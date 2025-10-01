আফগানিস্তানের বিপক্ষে ভালো শুরুর অপেক্ষায় বাংলাদেশ

ক্রীড়া ডেস্ক
৩ ম্যাচ সিরিজের প্রথম টি–টোয়েন্টিতে আগামীকাল রাত ৯টায় আফগানিস্তানের বিপক্ষে মাঠে নামবে বাংলাদেশ। তার আগে নিজেদের লক্ষ্য এবং পরিকল্পনা নিয়ে গণমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলেছেন ওপেনার সাইফ হাসান। তার মতে, প্রথম ম্যাচে আফগানদের হারাতে পারলে সিরিজটা নিজেদের করে নিতে পারবে বাংলাদেশ।
সাইফ বলেন, ‘প্রথম ম্যাচে যদি আমরা ভালো করতে পারি তাহলে ইনশাআল্লাহ সিরিজটাও জিততে পারব। তাই আমাদের সব মনোযোগ এখন প্রথম ম্যাচকে কেন্দ্র করে। নিজেদের শক্তি অনুযায়ী খেলতে পারলে নির্দিষ্ট দিনে আমরা যেকোনো দলকে হারাতে পারি। আমরা যদি আমাদের শক্তি নিয়ে কাজ করি, দুর্বলতা নিয়ে কাজ করি সেটা আমাদের জন্য কার্যকর ভূমিকা রাখবে।’
সুযোগ থাকার পরও এশিয়া কাপের ফাইনাল খেলতে পারেনি বাংলাদেশ। পাকিস্তানের কাছে বাজেভাবে হেরে সুপার ফোরেই থেমেছে লিটন দাসদের এশিয়া কাপ যাত্রা। সে হতাশা কাটিয়ে উঠতে ক্রিকেটাররা কোন কোন বিষয় নিয়ে কাজ করছেন, এমন প্রশ্নের জবাবে সাইফ বলেন, ‘কাজ তো অবশ্যই করা হচ্ছে। আমরা সবাই মিলে কাজ করছি। আফগানিস্তান সিরিজে আমরা শতভাগ দিতে প্রস্তুত। আমরা রেঞ্জ হিটিং, স্ট্রাইক রোটেশন, নতুন কিংবা পুরাতন বল মোকাবেলা করা–এসব নিয়ে নিয়ে কাজ করেছি।’
আফগানিস্তান দলে আছে রশিদ খান, নুর আহমদ, গজনফার, মোহাম্মদ নবিদের মতো বেশ কয়েকজন বিশ্বমানের স্পিনার। তারা নিজেদের দিনে যেকোনো দলের ব্যাটিং লাইনে ধস নামানোর যোগ্যতা রাখেন। তবে প্রতিপক্ষ দলের স্পিনারদের নিয়ে বাড়তি চিন্তা করছেন না সাইফ, ‘আফগানিস্তান দলে বেশ কয়েকজন মিস্ট্রি স্পিনার আছে। এজন্য আমরা অনুশীলন নিজেদের প্রস্তুত করেছি। আমরা এই সিরিজে ভালো করতে আশাবাদী।’
৩ অক্টোবর দ্বিতীয় টি–টোয়েন্টি খেলবে বাংলাদেশ ও আফগানিস্তান। ৫ অক্টোবর কুড়ি ওভারের শেষ ম্যাচে মাঠে নামবে তারা। এরপর ৮,১১ ও ১৪ অক্টোবর ৩ ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ খেলবে বাংলাদেশ ও আফগানিস্তান।
