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ক্রিকেট

জিম্বাবুয়েকে কাঁপিয়ে ২৩০ ধাপ এগোলেন সূর্যবংশী

ক্রীড়া ডেস্ক    
জিম্বাবুয়েকে কাঁপিয়ে ২৩০ ধাপ এগোলেন সূর্যবংশী
জিম্বাবুয়ে সিরিজ কাঁপিয়ে ২৩০ ধাপ এগোলেন বৈভব সূর্যবংশী। ছবি: ক্রিকইনফো

আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে শুরুটা মনের মতো হয়নি বৈভব সূর্যবংশীর। ইংল্যান্ডের বিপক্ষে তিন টি-টোয়েন্টি খেলে সর্বসাকল্যে করেছিলেন ৪২ রান। তবে নিজেকে চেনাতে বেশি সময় নেননি সূর্যবংশী। জিম্বাবুয়ে সিরিজে নিজের স্বরূপ দেখালেন তিনি। বিধ্বংসী ব্যাটিংয়ে লম্বা লাফ দিলেন ভারতের বাঁহাতি ব্যাটার।

আয়ারল্যান্ড ও ইংল্যান্ডের কাছে ৬ টি-টোয়েন্টি হারের পর জিম্বাবুয়ে সিরিজে প্রথম জয়ের দেখা পায় শ্রেয়াস আইয়ারের নেতৃত্বাধীন ভারত। জিম্বাবুয়েকে ৩-০ ব্যবধানে ধবলধোলাইয়ের সিরিজে সূর্যবংশী হয়েছেন সিরিজসেরা। আজ আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থা (আইসিসি) র‍্যাঙ্কিং হালনাগাদ করলে দেখা যায়, ২৩০ ধাপ এগিয়ে আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে ব্যাটারদের র‍্যাঙ্কিংয়ে ৪৮ নম্বরে এখন ভারতের এই তরুণ বাঁহাতি ব্যাটার। তাঁর রেটিং পয়েন্ট ৫৩৬। জিম্বাবুয়ে সিরিজে ৫০.৩৩ গড় ও ১৯৬.১০ স্ট্রাইকরেটে করেন ১৫১ রান। সিরিজের তৃতীয় টি-টোয়েন্টিতে ৪৯ বলে ৮১ রান করে একই সঙ্গে ম্যাচসেরা ও সিরিজসেরা হয়েছেন সূর্যবংশী। এই সিরিজের প্রথম টি-টোয়েন্টিতে সূর্যবংশী করেন ১৯ বলে ৫০ রান।

৯১০ রেটিং পয়েন্ট নিয়ে টি-টোয়েন্টি ব্যাটারদের র‍্যাঙ্কিংয়ে শীর্ষস্থান ধরে রেখেছেন ইশান কিশান। সদ্য সমাপ্ত জিম্বাবুয়ে সিরিজে তিন ম্যাচে ৪৮.৩৩ গড় ও ১৫৪.২৫ স্ট্রাইকরেটে করেন ১৪৫ রান। শীর্ষ তিনে সাহিবজাদা ফারহান ও অভিষেক শর্মার জায়গা অদলবদল হয়েছে। এক ধাপ পিছিয়ে তিনে নেমে যাওয়া অভিষেকের রেটিং পয়েন্ট ৮১৯। জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজে ১১ রান করেছেন তিনি। এই সুযোগে এক ধাপ এগিয়ে দুই নম্বরে ওঠা ফারহানের রেটিং পয়েন্ট ৮৪৮।

দুই ধাপ এগিয়ে টি-টোয়েন্টিতে ব্যাটারদের র‍্যাঙ্কিংয়ে ৬ নম্বরে উঠে এসেছেন তিলক ভার্মা। এগিয়েছেন সদ্য ভারতের আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি দলের অধিনায়ক বনে যাওয়া শ্রেয়াস আইয়ারও। সাত ধাপ এগিয়ে ক্রিকেটের সংক্ষিপ্ত সংস্করণে ব্যাটারদের র‍্যাঙ্কিংয়ে সাত ধাপ এগিয়ে ২৪ নম্বরে উঠে এসেছেন তিনি। জিম্বাবুয়ে সিরিজে তিন টি-টোয়েন্টিতে ৪০ গড় ও ১২৯.০৩ স্ট্রাইকরেটে করেন ৮০ রান।

টি-টোয়েন্টিতে বোলারদের র‍্যাঙ্কিংয়ে ৩১ ধাপ এগিয়ে ৪১ নম্বরে উঠে এসেছেন রবি বিষ্ণুই। সদ্য সমাপ্ত জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজে ৫.৬৬ ইকোনমিতে নিয়েছেন ৩ উইকেট। ৭৫৩ রেটিং পয়েন্ট নিয়ে টি-টোয়েন্টিতে বোলারদের র‍্যাঙ্কিংয়ে শীর্ষস্থান ধরে রেখেছেন রশিদ খান। দুই ও তিনে থাকা আবরার আহমেদ ও আদিল রশিদের রেটিং পয়েন্ট ৭৩৬ ও ৭১০। আবরার ও আদিল রশিদেরও অবস্থান অপরিবর্তিত।

আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে সর্বকালের সেরা রেটিংয়ের হিসেব করলে সবার ওপরে অভিষেক শর্মা। তাঁর রেটিং পয়েন্ট ৯৩১। এই তালিকায় দুই ও তিনে থাকা ডেভিড মালান ও ইশান কিশানের রেটিং পয়েন্ট ৯১৯ ও ৯১৬। ৯০৯ রেটিং পয়েন্ট নিয়ে পাঁচে অবস্থান করছেন বিরাট কোহলি। চারে থাকা সূর্যকুমার যাদবের রেটিং পয়েন্ট ৯১২। তাঁর নেতৃত্বেই এ বছর টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জিতেছে ভারত। আহমেদাবাদে ৮ মার্চ শিরোপা নির্ধারণী ফাইনালে নিউজিল্যান্ডকে ৯৬ রানে হারিয়ে শিরোপা নিজেদের কাছেই রেখে দিয়েছে ভারত।

বিষয়:

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