেট
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

৭৫ বছরের বর ও ৩৫ বছরের কনে, বাসররাতের পরদিনই মৃত্যু

এনসিপি-গণঅধিকার একীভূতকরণ: নেতৃত্ব নিয়ে সিদ্ধান্তহীনতা, গতি নেই আলোচনায়

কিস্তির টাকা পরিশোধ করতে না পারায় জমি লিখে নেওয়া সেই শিক্ষকের বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু

যে কোনো মুহূর্তে ইসরায়েলি বাধার মুখে পড়ার শঙ্কায় গাজাগামী নৌবহর

শাটডাউনে মার্কিন সরকার, কারণ কী এবং এর ফলে কী হয়

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

সিলেটে আ.লীগের লোকজন নিয়ে পুলিশের সিদ্ধান্ত ভাইরাল, কমিশনার বললেন—‘শব্দগত ভুল’

সিলেটে আ.লীগের লোকজন নিয়ে পুলিশের সিদ্ধান্ত ভাইরাল, কমিশনার বললেন—‘শব্দগত ভুল’

আপনাদের অফিসেই নেটওয়ার্ক নাই নাকি স্যার? কথা আসতেছে না কেন—টেলিটকের গণশুনানিতে গ্রাহক

‘কারেন্ট গেলেই টেলিটকের নেটওয়ার্ক হাওয়া’

ময়মনসিংহে পূজা দেখতে বেরিয়ে ধর্ষণের শিকার স্কুলছাত্রী

ময়মনসিংহে পূজা দেখতে বেরিয়ে ধর্ষণের শিকার স্কুলছাত্রী

সাবেক শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদের জানাজায় মানুষের ঢল

সাবেক শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদের জানাজায় মানুষের ঢল

লন্ডনে মহাত্মা গান্ধীর ভাস্কর্যে ‘গান্ধী ও মোদি সন্ত্রাসী’ লেখা গ্রাফিতি

লন্ডনে মহাত্মা গান্ধীর ভাস্কর্যে ‘গান্ধী ও মোদি সন্ত্রাসী’ লেখা গ্রাফিতি

সম্পর্কিত

আফগানিস্তানের বিপক্ষে ভালো শুরুর অপেক্ষায় বাংলাদেশ

আফগানিস্তানের বিপক্ষে ভালো শুরুর অপেক্ষায় বাংলাদেশ

বিসিবি নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ালেন তামিম

বিসিবি নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ালেন তামিম

৩ মিনিটের ঝড়ে মেসিদের সর্বনাশ, দায় নিলেন কোচ

৩ মিনিটের ঝড়ে মেসিদের সর্বনাশ, দায় নিলেন কোচ

বাংলাদেশ-পাকিস্তান সিরিজ শুরু ১৩ নভেম্বর

বাংলাদেশ-পাকিস্তান সিরিজ শুরু ১৩ নভেম্বর